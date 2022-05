Eventi a Firenze il 28 e 29 maggio 2022: cosa fare nel weekend

Il grande mercato in zona stadio, le cantine aperte per degustazioni e tour, i mercatini e le feste nei parchi: il calendario di eventi a Firenze sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 ha in serbo tante cose da fare. Si parte con il festival dedicato all’innovazione, targato Wired, per arrivare a una delle feste medievali più apprezzate dal pubblico della piana, quella di Malmantile. Ecco quindi 10 idee su cosa fare a Firenze e dintorni nel weekend del 28 e 29 maggio.

Cosa fare a Firenze: Wired Next Fest 2022

Sabato 28 maggio arriva a Firenze il più importante festival italiano dedicato all’innovazione, a ingresso gratuito: il Wired Next Fest 2022. Dalle 9.30 alle 19.30 il Salone dei Cinquecento e la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio ospitano incontri ed eventi incentrati sul tema “Il Futuro della Democrazia”. Il lungo elenco degli ospiti comprende Patrick Zaki (in video collegamento), il filosofo Éric Sadin, il data journalist John Burn-Murdoch e artisti come Lazza, Gemitaiz, Sick Luke e Willie Peyote. Dettagli sul programma e sulle modalità di partecipazione nell’articolo sul Wired Next Fest 2022.

Cantine aperte 2022: eventi nei dintorni di Firenze, il 28 e 29 maggio

Questo weekend è anche dedicato agli amanti del vino, grazie al ritorno degli eventi di “Cantine aperte”, che tra sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 spalanca le porte di 16 aziende vinicole nei dintorni di Firenze. “Peccato naturale” è il tema di questa edizione della manifestazione organizzata dal Movimento Turismo del Vino Toscana. Degustazioni, visite speciali, wine trekking, mostre e musica sono gli ingredienti della kermesse. Più informazioni nell’approfondimento su Cantine aperte 2022 in Toscana.

E per chi al vino vuole abbinare anche il formaggio, 5 aziende toscane partecipano a un’altra golosa iniziativa che propone visite guidate alla scoperta di questo mondo per “Caseifici aperti“. Si va dal Forteto (Vicchio) al caseificio di Busti Formaggi (Acciaiolo – Pisa). La manifestazione è promossa dal Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP. Sul sito del Pecorino Toscano Dop l’elenco completo e gli orari.

Il mercato intorno allo stadio di Firenze: Campo di Marte in Fiera

Passiamo agli eventi dedicati allo shopping: domenica 29 maggio 2022, torna il grande mercato intorno allo stadio di Firenze per “Campo di Marte in Fiera“, manifestazione organizzata da Fivag Cisl. 280 ambulanti prendono posto dalle 8.00 alle 20.00 lungo viale Fanti, viale Paoli e via Valcareggi. Dall’abbigliamento all’artigianato, dallo street food alla cosmetica, ce ne saranno per tutti i gusti.

ArTour del Gusto Toscano

In piazza Strozzi per tutto il weekend e lunedì 30 maggio, alle 10 alle 20, è protagonista l’enogastronomia toscana di qualità per ArTour del Gusto Toscano, mostra mercato organizzata da CNA Firenze Metropolitana. Focacce, pane, sale, olio, vino, distillati, dolci, miele, zafferano: curiosando tra i 24 stand si potranno trovare numerose produzioni locali e degustazioni. Chi farà acquisti avrà diritto alla riduzione del prezzo di ingresso alla mostra “Donatello Il Rinascimento” in corso a Palazzo Strozzi.

Gli altri mercatini a Firenze, il 28 e 29 maggio 2022

Nella guida su cosa fare a Firenze il 28 e 29 maggio 2022 figurano poi altri mercatini ed eventi dedicati alle eccellenze del territorio. Laboratori di artigianato, incontri e lezioni didattiche sono in programma agli Orti Dipinti di Borgo Pinti 76, per la mostra mercato “Artigiani Fuori“, sabato 28 e domenica 29 maggio. L’obiettivo è far conoscere i manufatti e la creatività di piccole realtà. Scorrendo la lista dei numerosi workshop si trovano anche quelli di rammendo creativo, pittura su tessuto, tisane aromatiche, fermentazione casalinga e creazione di sigilli. La maggior parte sono gratuiti, alcuni prevedono il pagamento di una piccola quota di iscrizione. Info e prenotazioni su Facebook.

Un’altra iniziativa ospitata in un urban garden è Fashion Flair – Spring Sales, che si tiene negli spazi di Serre Torrigiani sabato e domenica dalle 11 alle 20. Ogni espositore propone una selezione di prodotti artigianali, pezzi unici fatti a mano, a un prezzo speciale.

Nei dintorni di Firenze, nel Teatro Aurora di Scandicci, i collezionisti troveranno pane per i loro denti grazie alla mostra mercato di dischi, fumetti e vintage, sabato 28 e domenica 29 maggio. Oltre ai banchi di espositori selezionati ci sarà la musica dal vivo dalle 17 alle 19: il duo Vox&Bass e le Some Folks (sabato) e i Mind the gap (domenica). Presente un punto ristoro. Ingresso libero. Info: 3484410579.

Cosa fare con i bambini a Firenze: festa all’Argingrosso e Anpilandia nel parco del Mensola

Gli eventi tornano ad animare il parco dell’Argingrosso, che sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 ospita la festa organizzata dal Quartiere 4 di Firenze. “Argingrosso di tutti di più” porta in questa grande area verde le iniziative organizzate insieme alle associazioni del territorio con esibizioni musicali e di danza, spettacoli per bambini, circo contemporaneo, laboratori e osservazioni del cielo. Il programma completo è sul sito del Quartiere 4.

Dall’altra parte della città si tiene un secondo evento per famiglie: Anpilandia, nel parco del Mensola in via Madonna delle Grazie. Esperienze, percorsi, giochi, sbandieratori, passeggiate a cavallo sono alcune delle iniziative in calendario sabato e domenica. Il programma sul sito dell’associazione Valle del Mensola.

Eventi nei dintorni di Firenze: Festa medievale Malmantile (28-29 maggio 2022)

Concludiamo con un viaggio nel tempo lungo 2 fine settimana. Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio 2022 parte la Festa medievale di Malmantile 2022, sulle colline di Lastra a Signa, uno degli eventi di rievocazione più famosi nei dintorni di Firenze. Il borgo storico si popola di cavalieri, dame, antichi mestieri e giocolieri con esibizioni, aree per i giochi medievale e anche osterie e taverne di un tempo. Si replica il prossimo weekend. Informazioni su programma e prezzi dei biglietti nell’articolo sulla Festa Medievale di Malmantile 2022.