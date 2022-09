Eventi a Firenze: cosa fare nel weekend, tra sagre, mercatini e mostre (17-18 settembre 2022)  

Tra festival, mercatini, sagre e tantissime mostre in partenza: programma e informazioni utili per questo weekend del 17-18 settembre a Firenze

Sabato 17 e domenica 18 settembre 2022 a Firenze “l’è tutta una festa”: in programma eventi per tutti i gusti, tra festival, mercatini, sagre e mostre in partenza. Si va dalla festa di compleanno del mensile gratuito “Lungarno” fino all’immancabile appuntamento con Artigianato e Palazzo nel giardino Corsini.

La festa di “Lungarno” alla Limonaia di Villa Strozzi a Firenze

Sono passati dieci anni dal numero zero di Lungarno, mensile free press dedicato alla cultura e agli eventi della nostra città. Per l’occasione, la rivista organizza una festa (a ingresso gratuito) sabato 17 e domenica 18 settembre alla Limonaia di Villa Strozzi (Via Pisana, 77). Lo slogan è “Lungarno #DA10”: in programma talk, workshop, laboratori per bambini, mostre e concerti.

Tra gli eventi di Lungarno di sabato 17 ricordiamo, alle ore 09:30, una divertente caccia al tesoro nel centro storico di Firenze; mentre, alle ore 18:00, il World Café Talkshop “Voci del cambiamento / Cambiamento di voci”, a cura di Michele Baldini. Si parlerà di ambiente, diritti umani e comunità, temi cari a Lungarno. Le sorprese non finiscono qui: domenica 18 infatti, alle ore 16:00, è la volta di “STAMP!”, workshop creativo per bambini; mentre alle ore 18:00, Caterina Liverani terrà un workshop di critica cinematografica per scoprire come “non” scrivere una recensione e renderla originale e coinvolgente (iscrizione obbligatoria). E poi i due concerti serali: sabato N.A.I.P., noto per la sua partecipazione a X-Factor, e domenica il live del cantautore fiorentino l’Albero. Per scoprire tutti gli altri eventi in programma e come iscriversi alle iniziative, leggi l’articolo sulla Festa di Lungarno”.

Feste dello sport e medioevali nel weekend 17 e 18 settembre 2022

Quattro le feste di quartiere dedicate allo sport, dove i più piccoli possono provare le discipline proposte dalle realtà sportive del territorio, anche con eventi e dimostrazioni: nel Quartiere 1 di Firenze, in piazza Tasso, sabato e domenica dalle 16 alle 19; nel Quartiere 2, nel giardino Niccolò Galli di Campo di Marte, fino al 16 settembre dalle 16.00 alle 19.00; nel Quartiere 4, all’impianto sportivo del Filarete (zona Soffiano), sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19; nel Quartiere 5, presso il complesso sportivo Palamattioli in via Benedetto Dei, sabato e domenica dalle 16 alle 19.

Inoltre sabato 17 potrete fare un giro in bici alla scoperta del Q2, fra le Cure e Via Piagentina, passando per la pista in costruzione di Via Scipione Ammirato. L’appuntamento è alle ore 17:15 sotto la pensilina del mercato in Piazza delle Cure. Al termine del tragitto verrà offerta una merenda. Per prenotare la partecipazione, scrivere a: [email protected]

Sabato 17, dalle ore 15:00 alle ore 22:00, ci sarà anche la Festa Medievale di Brozzi, arrivata quest’anno alla XV edizione, con un programma ricco di eventi e di spettacoli che si svolgeranno nelle strade e nel centro storico del rione. L’ingresso è gratuito.

Spostandoci fuori Firenze, dal 16 al 18 settembre si svolgerà anche una divertente iniziativa: l’Assedio alla Villa di Poggio a Caiano, festa che ci porta indietro nel tempo fino al soggiorno della Granduchessa Giovanna d’Austria, in attesa delle nozze con Francesco I de’ Medici. Per l’occasione fu fatto sgorgare del buon vino rosso dalla Fontana Magica. Le serate uniscono le principali caratteristiche locali: il folklore, la storia, la tradizione enogastronomica e l’arte rinascimentale. Nelle vie del centro storico artisti e artigiani faranno riscoprire le arti e gli antichi mestieri e ci saranno numerosi punti di ristoro.

Festival a Firenze: gli eventi del 17 e 18 settembre 2022

Vie, piazze e luoghi dell’Oltrarno fiorentino, ma non solo, accolgono il Firenze Jazz Festival 2022: dieci giorni interamente dedicati alla musica, che vedranno artisti affermati in diversi luoghi della città. In particolare, sabato 17 all’Ultravox Firenze – Anfiteatro Ernesto De Pascale, a partire dalle ore 18:00, si esibiranno FVTVRA e a seguire MOP MOP, JOAN THIELE, MEG e il DJ SET DADDY G (Massive Attack). Il festival si concluderà domenica 18, alle ore 12:30, con l’esibizione dei GHOST HORSE a Poggio a Caiano – Le Tre Rane Ruffino e, alle ore 18:00, con GUANO PADANO al Circolo Rondinella del Torrino.

Il Cirk Fantastik, nel parco delle Cascine, sul prato della Tinaia, è invece un “must” nel programma di eventi dell’Estate Fiorentina. Il tema di questa edizione 2022 è El Juego: varietà, equilibrismo, comicità e teatro fisico all’insegna del genere “fantastico”. Sabato 17 (ore 19:00) e domenica 18 (ore 19:45) è la volta di “Fuori dalla valigia” della Compagnia Begherè: un rincorrersi di gag travolgenti ricco di numeri di giocoleria, in cui il pubblico è protagonista.

