Fiera della Befana: il 6 gennaio mercato a Campo di Marte

Nel giorno dell’Epifania a Firenze torna la grande fiera della Befana, con un mercato ambulante straordinario che si svolge a Campo di Marte: sabato 6 gennaio 2024 oltre 200 banchi “invadono” le strade intorno allo stadio Artemio Franchi. Una giornata all’insegna dello shopping, grazie all’iniziativa che viene promossa e organizzata ogni anno dal sindacato di Fivag – Cisl di Firenze e Prato.

Una Befana diversa, con il mercato a Campo di Marte il 6 gennaio

Anche per l’edizione 2024 della fiera è confermata la location del mercato della Befana a Campo di Marte, con le bancarelle che prendono posto il 6 gennaio, da mattina a sera, dalle ore 8.00 alle 20.00, su viale Paoli e viale Fanti a pochi passi dallo stadio. Ci saranno stand di tutti i generi, per concludere le festività all’insegna degli acquisti all’aria aperta. E non mancheranno sconti e promozioni, visto che il 5 gennaio anche a Firenze prendono il via ufficialmente i saldi invernali. I diversi espositori proporranno proprio di tutto: abbigliamento e calzature, accessori e pelletteria, cibi delle aziende agricole e prodotti tipici, biancheria e articoli per la cura della persona, brigidini e dolciumi. Ma la lista è ancora lunga.

La parata delle Befane e dei trampolieri

Nel giorno dell’Epifania l’arzilla vecchietta farà gli straordinari, toccando diverse zone di Firenze. Per la gioia dei più piccoli, dalle ore 15 alle 17 nel grande mercato di Campo Marte sarà possibile avvistare non una, ma tante Befane, grazie a una speciale parata con animazione e l’esibizione acrobatica dei trampolieri. Informazioni sulla pagina Facebook della Fivag Cisl di Firenze e Prato.