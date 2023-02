5 eventi a Firenze nel weekend (11-12 febbraio 2023)

- Pubblicità -

Il weekend di sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 è ricco di eventi a Firenze, ma c’è qualcosa da fare anche nei dintorni. Dagli eventi organizzati in occasione del centenario dalla nascita di Franco Zeffirelli (compreso il passaggio delle frecce tricolori) fino allo spettacolo della “Serenissima duchessa” in Palazzo Vecchio. E ancora maschere e coriandoli ovunque per il Carnevale e le sue molteplici iniziative in giro per la città. In alto i calici per il Chianti Lovers & Rosso Morellino alla Fortezza da Basso e per finire la Fiera dell’elettronica per occasioni a buon prezzo al Tuscany Hall. Se non sapete cosa fare, siete quindi nel posto giusto.

1. Cosa fare a Firenze il 12 febbraio 2023: eventi per i 100 anni di Franco Zeffirelli (e museo gratis)

Firenze, città natale di Franco Zeffirelli, a 100 anni dalla sua nascita rende omaggio al regista. Tra gli eventi più importanti in programma domenica 12 febbraio 2023 c’è il passaggio delle frecce tricolori al mattino, un omaggio al maestro del cinema. E sabato è previsto un volo di prova. Non solo: tra gli eventi in programma anche il concerto omaggio “A Franco Zeffirelli” (domenica ore 17:00) all’interno della Sala Musica della Fondazione Zeffirelli, nel complesso di San Firenze, in collaborazione con l’Orchestra Filarmonica della Calabria e con il Coro Lirico Siciliano diretti dal maestro Filippo Arlia. L’accesso al concerto è gratuito ma su prenotazione. Durante tutta la giornata di domenica la Collezione Zeffirelli sarà inoltre aperta al pubblico e gratuita per tutti i residenti della Città metropolitana di Firenze (solo dalle ore 12:00 alle 15:00 la Fondazione resterà chiusa).

2. Sabato 11 febbraio 2023: “Serenissima duchessa” in Palazzo Vecchio

Dopo il successo delle prime messinscene, sabato 11 febbraio, alle ore 19:00, torna nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio lo spettacolo di living history dedicato alla figura di Eleonora di Toledo. Serenissima duchessa Eleonora di Toledo. Ovvero dell’amore et del comando: questo è infatti il titolo dello spettacolo teatrale a cura di MUS.E con il coordinamento scientifico di Valentina Zucchi, la regia di Alberto Galligani e sulla scena Ilaria Guccerelli, Giaele Monaci (nei panni di Eleonora) e Giacomo Tasselli oltre allo stesso Galligani. La rappresentazione ha debuttato in occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della nascita della duchessa (1522-2022). La partecipazione allo spettacolo prevede il pagamento del biglietto di ingresso (12,50 euro intero – 10 ridotto). Con lo stesso biglietto è possibile visitare il Museo di Palazzo Vecchio il giorno stesso entro le 19.00 (con ultimo accesso entro le 18:00). Per informazioni e prenotazioni: chiamare il numero 055.2768224 oppure mandare una mail a [email protected]

3. Gli eventi del Carnevale a Firenze (11-12 febbraio 2023)

Prima di tutto segnaliamo che la sfilata in maschera per le vie del centro, inizialmente prevista per sabato 11 febbraio è stata annullata per “motivi contingenti”. Lo ha fatto sapere nei giorni scorsi l’associazione AIWA onlus, che cura l’iniziativa. In compenso, sono molti gli eventi in programma a Firenze per il Carnevale 2023. Tutto quello che vi serve per questo weekend è un costume colorato, coriandoli e stelle filanti. Tra le principali iniziative, ricordiamo il corteo del Carnevale di pace domenica da piazza dell’Isolotto al parco di Villa Vogel (dalle ore 14.30), gli eventi in corso al Quartiere 5 e le iniziative nei dintorni. Domenica ad esempio le sfilate di carnevale animano anche San Mauro a Signa, Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Dicomano. Per informazioni più dettagliate potete leggere il nostro articolo dedicato al Carnevale di Firenze 2023, le date: eventi, sfilate e feste.

4. Domenica 12 febbraio 2023: “Chianti Lovers & Rosso Morellino” alla Fortezza da Basso

“In alto i calici”: domenica 12 febbraio 2023 (dalle ore 09:30 alle 21:00) a Firenze, e più precisamente alla Fortezza da Basso (viale Strozzi 1, padiglione Cavaniglia), si svolge “Chianti Lovers & Rosso Morellino”, l’anteprima delle eccellenze del vino. Quest’anno saranno protagoniste le nuove annate di oltre 110 aziende, con 400 etichette in degustazione. Il format resta lo stesso di sempre: dalle ore 9:30 alle 16:00 ingresso è riservato alla stampa e agli operatori; dalle ore 16:00 alle 21:00 a tutti gli altri. Biglietti in prevendita su TicketOne a 27,50 euro.

5. Fiera dell’elettronica al Tuscany hall

Sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 (dalle ore 09:30 alle 19:00) al Tuscany Hall Teatro di Firenze (via Fabrizio de’ André) c’è anche la “Fiera dell’elettronica“. Spazio quindi ad espositori provenienti da tutta Italia con prodotti che spazieranno dai pc alle periferiche fino ad apparecchiature radio, microcamere, lampade a led, ma anche giocattoli e molto altro ancora. La convenienza sta nel fatto che, rispetto ai megastore di distribuzione elettronica, verranno offerti prodotti di qualità a prezzi ribassati. Il biglietto di ingresso intero costa 6 euro, ridotto 5; omaggio per i bambini sotto i 10 anni d’età.