Questo weekend c’è anche Copula Mundi: il festival di arte, musica, laboratori e workshop. Teatro di questa edizione è lo spazio culturale Lumen (Via del Guarlone, 25), mentre il tema 2022 è la scoperta di nuovi territori, spazi e linguaggi. Fino a domenica un programma fitto di iniziative, disponibile integralmente sulla pagina Facebook di Copula Mundi.

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile torna, infine, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze nelle giornate di venerdì, sabato e domenica. Il tema dell’edizione 2022 riflette sul senso di incertezza delle persone rispetto al lavoro e alla qualità della vita oggi. Numerosi gli ospiti tra cui esperti, politici, giornalisti, economisti. Sabato sera in piazza della Signoria lo spettacolo musicale di Luca Barbarossa, Gaia e Mr. Rain. Programma sul sito del festival.

Artigianato e Palazzo 2022 nel giardino Corsini: gli orari

Uno tra gli eventi più attesi a Firenze in questo weekend è “Artigianato e Palazzo”, che il 16, 17 e 18 settembre 2022 torna al Giardino Corsini: tre giorni interamente dedicati all’artigianato e un viaggio inedito tra i protagonisti della cultura artigiana di ieri e di oggi. Il titolo di questa edizione è Botteghe artigiane e loro committenze. Questo gioiello verde alle porte del centro storico ospita una selezione di 90 maestri artigiani proponendo la grande mostra-mercato, dimostrazioni, esposizioni, incontri con scrittori e laboratori gratuiti all’aperto. L’orario va dalle 10 alle 19, con ingresso da via della Scala 115 e da via Il Prato 58, dietro un’offerta minima di 10 euro (gratis i bambini fino a 12 anni). Programma completo sul sito di Artigianato e Palazzo.

Mercatini: gli eventi a Firenze nel fine settimana del 17 e 18 settembre 2022

Tra i tanti mercatini in programma per questo fine settimana, via al Wom Market: all’interno dello Student Hotel di Firenze in viale Lavagnini, due giorni (sabato e domenica dalle ore 15:00 alle ore 23:00) di handmade sostenibile, vintage, design, illustrazioni e vinili. Sarà presente un’area food & drink oltre alla classica cornice musicale che accompagna l’evento. Indipendenza Antiquaria, è invece la fiera fiorentina specializzata nel settore dell’antiquariato: si svolge sabato e domenica da mattina a sera nei giardini di Piazza Indipendenza e raccoglie mobili, oggettistica, numismatica, filatelia, libri, stampe, dipinti, sculture, oggetti di modernariato, porcellane, pregiati accessori vintage, articoli da collezione, e molto altro.

Sabato 17 e domenica 18 il Vecchio Conventino di Firenze (via Giano della Bella, 20) apre le sue porte per “Arti e Mestieri”, due giorni a tutto artigianato artistico con temporary shop, visita alle botteghe, degustazioni (dal gelato al vino), musica e canti popolari. Dal restauro dei tessuti alla pittura, dal mosaico all’oreficeria, dalla moda alla moleria; il visitatore sarà anche coinvolto nell’affascinante fase di realizzazione del manufatto, con dimostrazioni dal vivo e una vera e propria immersione nei processi produttivi che solitamente avvengono a porte chiuse. L’ingresso (dalle ore 10:00 alle ore 20:00) è libero.

Infine, al Palazzetto dello Sport di Scandicci (Via Rialdoli, 126), si svolgerà la nuova edizione della Mostra mercato scambio di dischi, cd e fumetti. L’iniziativa è a ingresso libero: sabato 17 dalle ore 09:00 alle ore 19:00 e domenica 18 dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Mostre e iniziative culturali

Settembre riserva sempre delle sorprese: moltissime le mostre in partenza a Firenze. Tra queste si ricorda che, in occasione dei 50 anni dalla storica esposizione al Forte Belvedere, la città rende omaggio al grande scultore con Henry Moore in Florence: due sculture dell’artista, Family Group e Large Interior Form sono esposte in Piazza della Signoria e sul Sagrato dell’Abbazia di San Miniato al Monte, fino al 31 marzo 2023. Qui tutte le mostre da visitare a Firenze.

Sagre: cosa fare a Firenze e nei dintorni (17-18 settembre 2022)

Tantissime le sagre a Firenze e nei dintorni nel weekend del 17 e 18 settembre 2022: da quella del tartufo nella frazione del Girone (Fiesole) giovedì, venerdì e sabato con due turni a cena, alla sagra della bistecca di Pian di San Bartolo (sabato sera e domenica anche a pranzo) fino alla festa del galletto nostrale a Fucecchio (venerdì, sabato e domenica). Tra venerdì e domenica, a Baccaiano (Montespertoli) c’è poi la storica sagra della ranochiocciola, mentre a Limite sull’Arno potrete assaggiare fritto misto a volontà! Per gli amanti del tortello e del fungo porcino, si consiglia di fare un salto a Scarperia al circolo MCL per la festa gastronomica organizzata sabato e domenica; mentre per i ghiotti di schiacciata, c’è una sagra che farà sicuramente al caso vostro a Bivigliano (Vaglia) domenica dalle 10 e per tutta la giornata. Infine, a Marcignana, frazione di Empoli, dal 16 al 18 settembre si svolge la sagra dell’anatra muta, per i più raffinati buongustai di questo tipo di carne.

