Eventi fantastici e dove trovarli a Firenze (weekend 9-10 settembre)

Ahimè, le vacanze sono ormai finite per tutti, ma gli eventi a Firenze ripartono con un weekend denso di sorprese, tra sabato 9 e domenica 10 settembre 2023. Tanti i festival in programma, come quello del Firenze Jazz e Totaalvoetbal, interamente dedicato al calcio. C’è poi il Florence Folk Festival alla Manifattura Tabacchi e il Cirk Fantastik al Parco delle Cascine. Per le famiglie con bambini si rinnova anche quest’anno il Mukki Day e per chi vorrebbe essere ancora in ferie ed è in cerca di un po’ di relax, c’è persino un festival dedicato al benessere. E ancora, feste dedicate allo sport, alla cultura ebraica e poi mercatini e sorprese nei dintorni fiorentini. Pertanto, andiamo ad esplorare questo fine settimana fiorentino.

Firenze Jazz Festival

Diamo il via a questo weekend fiorentino a ritmo di jazz: torna infatti un evento interamente dedicato a questo particolare genere musicale, il Firenze Jazz Festival. Il 2023 porta con sé alcune novità: la manifestazione incrementa la sua durata a due settimane con oltre 30 appuntamenti tra concerti, grandi jazz star e nuove proposte, in alcuni dei luoghi più belli della nostra città e provincia.

Nasce infatti una nuova proposta del festival: la parte più “collinare” è quella che va dal 5 al 10 settembre 2023 (ed è quella che comprende questo fine settimana), mentre quella maggiormente connessa all’alveo fluviale dell’Arno va dal 12 al 17 settembre. Tra i tanti eventi in programma ricordiamo Jeff Ballard, Lanzoni, Zampini e Scandroglio a Villa Bardini (sabato 9, ore 21:30) e Sismatik nel chiostro della Collegiata di Empoli (domenica 10, ore 21:15). Il programma completo e le prevendite del Firenze Jazz Festival 2023 sono disponibili sul sito ufficiale.

Totaalvoetbal 2023, il festival del calcio a Firenze

Sono senz’altro molti i tifosi del calcio, soprattutto a Firenze dove “l’aria viola” si respira ad ogni angolo. Da venerdì 8 a domenica 10 settembre potrete partecipare a Totaalvoetbal, il festival del calcio, uno degli sport più amati di sempre. Se qualcuno si stesse domandando il perché di questo curioso nome dato all’evento, ecco la risposta: ‘totaalvoetbal’ prende il nome dal rivoluzionario stile di gioco che impose il calcio olandese negli anni ’70.

Al via dunque a tre giorni ad ingresso libero che vedranno protagonisti oltre 40 eventi tra tornei, film, calcio simulato, trofei, cimeli, collezionismo e incontri con decine di ospiti. La sede scelta per l’edizione 2023 è l’Ultravox (via Galoppatoio dei Barberi), lo spazio estivo accanto all’anfiteatro delle Cascine di Firenze.

Florence Folk Festival alla Manifattura Tabacchi

Fino a sabato 9 c’è anche il Florence Folk Festival, la “festa popolare urbana” dell’Associazione La Scena Muta. Buone notizie, perché il luogo che accoglie l’iniziativa è nuovamente la Manifattura Tabacchi (via delle Cascine, 35), quest’anno negli spazi della Factory all’interno dell’edificio polifunzionale B11. Ma le sorprese non finiscono qui, perché in queste giornate saranno presenti anche due ospiti speciali a livello internazionale, ovvero la cantante Bia Ferreira e il producer Batida, insieme al poeta Guido Catalano. E se da una parte la musica farà da padrona, dall’altra ci saranno anche talk, libri, music lab e attività per bambini, skate, market e la sagra della melanzana al “dopolavoro ferroviario” (davanti alla Manifattura). Tanti quindi gli eventi ad ingresso libero, per alcuni invece è necessaria la prenotazione o un biglietto. Info sul sito ufficiale.

