Eventi per tutti i gusti a Firenze questo weekend (25-26 febbraio 2023)

Per il weekend di sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023 a Firenze e dintorni abbiamo deciso di segnalarvi eventi per tutti i gusti: per il divoratore seriale di libri c’è Testo 2023 alla Stazione Leopolda, per il ballerino scatenato c’è Danza in Fiera alla Fortezza da Basso, mentre i golosoni potranno dirigersi verso una fiera del cioccolato oppure in direzione di due sagre delle frittelle. Per chi ama l’ecologia, anche se dovrebbe essere così per tutti, in una fattoria urbana alla periferia fiorentina si svolge un festival green. Infine per chi è un collezionista tornano due mercati di antiquariato, uno a Firenze sud, l’altro alle porte della città. Ricordiamo, per gli appassionati d’arte, che domenica 26 febbraio è anche l’ultimo giorno di apertura della mostra su Elliott Erwitt. Vediamo allora cosa fare questo fine settimana.

Per il divoratore seriale di libri: Testo 2023 alla Stazione Leopolda

Suggeriamo ai divoratori seriali di libri di fare un salto alla Stazione Leopolda di Firenze che ospiterà, dal 24 al 26 febbraio 2023 (dalle ore 10:00 alle 20:00), gli eventi della seconda edizione di Testo [Come si diventa un libro], appuntamento sull’editoria organizzato da Pitti Immagine in collaborazione con Stazione Leopolda e ideato da Todo Modo. Qui potrete scoprire come nasce un libro e come arriva nelle mani del lettore attraverso un “itinerario” fatto di sette stazioni. Tre giorni all’insegna della carta e delle parole attraverso un’accurata selezione di libri e tutte le relative novità.

Il programma è ricco di iniziative, laboratori a tema legati alle sette stazioni, percorsi di lettura, incontri dedicati alla scrittura, traduzione, grafica e ad altri ambiti dell’ecosistema libro. Appuntamenti a cui si potrà partecipare gratuitamente previa registrazione sul sito ufficiale. Un’occasione unica anche per confrontarsi con le migliori case editrici (oltre 100 in questa edizione) e con autori italiani e internazionali tra i più importanti. Il prezzo d’ingresso all’evento è di 5,00 euro.

Per il ballerino scatenato: Danza in Fiera

Ai “ballerini più scatenati” consigliamo di andare alla Fortezza da Basso di Firenze che ospiterà la diciassettesima edizione di Danza in fiera proprio dal 24 al 26 febbraio 2023 (dalle ore 09:00 alle 20:00; ultimo giorno ingresso consentito con acquisto biglietto fino alle ore 19:30).

Quest’anno sono in programma oltre 400 eventi in 14 padiglioni, per una superficie complessiva di 65.000 metri quadri, con 20.000 ballerini sui palchi e 17 competizioni internazionali. Un appuntamento fondamentale per professionisti del settore e non solo: ballerini, scuole, compagnie di danza e aziende. È il luogo d’incontro per tutti gli stili di danza, dove gli spazi espositivi convivono con aule e palchi. Il prezzo del biglietto intero è di 18 euro; ridotto 12 euro; gratuito fino ai 5 anni e per i disabili con accompagnatore. Per informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Danza in fiera.

3 eventi a Firenze e dintorni per i golosoni (24-25 febbraio)

Chi proprio non resiste di fronte alle dolci tentazioni, senza alcuna ombra di dubbio troverà pane per i suoi denti in piazza Santa Croce per la Fiera del cioccolato artigianale, che si tiene dal 23 al 26 febbraio 2023 (dalle ore 10:00 alle 20:00). L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Quattro giorni in cui sarete circondati da cioccolatieri e maestri pasticcieri provenienti da tutta Italia, con cooking show, degustazioni, abbinamenti guidati, workshop, attività per grandi e piccini, interviste, approfondimenti e tanto altro ancora. Potrete quindi assaggiare qua e là, e acquistare naturalmente, prodotti artigianali quali cioccolatini, praline, tavolette e ganache. La novità di quest’anno è il laboratorio dedicato alla lavorazione del cioccolato. E poi ancora spettacoli e intrattenimenti, che faranno di piazza Santa Croce un luogo in cui passare del tempo con grande piacere.

Nei dintorni di Firenze c’è anche la Sagra delle Frittelle a Bagno a Ripoli sabato 25 e domenica 26 febbraio (dalle ore 08:00 alle 19:00). Lo stand gastronomico è allestito in Via Poggio della Pieve. Un’occasione non solo per esaurirne tutte le scorte naturalmente, ma anche per visitare questa graziosa cittadina ricca di storia e paesaggi naturali.

Il 25 e 26 febbraio (dalle ore 08:30 fino ad esaurimento frittelle) si potrà fare una “scorpacciata” di frittelle anche a San Donato in Collina, frazione compresa tra i comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull’Arno, e più precisamente al Circolo SMS. Le squisite frittelle verranno preparate sul momento alla maniera tradizionale, con arance, latte, riso, zucchero e a scelta anche uvetta. Si potranno accompagnare con vin santo prodotto da un’azienda agricola locale. Le frittelle di San Donato sono tutte senza glutine e fritte nell’olio di girasole, accontentando anche chi è intollerante.

Per l’amante dell’ecologia: Mesticanza, il Festival della transizione ecologica all’Isolotto

Chi ama l’ecologia non può certo perdersi Mesticanza, il Festival della transizione ecologica, in programma dal 23 al 25 febbraio 2023 alla Fattoria dei Ragazzi (via dei Bassi, 12 – Isolotto). Tra i tanti eventi delle tre giornate, la “Bike recup” di sabato 24 (dalle ore 17:00 alle 19:30): una biciclettata collettiva per raccogliere il cibo necessario per la “DiscoSoup” del sabato dai vari donatori locali con l’aiuto di Robin Food Firenze (che metterà a disposizione le sue due bici-cargo) e dell’A-Team di Alia (che metterà a disposizione la sua vettura elettrica “Green.Go”). E poi yoga in fattoria, iniziative per bambini, uno swap party per scambiare vestiti e oggetti, musica e un restart party per riparare insieme gli apparecchi elettronici. Sul sito del Comune si può scaricare il programma in pdf. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi online, mentre per altre informazioni è possibile scrivere a [email protected]

Per il collezionista di antiquariato: mercatini ed eventi a Firenze e dintorni (25-26 febbraio 2023)

Per i collezionisti dell’antiquariato, sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023 (dalle ore 10:00 alle 19:00), torna il mercato di Collezionare a Firenze – Artigianarte nel parcheggio del Tuscany Hall. Sì, perché tutto è collezionabile: piccoli mobili, oggettistica d’arredamento, giocattoli d’epoca, monete, e così via. Girando tra gli stand potrete scovare tutto il mondo del vintage, collezionismo cartaceo, ventagli d’epoca, ceramiche dei “pittori dei fiori” e tanto altro ancora. L’ingresso è libero.

Spostandoci nei dintorni di Firenze, domenica 26 febbraio tornano gli appuntamenti di fine mese nel centro di Scandicci. In piazza Matteotti da mattina a sera si svolge Vetrina Antiquaria, mentre in piazza Togliatti e via Pascoli prendono posto i banchi del Mercatino dell’artigianato e dei prodotti enogastronomici. Per l’occasione i negozi aperti e intrattenimento per tutte le età.