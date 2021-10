Cosa fare a Firenze: eventi e mostre in corso (9-10 ottobre 2021)

Una cittadella dei libri, le mostre in corso, le pedalate per i più piccoli e le fiere per i grandi. Per chi si chiede cosa fare nel weekend di sabato 9 e domenica 10 ottobre 2021 a Firenze, abbiamo messo in fila i principali eventi.

Mercatini, mostre di fiori, vintage e fiere: gli eventi del 9 e 10 ottobre 2021

Non mancano le cose da fare a Firenze, durante questo fine settimana, per chi ama lo shopping. Il calendario è davvero ricco. Nel chiostro di Santo Spirito va in scena tra sabato e domenica Floralia 2021, mostra mercato di fiori e artigianato, all’Ippodromo delle Cascine torna il Visarno Market, mentre Palazzo Corsini ospita il mercatino solidale di FILE, la Fondazione Italiana di Leniterapia.

Nei dintorni di Firenze tra i molti eventi del 9 e 10 ottobre spicca l’apertura della Fiera di Scandicci 2021, la più grande fiera campionaria della Toscana a ingresso gratuito, mentre in Mugello sono protagoniste castagne e marroni. Tutti i dettagli e gli orari nel nostro articolo sui mercatini e sulle fiere in programma questo weekend.

Cosa fare l’8, 9 e 10 ottobre: gli eventi di Firenze Books 2021 alla Manifattura Tabacchi

Per un fine settimana la Manifattura Tabacchi si trasforma nel regno dei libri grazie a 5 librerie indipendenti della città e al programma di iniziative del festival Firenze Books, alla seconda edizione. Marco Malvaldi (sabato alle 21.00), Fabio Genovesi (domenica ore 18.00) e l’illustratrice Arianna Papini (domenica ore 17.00) sono alcuni ospiti di questa kermesse che prevede presentazioni di libri, incontri e letture animate per bambini. In più uno spazio vendita curato dalle librerie fiorentine Florida, Farollo e Falpalà, Leggermente, Alfani e Marabuk.

Ingresso gratuito, obbligo di green pass e prenotazione via mail degli incontri ([email protected]). Non serve la prenotazione invece per accedere al book market. Programma completo sulla pagina Facebook di Firenze Books.

Giornata europea cultura ebraica: eventi e visite gratis alla Sinagoga e al museo ebraico di Firenze

Domenica 10 ottobre Firenze celebre la Giornata europea della cultura ebraica con una serie di eventi negli spazi della Sinagoga di via Farini. In calendario incontri, la degustazione di prelibatezze della cucina ebraica (ore 13, su prenotazione costo 10 euro) e visite guidate gratuite alla Sinagoga di Firenze (ore 11, 12, 15 e 16) oltre che al cimitero ebraico di viale Ariosto (ore 10.00 e ore 11.30). Per le visite è obbligatoria la prenotazione chiamando lo 055290383. Necessario il green pass. Programma completo sul sito ufficiale.

Le mostre in corso a Firenze il 9 e 10 ottobre 2021, ecco cosa fare e cosa vedere

Se ancora non ci siete ancora stati, questo è l’ultimo weekend di apertura del Forte Belvedere di Firenze che fino a domenica 10 ottobre ospita due mostre fotografiche, a ingresso gratuito. Da una parte gli scatti storici della Fondazione Alinari, dall’altra i grandi “ritratti” delle spiagge italiane firmati da Massimo Vitali. Nel fine settimana si può visitare anche la parte esterna, con la bella vista che si gode da questa fortezza panoramica. Orari: sabato e domenica dalle ore 10 alle 21 (fino alle 19 il percorso esterno).

Tra le mostre in corso a Firenze, un evento da non perdere è Shine, l’esposizione che Palazzo Strozzi dedica all’artista-star Jeff Koons, con le sue grandi installazioni riflettenti: dal celebre (e costosissimo) Rabbit, alla monumentale scimmia che si può vedere nel cortile dell’edificio. L’orario di apertura di venerdì, sabato e domenica va dalle 10 alle 20.

Il Museo Novecento, Palazzo Vecchio, il Museo dell’Opera del Duomo, il Museo degli Innocenti e Casa Buonarroti ospitano inoltre una mostra diffusa dedicata a Jenny Saville, una delle pittrici inglesi viventi più quotate a livello mondiale. Più informazioni sul sito del Museo Novecento.

Sul fronte delle mostre digitali, nella Cattedrale dell’immagine di Santo Stefano al Ponte prosegue “Inside Dalì“, l’esposizione multimediale con proiezioni a 360° delle opere del genio surrealista per immergersi nelle atmosfere dei suoi quadri. Venerdì e sabato apertura prolungata dalle 10 alle 20, domenica dalle 10 alle 19.

E ancora il Bargello ospita La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista, la seconda mostra temporanea che il museo fiorentino dedica al Sommo Poeta (sabato 8.45 – 18.00, domenica 08.45 – 13.30), mentre Palazzo Medici Riccardi espone 500 disegni originali dei film d’animazione più famosi per AniMA. La Magia del Cinema d’Animazione da Biancaneve a Goldrake (sabato e domenica 09.00 – 19.00).

Animal day al giardino dell’Orticultura

Tra gli eventi di questo fine settimana, l’Animal Day al giardino dell’Orticoltura di Firenze, domenica 10 ottobre 2021. Dalle ore 10.00 alle 18.00 presentazioni di libri, talk, stand delle associazioni animaliste. Due le esposizioni, una curata da Vivere Vegan e l’altra dalla Lav Firenze. Qui le info sull’Animal day 2021 all’Orticoltura.

Cosa fare a Firenze con i bambini: Bimbimbici 2021

Dopo due anni di stop tornano in tutta Italia gli eventi di Bimbimbici della Fiab, che a Firenze propone sabato 9 ottobre “La lentissima“, una sfida in bicicletta dove chi va più piano vince. L’obiettivo è sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza di moderare la velocità per la sicurezza stradale.

L’appuntamento è alle ore 16 nel giardino della Montagnola in via D’Annunzio (Quartiere 2), con la partenza della pedalata verso le Cure alle ore 17.00, accompagnati dalla pattuglia dei vigili in biciletta. E per concludere in bellezza merenda finale. Per prenotarsi: [email protected]

Cinema a Firenze

Per il cinema segnaliamo l’arrivo all’Odeon di uno dei film più attesi dell’anno 007 No time to die: venerdì sera in occasione della prima proiezione alle ore 21.00 serata-evento con dress code ispirato alla celebre spia e numerosi premi in palio. Il titolo è proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il cinema La Compagnia di Firenze ospita dall’8 al 10 ottobre 2021 gli eventi del festival Immagini & Suoni del Mondo, dedicato al film etnomusicale. Sul grande schermo arriva la migliore produzione documentaristica su culture e musiche del mondo. Tema di quest’anno l’universo sonoro delle donne. Programma sul sito del La Compagnia.

Il regista Pupi Avati incontra il pubblico

Pupi Avati è ospite sabato 9 ottobre alle ore 17.00 alla biblioteca comunale di Bagno a Ripoli per un incontro aperto gratuitamente al pubblico, fino a esaurimento dei posti. Al centro dell’incontro i temi danteschi: l’amore del regista per la Divina Commedia e la genesi del film che racconta la vita del Sommo Poeta, interpretato da Sergio Castellitto. L’appuntamento è il terzo evento collaterale della rassegna “Dante Pop. Un percorso attraverso l’immaginario dantesco”.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Si consiglia di verificare sui siti ufficiali degli eventi