Cirk Fantastik al Parco delle Cascine

Tra gli eventi in programma a Firenze in questo weekend del 9 e 10 settembre 2023 c’è anche la XVIII edizione del Cirk Fantastik “Eclettica”, la rassegna che da ben 13 anni porta a Firenze le migliori compagnie internazionali di circo contemporaneo. In particolare, dal 7 al 17 settembre (comprendendo quindi anche questo fine settimana) si potrà prendere parte al festival nel Parco delle Cascine di Firenze con 24 compagnie ospiti, 3 coproduzioni, 59 repliche e spettacoli di circo contemporaneo in anteprima. A questi si vanno ad aggiungere concerti di world music & dj party, laboratori di circo per grandi e piccini, olimpiadi dei giocolieri, spettacoli a cappello, caffè con gli artisti, circus bar e food trucks.

I biglietti possono essere acquistati in prevendita sul sito di TicketOne oppure presso la biglietteria del festival da lunedì a sabato (ore 16:00-22:00) e domenica (ore 11:00-22:00). Il costo del biglietto può variare da 6 a 20 euro. Per prenotazioni è possibile inviare una e-mail a [email protected] oppure contattare il numero 3891824669 (dalle 11:00 alle 16:00 su WhatsApp). I biglietti prenotati devono essere ritirati alla biglietteria del Festival un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Eventi del weekend a Firenze: Mukki Day (domenica 10 settembre 2023)

Domenica 10 settembre torna anche il Mukki Day, l’evento più atteso dagli amanti del latte di tutte le età. Lo stabilimento Mukki in via dell’Olmatello 20 si trasforma in Mukkilandia e resta aperto al pubblico con tantissime novità tutto il giorno (9:00-13:00 e 15:00-19:00) per scoprire, divertendosi, i segreti e le novità del latte. L’ingresso è gratuito, ma da quest’anno è fortemente consigliato prenotare online, sul sito dell’evento, l’accesso alla maggior parte delle attività.

Festa del benessere all’Anconella

Anche quest’anno, nel parco dell’Anconella in via Villamagna a Firenze, si terrà il Festival del benessere. Un’occasione per gli operatori del mondo olistico fiorentino, che s’incontreranno grazie al coordinamento delle associazioni e al patrocinio del Quartiere 3, e per il pubblico che vorrà prendere parte a questa rilassante iniziativa. I due giorni di festa, sabato e domenica, vedranno protagoniste diverse aree tematiche disposte nel parco: una per lo yoga, una per i trattamenti di prova gratuiti e una incentrata sulle discipline olistiche. L’ingresso è libero e il programma è in divenire. Per adesioni ed informazioni è possibile chiamare il numero 3389180725o visitare la pagina Facebook del Giardino Olistico.

“Feste dello Sport” tra gli eventi del weekend a Firenze (9-10 settembre)

Settembre ha visto dare avvio alla tradizionale Festa dello Sport, iniziativa che anima ogni anno parchi e impianti sportivi della città proponendo prove di sport per bambini e ragazzi e alcune esibizioni, con la collaborazione di molte associazioni sportive del territorio e il coordinamento dell’assessorato allo sport del Comune di Firenze e delle commissioni sport dei cinque quartieri. Sabato 9 e domenica 10 la troverete nei Giardini di viale Tanini al Galluzzo dalle ore 16:30 alle 19:00. Questa non è però l’unica festa dello sport in città: ce n’è una anche in piazza Tasso nelle medesime date (9 e 10 settembre, dalle ore 16:00 alle 19:00). Per l’occasione, numerose associazioni daranno la possibilità di provare gratuitamente tante discipline e attività.

La Giornata Europea della Cultura Ebraica ‘spicca il volo’ da Firenze

Tra gli eventi del weekend a Firenze c’è anche la XXIV edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, che si svolgerà nella giornata di domenica 10 settembre. Un’iniziativa diffusa in 101 località distribuite in 16 regioni, da nord a sud alle isole. Città capofila di questa edizione, ovvero il luogo dove si darà il via simbolico agli eventi in tutta Italia, sarà proprio Firenze. La manifestazione, alla quale partecipano trenta Paesi europei, è coordinata e promossa nel nostro Paese dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e apre alla cittadinanza le porte di sinagoghe, musei e altri siti ebraici, invitando ad approfondire la conoscenza di ebrei ed ebraismo.

