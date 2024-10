Eventi e mercatini nel weekend a Firenze (1-2-3 novembre)

- Pubblicità -

Halloween rende tutto più spaventoso, ma anche divertente se si pensa ai numerosi eventi che proseguiranno anche venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre 2024 a Firenze e nei suoi dintorni, tra mercatini e festival. Sono tante le iniziative in programma per questo ponte di Ognissanti: musei gratis, Festival dei Popoli, Cascine in Fiera e tanto altro ancora. C’è persino una Mostra del Bestiame venerdì 1 novembre. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti del fine settimana in questa guida.

Eventi a Firenze: musei gratis (domenica 3 novembre 2024)

Tra gli eventi da ricordare a Firenze c’è anche, come ogni prima domenica del mese, la possibilità di visitare i musei gratis: il 3 novembre 2024 nei luoghi d’arte statali (Uffizi, Galleria dell’Accademia, Bargello e tanto altro ancora) si entrerà a costo zero. Accanto a questa possibilità, chi vive in città e provincia ha un’opportunità in più: grazie alla Domenica metropolitana sono gratuiti anche i musei civici, ossia quelli gestiti dal Comune di Firenze (Palazzo Vecchio, il complesso di Santa Maria Novella, Palazzo Medici Riccardi e così via) e sarà anche possibile partecipare a visite guidate e attività per famiglie. Informazioni sul sito del Ministero della Cultura, per i musei statali, e su quello dell’associazione Muse per la Domenica Metropolitana.

Cinema a Firenze: il “Festival dei popoli”

Tra gli eventi a Firenze, sabato 2 e domenica 3 novembre 2024, torna anche il 65° Festival dei Popoli. Nella prima mondiale di “To Gaza” di Catherine Libert, Fred Piet e Hana Al Bayaty c’è il racconto in presa diretta di ciò che sta succedendo lungo la Striscia di Gaza con gli occhi di chi si trova sotto le bombe. In “Homegrown” di Michael Premo, alla vigilia del voto presidenziale che può cambiare volto al mondo, si raccontano le vite di colore che hanno attentato la democrazia statunitense, a Capitol Hill nel gennaio 2021. Questo è solo l’inizio di un viaggio lungo 90 film con ospiti speciali e firme del cinema d’autore più in voga del momento.

Il festival sarà inaugurato alle 20.30 di sabato 2 novembre al cinema La Compagnia con l’anteprima italiana di “Fiore Mio”, il primo film scritto, diretto e interpretato da Paolo Cognetti, che esordisce alla regia con un lavoro in cui pone al centro la sua passione per la montagna come spazio geografico e dimensione interiore. Lo scrittore sarà ospite del festival insieme al cantautore Vasco Brondi che ha curato le musiche del film. Il festival continuerà poi fino al 10 novembre. Biglietti: unico pomeridiano 8 euro (6 ridotto); unico serale 8 euro (6 ridotto). Per ulteriori informazioni e programma completo visitare il sito del Festival dei Popoli.

Cascine in Fiera, il grande mercato domenica 3 novembre 2024

Domenica 3 novembre, in occasione del ponte di Ognissanti, torna anche una nuova edizione di Cascine in Fiera, il mercato al Parco delle Cascine di Firenze. L’appuntamento è in viale Abramo Lincoln e piazzale Kennedy, cioè negli stessi luoghi dove si tiene abitualmente il mercato settimanale del martedì, dalle 8:00 alle 20:00. Ad attendere i partecipanti saranno i banchi del mercato che proporranno idee per la casa e per la persona e prodotti alimentari. E ci sarà anche animazione per grandi e piccoli, con rievocazioni medievali. Qui i dettagli sul mercato alle Cascine domenica 3 novembre.

