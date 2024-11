Gli eventi a Firenze sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre

- Pubblicità -

Nel fine settimana di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024 sono tanti gli eventi a Firenze, come la consueta “Domenica al museo”. Le iniziative arrivano a coinvolgere addirittura tutta la regione grazie alla Festa della Toscana. A questa lunga lista di iniziative si aggiungono i tanti mercatini, alcuni già addobbati a festa per il Natale. Scopriamo dunque tutti gli appuntamenti da mettere in agenda per questo weekend.

Domenica musei gratis

Domenica 1° dicembre 2024 sarà possibile accedere a costo zero (fatte salve le attese in coda) nei principali luoghi fiorentini: dagli Uffizi al Bargello, da Palazzo Pitti alle Cappelle Medicee. Inoltre, i residenti a Firenze e nella provincia avranno un vantaggio ulteriore: potranno entrare gratuitamente anche nei musei civici, tra cui Palazzo Vecchio e Santa Maria Novella e partecipare a visite guidate e attività per famiglie (su prenotazione). Per scoprire tutto ciò che c’è da sapere sulla “Domenica al museo” a Firenze, con orari e luoghi da visitare, è possibile leggere il nostro articolo.

- Pubblicità -

Festa della Toscana 2024 (sabato 30 novembre)

“Toscana, terra di genio e innovazione”: è questo il titolo della Festa della Toscana 2024, iniziativa ricca di eventi in molti luoghi della regione. Tra gli appuntamenti imperdibili di sabato 30 novembre “Palazzo Aperto”: il Consiglio regionale spalanca le sue porte ai cittadini, offrendo l’opportunità di scoprire luoghi solitamente inaccessibili. Ma non è tutto: la visita guidata all’archivio del Consiglio regionale della Toscana, curata da Monica Valentini, darà accesso a tesori come il Fondo Oriana Fallaci. Inoltre, la mostra “Gutai – Primo Assalto” di Shozo Shimamoto a Palazzo Bastogi, curata da Italo Tomassoni e Giuseppe Simone Modeo, promette di incantare con le sue opere. Tutte le iniziative fiorentine hanno già fatto il tutto esaurito in poche ore, ma la giornata riserva altre emozioni. Sabato sera i monumenti dei 273 comuni della regione saranno illuminati di rosso. Programma completo sul sito del Consiglio regionale.

Fiera Internazionale della Ceramica

In piazza Ognissanti torna la Fiera Internazionale della Ceramica con una speciale edizione natalizia nelle giornate di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024, dalle 10:00 alle 19:00. Quaranta artisti esporranno le loro creazioni in un vero e proprio villaggio immerso nel mondo della ceramica, con una ricca esposizione di diverse tipologie artistiche: dalla maiolica, perfetta per decorazioni e oggetti di uso quotidiano, al gres, ideale per complementi d’arredo e stoviglie di design fino alla raffinatezza ed eleganza della porcellana. I visitatori avranno l’opportunità di trovare idee regalo originali e di alta qualità, frutto della maestria artigianale di ogni maestro. Info sul sito ufficiale di Arte della Ceramica – Associazione di Ceramisti.

- Pubblicità -

Eventi a Firenze: torna il Visarno Market (sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024)

All’Ippodromo delle Cascine torna il Visarno Market nella sua versione invernale. Dalle ore 10:00 alle 19:00 di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre si potrà trovare qui un’ampia selezione di espositori vintage, handmade, di modernariato, illustrazioni, vinili e design. In particolare, si ricorda l’evento di sabato 30 (dalle ore 16:00) con il Dj-set a cura di Bioritmo Soundclub e quello di domenica 1 (dalle 15:00) con “Teatro in bicicletta”: dalla tradizione dei “teatri di carta” giapponesi, un’esperienza unica che intreccia tecniche e racconti da latitudini diverse a cura di inQuanto Teatro. Ingresso a pagamento: 3 euro.