Per l’edizione 2023 il tema scelto è quello della bellezza al fine di valorizzare il patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico ebraico in Italia e per riflettere sulle peculiari declinazioni del ‘bello’ dal punto di vista ebraico. Il denso programma di eventi fiorentini, che si svolgerà in Sinagoga e nell’antistante giardino (Via Farini, 6), è consultabile sul sito ufficiale dell’evento. Sempre qui potrete trovare anche alcune letture di approfondimento sul tema della bellezza nelle sue diverse declinazioni, così come sulla storia e cultura ebraica in generale, e percorsi multimediali, comprensivi di video, gallerie fotografiche e tour virtuali.

Mercatini a Firenze (9 e 10 settembre 2023)

A Firenze non mancano mai i mercatini, neanche in questo già ricco fine settimana. Si parte con il Vintage Kilo Sale al Renny Club di Firenze (via Francesco Baracca, 1F) nelle giornate dell’8 (ore 15:00-20:00), 9 (ore 10:00-20:00) e 10 settembre 2023 (ore 10:00-19:00). Qui si possono trovare articoli di seconda mano ma di qualità e capi di marca. Si prosegue con la Creative Factory in piazza dei Ciompi, che si terrà nelle giornate di sabato e domenica, dalle ore 09:30 alle 20:00. Qui risiede il cuore dell’artigianato unito alla creatività dei brand artigianali. E per finire, abbiamo anche una curiosa Fierucola in piazza del Carmine, che si terrà domenica 10 dalle ore 08:00 alle 15:00 e che vedrà protagonisti tanti prodotti freschi (pane, pasta, verdure, formaggi, ecc.).

Eventi nei dintorni di Firenze: il Festival “Piazza dei Popoli” a Pontassieve (fino al 9 settembre) In piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve si svolge la VI edizione di Piazza dei Popoli, il festival dedicato alle tematiche internazionali, alla conoscenza del mondo globale. Quando? Dal 6 al 9 settembre. E perché ci dovrei andare? Perché sono davvero tanti gli ospiti in programma: Bandabardò, Peppe Voltarelli, Pietro Bartolo, Saverio Tommasi e Andrea Kaemmerle, per citarne alcuni. Quattro giornate da vivere, immersi tra musica, laboratori, teatro, presentazioni di libri e momenti per parlare di storie, di identità, di diritti. Il tema di quest’anno è Terra e libertà e avrà come filo conduttore il diritto di muoversi e vivere in ogni Stato, la libertà di poter lasciare e poter ritornare nella propria terra. Expo del Chianti Classico Questo weekend, nei dintorni di Firenze, c’è anche una festa dedicata al vino: è l’Expo del Chianti Classico, che si svolge a Greve in Chianti fino al 10 settembre 2023. Si tratta di una vetrina riservata alle aziende agricole produttrici nel settore vitivinicolo del Chianti Classico e un appuntamento imperdibile che attira nella scenografica piazza di Greve turisti ed estimatori del buon vino “Gallo Nero”. L’appuntamento sarà in piazza Matteotti per le degustazioni presso gli stand dei produttori di tutto il territorio del Chianti Classico, e l’evento sarà accompagnato da svariati momenti di degustazione guidata, dimostrazioni di artigiani all’opera, visite guidate, escursioni e interventi musicali di vario genere. Durante la manifestazione saranno coinvolte anche le cantine del territorio, con visite guidate e incontri con i produttori. Antica Fiera di Signa e festa medievale Infine, questo fine settimana si terrà la tradizionale Antica Fiera di Signa, città che tutti i giorni propone i propri prodotti locali. Tra le bancarelle, infatti, si potranno trovare tanti manufatti degli artigiani del luogo e i prodotti tipici della gastronomia locale. Venerdì e sabato (ore 19-24) si svolge poi la festa medievale nel castello di Signa con rievocazioni storiche, sfide degli arcieri, mostre, banchetti medievali, concerti dal vivo, balli e tanto divertimento. Chiusura in grande stile sabato alle 23.30 con l’incendio della torre, spettacolo pirotecnico nel giardino di via dell’Edera. Il programma completo è disponibile sul sito della Pro Loco di Signa.