Mercatini a Firenze e dintorni

Alcuni mercatini rallegreranno, questo fine settimana, Firenze e i suoi dintorni. Sabato 2 e domenica 3 novembre 2024, dalle 09:00 alle 19:00, piazza Santa Croce ospiterà la Fiera delle arti tessili con tanti eventi in programma: dal laboratorio di tessitura per bambini (sabato, ore 10:30-12:30 oppure 15:30-18:30) fino all’incontro su “Il futuro delle Lane Italiane” (domenica, ore 14:00-15:30). Programma completo disponibile sulla pagina ufficiale Facebook dell’evento. Domenica 3 novembre, dalle 08:00 alle 20:00, riprende poi l’appuntamento con Savonarola Antiquaria in piazza Savonarola, manifestazione alla quale partecipano oltre 60 operatori del settore dell’antiquariato, modernariato, artigianato e collezionismo. I visitatori potranno trovare pregiati articoli da collezione, oggettistica, libri, quadri, stampe, porcellane, mobili e tante altre curiosità.

Sabato 2 e domenica 3 novembre 2024, dalle 10:00 alle 19:00, torna anche la Fiera del Disco di Scandicci nell’Auditorium di piazza della Resistenza, 2/C. Per gli amanti della musica questo è il posto giusto. Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori. Infine domenica 3 novembre, nel centro storico di Scarperia, si terrà il mercatino Collezionisti in Piazza. Dalle 9:00 alle 19:00 via ad antiquariato, collezionismo, numismatica, rigatteria, filatelia e affini. Espositori, artigiani ed appassionati provenienti da ogni parte della Toscana, e non solo, esporranno le proprie collezioni e manufatti dando origine a fruttuosi scambi.

Eventi di Halloween a Firenze e dintorni

Giovedì 31 ottobre 2024 la notte si fa particolarmente scura e paurosa. Halloween è alle porte e sono tanti gli eventi in tutta la Toscana, e quindi anche a Firenze (in questo articolo la guida completa al 31 ottobre). Alcune di queste iniziative proseguiranno fino a tutto il weekend. Al Barberino Outlet sabato 2 novembre, dalle 16:00 in poi, si terranno due spettacoli itineranti con colorate e divertenti streghe sui trampoli mentre domenica, dalle 15:30 alle 19:30, sarà possibile entrare nel labirinto di Halloween, un grande tabellone da gioco con tante caselle come il classico gioco dell’oca. In più ci sarà la postazione truccabimbi. A Campi Bisenzio invece, negli spazi di Villa Montalvo, è arrivato il Regno delle Zucche, dove si possono ammirare 19 grandi sculture realizzate con 20mila zucche su 2 ettari. Qui sono previsti anche spettacoli, laboratori e sfide per i più piccoli. È aperto ogni venerdì, sabato e domenica fino al 3 novembre.

Eventi di venerdì 1 novembre nei dintorni di Firenze: Mostra del Bestiame

A Ginestra Fiorentina, frazione di Lastra a Signa, si terrà una nuova edizione della Mostra del Bestiame. Nella giornata di venerdì 1 novembre ci saranno in programma tante iniziative, tra le quali ricordiamo un mercatino di vintage, modernariato, arte e ingegno, e avvincenti spettacoli equestri. Non mancheranno ovviamente i prodotti locali a chilometro zero come l’olio novo, il vino, le bruciate, le ficattole e i bomboloni.

Rassegna dell’olio extravergine d’oliva a Reggello

La Rassegna dell’olio extravergine d’oliva di Reggello, una delle manifestazioni dedicate all’olio più longeve in Toscana, compie 51 anni. Sarà festa al Palazzetto dello sport del paese in provincia di Firenze, con tanti eventi da venerdì 1 a domenica 3 novembre, dalle 10:00 di mattina alle 21:00 di sera. In programma degustazioni, mercati e tanto altro ancora. E poi ancora passeggiate, corse podistiche, pedalate con la bici elettrica, visita all’abbazia di Vallombrosa grazie ad un bus navetta gratuito (il 2 novembre), esibizioni di cucina e visite ai frantoi. I più piccoli potranno invece partecipare a laboratori culinari ed artistici. Programma sul sito del Comune di Reggello.