Eventi e Mercatini di Natale in piazze di Firenze, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre

La magia del Natale ha già iniziato ad accendere luci e colori per le strade fiorentine. Sono davvero tanti i mercatini che hanno già preso vita in città. Villaggi ricchi di bancarelle dedicate ai prodotti artigianali, idee regalo originali, bevande calde e tanto altro ancora. Tra questi, si ricorda il tradizionale Mercatino di Santa Croce, che porta nel centro storico le atmosfere tipiche del Nord Europa fino a fine dicembre.

- Pubblicità -

Alcuni mercatini saranno invece visitabili solo in questo weekend, come quello solidale dell’ATT (Associazione Tumori Toscana), che si svolgerà nelle principali piazze della città e a Palazzo degli Affari, vicino alla Stazione di Santa Maria Novella (sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, ore 09:30-19:00). Nella sala dei Marmi del Parterre di Firenze c’è quello nordico chiamato “Joulutori” (sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, ore 10:00-19:00), mentre a Bagno a Ripoli torna “Natale in Villa”, la mostra mercato di artigianato di qualità (sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, ore 10:30-19:30). Nei dintorni fiorentini c’è poi il Calenzano Christmas presso il Palaeventi Start di Calenzano, sabato 30 e domenica 1. Qui le date dei migliori mercatini di Natale a Firenze.

Eventi a Firenze: mercati di antiquariato (sabato 30 novembre – domenica 1 dicembre)

Gli eventi a Firenze proseguono in questo fine settimana di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024 con una serie di altri mercatini dedicati all’antiquariato. Artigianarte – Collezionare a Firenze è l’evento nel giardino del Palaghiaccio “Giglio Bianco” del Teatro Cartiere Carrara che offre una vetrina preziosa di collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee e artigianato creativo (30 novembre – 1 dicembre, ore 10:00-19:00). In piazza Savonarola, nella sola giornata di domenica (ore 08:00-20:00), c’è poi Savonarola Antiquaria: i visitatori potranno trovare qui pregiati articoli da collezione, oggettistica, libri, quadri, stampe, porcellane, mobili e tante altre curiosità. Infine, c’è Only Usato a Il Conventino in via Giano della Bella, n. 20 (sabato 30 novembre, ore 12:00-20:00) con tanto usato, musica e cibarie deliziose.

Festival di cinema: Florence Queer Festival

Tra gli eventi del weekend a Firenze del 30 novembre e 1 dicembre c’è anche il Florence Queer Festival 2024 al Cinema La Compagnia. Si tratta della principale rassegna toscana che celebra il meglio della cinematografia LGBTQIA+ con proiezioni, incontri, masterclass e focus tematici. Tra le varie iniziative in programma si ricorda, nella giornata di sabato (ore 21:15), la proiezione del cortometraggio “Daphne” di Nicola Bianchi (Italia, 2024, 20’). v.o. italiano; a seguire “Baby” di Marcelo Caetano (Brasile, Francia, Paesi Bassi, 2024, 107’) v.o. portoghese, sott. ita. Biglietti: ingresso pomeridiano: 5 euro; serale: 7; ridotto 6; giornaliero: 10. Ulteriori informazioni sul sito ufficiale del Florence Queer Festival.

Wine weekend a Scandicci

Dalle 11:00 alle 19:30 di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2024, l’Auditorium del Centro Rogers nel piazzale della Resistenza, 2c a Scandicci, ospita Wine weekend. Oltre sessanta aziende vitivinicole daranno la possibilità, a chi prenderà parte all’iniziativa, di degustare più di 300 etichette con un unico ticket d’ingresso, incontrando i produttori che lavorano in vigna e in cantina ogni giorno. Biglietti: online 20 euro; in loco 25.

Eventi nei dintorni: Firenze Vintage Bit 2024

Nei dintorni fiorentini c’è poi un curioso evento di riferimento per i collezionisti di retrocomputer e gli appassionati di archeologia informatica: è il Firenze Vintage Bit 2024, che si terrà nella giornata di domenica 1 dicembre (ore 09:00-13:00 e 14:30-18:00) nella Scuola Primaria di Santa Maria a Castagnolo, nel Comune di Lastra a Signa. L’ingresso è libero. Ulteriori informazioni scrivendo a [email protected].