Eventi del weekend a Firenze (4 e 5 luglio 2020): cosa fare in città

Il mese di luglio si apre con tutti i must dell’estate: cinema all’aperto, locali sotto le stelle, concerti al fresco, ma anche qualche occasione per visitare i musei gratuitamente. Vediamo allora cosa fare questo weekend a Firenze, con tutti i migliori eventi in programma tra sabato 4 e domenica 5 luglio 2020.

Prima però uno sguardo al meteo per il fine settimana: le piogge sparse previste per venerdì, secondo le ultime previsioni, sembra proprio che non guasteranno il weekend a Firenze, anzi ci daranno una boccata di ossigeno, diminuendo un po’ le roventi temperature (tutti gli aggiornamenti sul bollettino del Lamma).

Domenica metropolitana del 5 luglio: i musei di Firenze aperti gratis nel weekend

Dopo lo stop forzato per il lockdown, il 5 luglio torna uno degli appuntamenti più amati dai fiorentini: la Domenica metropolitana che “regala” l’ingresso gratis in alcuni musei civici gestiti dal Comune di Firenze, a tutti i residenti nella Città metropolitana.

Il format cambia leggermente con l’emergenza coronavirus: i musei aperti sono 3 (Palazzo Vecchio, Museo Bardini e Museo Novecento) ed è necessaria la prenotazione online anche per l’ingresso gratuito. Tutti i dettagli e gli orari nel nostro articolo sulla Domenica metropolitana del 5 luglio a Firenze.

Eventi a Firenze, l’arte da non perdere il 4 e 5 luglio

Sul fronte dei musei statali, questo weekend riapre il complesso di Orsanmichele, un piccolo gioiello da scoprire lungo via dei Calzaiuoli: chiesa e museo sono visitabili sabato 4 luglio con 3 visite su prenotazione alle ore 14.15, 15.20 e 16.30. L’ingresso è gratis, ma il costo della prenotazione è di 3 euro (tel. 055294883 oppure riservando un posto online).

Altra novità al Museo Marino Marini di piazza San Pancrazio, che ospita il primo degli eventi espositivi temporanei dopo il lockdown: la mostra temporanea “Di squali e di balene” con alcuni grandi scheletri animali del museo della Specola di Firenze (orario di apertura domenica 5 luglio 10.00-19.00). Ingresso alla mostra temporanea 6 euro (ridotto 4), gratis l’esposizione permanente delle sculture di Marino Marini.

Il weekend fiorentino: spettacolo a Villa Bardini e concerto alla Certosa

Segnaliamo poi 3 eventi che si svolgono il 4 e 5 luglio in altrettanti luoghi suggestivi di Firenze, per fare un tuffo nell’arte e nello spettacolo. La bella terrazza di Villa Bardini ospita sabato alle 21.15 il recital “Io amo Firenze – letture e situazioni radiofoniche” della Compagnia delle Seggiole (biglietti 12 euro, prenotazioni al 3332284784 chiamando dopo le 14.00).

Il Conservatorio Cherubini propone invece due eventi per ricordare i 250 anni dalla nascita di Beethoven, con l’esibizione dei suoi quartetti: sabato 4 luglio alle ore 11.00 inizia il programma di concerti settimanali nella sala bianca di Palazzo Pitti (incluso nel biglietto di ingresso al museo), mentre domenica 5 luglio alle 18.30 appuntamento nel cortile grande della Certosa di Firenze.

Cosa fare stasera a Firenze: gli eventi negli spazi estivi

Ricco il programma dei tanti locali all’aperto di Firenze, qui riportiamo i principali eventi in calendario questo weekend, tutti a ingresso gratuito, per chi si chiede cosa fare al calar del sole. Nello spazio estivo della Manifattura Tabacchi il 4 luglio dalle ore 20.00 il dj set del sabato “Energia” con le selezioni musicali di Calzino che gira Dischi, Teo Naddi e Lola Sound (Futura).

A Villa Vittoria sabato 4 dalle 19.00 dj set e performance di chitarra e sax con Joran Tezla, Danile Chazarreta e Kitjia, domenica apericena “Oasi” (al piatto, 16 euro). Nel parco di Firenze sud, l’Anconella garden offre alla sera concerti a ingresso libero, sabato 4 il sax di Stefano Negri e domenica 5 le atmosfere latine di Perfidia quartet.

Dj set di black music, dal soul al funk, sabato alla Limonaia di Villa Strozzi con D Flaks, domenica 5 invece lirica sotto le stelle nell’anfiteatro con la Traviata proposta dalle Compagnia d’Opera Italiana Firenze (ore 21.15, evento a pagamento, 15 euro).

Chiudiamo con lo spazio estivo in via della Funga “In-stabile” (zona Firenze sud – ponte di Varlungo) con un programma di eventi gratuiti all’aperto incentrati su teatro, musica e arti circensi: sabato 4 dalle ore 21.15 note dal mondo con il terzetto Morabeza, domenica 5 luglio (ore 21.30) cabaret circense “Vola tutto”.

Cosa fare a Firenze durante il weekend: eventi e idee per il 4 e 5 luglio

Dalle arene estive, per gustarsi il meglio del cinema all’aperto, alle terrazze più belle di Firenze dove sorseggiare un aperitivo panoramico, a questi link trovate le nostre idee su cosa fare in città di sera e di giorno: