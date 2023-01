Gli eventi di domenica 1 gennaio 2023 a Firenze: cosa fare

- Pubblicità -

Se vi state interrogando su cosa fare domenica 1 gennaio 2023 a Firenze ecco alcune idee tra arte, eventi, musica, sport, cinema, fantasia, e persino un po’ di circo! In questa breve guida vi forniremo informazioni utili, orari e curiosità su come festeggiare e rilassarsi in compagnia nella nostra amata città: in questi giorni romantica più che mai.

Musei aperti (e quelli statali gratis per la Domenica al museo)

Sono tantissimi i musei di Firenze aperti il 1° gennaio 2023 e alcuni sono anche gratis. Nel giorno di Capodanno infatti si svolge pure la Domenica al Museo, che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi d’arte statali. La Domenica metropolitana, che riguarda invece i musei comunali, è stata rinviata di una settimana. Ve ne ricordiamo di seguito alcuni tra i tanti.

Tra i musei statali di Firenze a Capodanno potrete visitare gratis le Gallerie degli Uffizi (10:45-18:45) e ancora la Galleria dell’Accademia (09:15-18:50) con la Gipsoteca. Tra i musei comunali potrete entrare in Palazzo Vecchio (11:00-19:00) e nel Museo del Novecento (11:00-20:00) con le sue mostre temporanee. Nei dintorni spalancano i battenti inoltre la Villa Medicea La Petraia, il giardino di quella di Castello e Villa Corsini. Tutti i dettagli e gli orari nell’articolo sui musei di Firenze aperti domenica 1 gennaio.

Cosa fare il 1 gennaio 2023: concerti di Capodanno al Teatro Verdi e all’Hilton

Alle ore 17:00 del 1 gennaio 2023 va in scena al Teatro Verdi (via Ghibellina, 99) il consueto Concerto di Capodanno dell’Orchestra Regionale Toscana. Sul podio il direttore Gianluca Marcianò che dirige le voci della soprano Viktorija Miškūnaitė e di Leonardo Caimi. In programma arie e danze dalle grandi opere di Giuseppe Verdi, Amilcare Ponchielli e Giacomo Puccini. Per informazioni chiamare il numero 055 212320 oppure mandare una mail a [email protected]

In alternativa, sempre alle ore 17:00 di domenica, il Consiglio di Quartiere 4 organizza il Gran Concerto di Capodanno presso l’Hilton Florence Metropole, in via del Cavallaccio 36, con Orchestra di Omega, diretta dal Maestro Alan Freiles. L’evento è a sostegno del Fondo Essere, che effettua prestiti di solidarietà adeguandosi alle possibilità delle persone in condizioni di necessità ed è sviluppato in collaborazione con l’Associazione Culturale Nuovo Centro Studi Il Globo. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni scrivere a [email protected]

Ruota panoramica alla Fortezza da Basso e piste di pattinaggio a Firenze sud

La ruota panoramica alla Fortezza da Basso (viale Filippo Strozzi, 1) è aperta anche il primo giorno dell’anno, a partire dalle ore 10 e fino a mezzanotte, come la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la più lunga d’Europa, allestista intorno alla fontana. Spostandosi a Firenze sud, domenica è attivo inoltre il Palaghiaccio dell’associazione sportiva Giglio Bianco, sul lungarno Aldo Moro accanto al Tuscany Hall, per sfrecciare sui pattini in diversi turni: dalle 10:30 alle 13:00, dalle 13:30 alle 16:30, dalle 17:00 alle 20:00 e dalle 21:00 a mezzanotte (orari soggetti a variazioni. Contatti utili: tel. 393 970 3827 | [email protected]).

Domenica 1 gennaio i classici Disney al Cinema La Compagnia di Firenze

Per queste feste natalizie, il Cinema La Compagnia presenta sul suo grande schermo 7 famosissimi classici Disney in 2D. Una rassegna dedicata ai più piccoli, ma non solo. In particolare, il 1 gennaio 2023 alle ore 17:30 è la volta di Robin Hood di Wolfgang Reitherman (USA, 1973, 83 minuti). Il biglietto di ingresso costa 5 euro, il tagliando ridotto 4 euro ed è prevista la formula film più merenda a 6 euro (un accompagnatore entra gratis).

Eventi a Firenze domenica 1 gennaio 2023: una serata al circo

Se quello che state cercando è qualcosa di spensierato e colorato, dovete sapere che fino all’8 gennaio, c’è anche il Circo Medrano al Nelson Mandela Forum di Firenze (piazza Enrico Berlinguer). In pista ci saranno anche alcuni dei migliori artisti del Cirque du Soleil, mentre non sono previste esibizioni con animali. Gli orari di domenica 1 gennaio: 17:30 e 21:00. Per info chiamare il +39 348 1000 702 oppure scrivere a [email protected]