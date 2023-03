Eventi e mercatini questo weekend a Firenze (11-12 marzo 2023)

- Pubblicità -

L’avvio delle fiere quaresimali alle Cascine e la mostra mercato della Fattoria di Maiano: sono solo alcuni tra i tanti eventi in programma per il weekend di sabato 11 e domenica 12 marzo 2023 a Firenze. È proprio il caso di dirlo, questo fine settimana la città è perfetta anche per chi vuole concedersi qualche ora di shopping. Ci sono infatti mercatini per tutti i gusti: dal centro storico a Scandicci e persino fuori città. Questo è anche il weekend che precede la Festa di San Patrizio e il Conventino Caffè Letterario si prepara a questa giornata con tante sorprese già domenica 12.

Mercato (di domenica) alle Cascine e market in Oltrarno

A Firenze è facile trovare mercatini di ogni genere. Qui scoprirete quelli di questo weekend: sabato e domenica, dalle ore 09:30 alle 20:00, ci sarà Creative Factory in piazza Ciompi. Un appuntamento fiorentino ormai consolidato nel tempo, che dà la possibilità a cittadini e turisti di andare alla ricerca di creazioni artigianali di qualità. Ad ogni edizione sono presenti artigiani, ma anche illustratori, designer storici, espositori di articoli di bigiotteria, vestiario e complementi di arredo. Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a [email protected]

Domenica 12 marzo 2023, dalle ore 09:00 alle 14:00, si terrà la Fierucola in piazza del Carmine. Un mercato che promuove l’agricoltura biologica di piccole aziende familiari e l’artigianato tradizionale naturale. Lo scopo è quello di dare valore e dignità alla qualità e alla stagionalità di un prodotto a Km0. Ci saranno pertanto prodotti alimentari di stagione come verdure, miele, vino, olio, pane di grani antichi, formaggi, uova, tisane e molto altro ancora. Sempre in Oltrarno, ma in piazza Santo Spirito, dalle ore 08:00 alle 19:30, ci sarà la “Fiera Promozionale dell’Oltrarno”, dove potrete trovare prodotti del mondo dell’antiquariato con all’incirca un’ottantina di banchi.

Domenica iniziano anche le fiere quaresimali alle Cascine, dalle ore 08:00 alle 19:30, con il grande mercato di circa 200 banchi su viale Lincoln, dalla passerella della tramvia a quella dell’Isolotto. Si replica ogni domenica fino al 2 aprile 2023.

Eventi nei dintorni di Firenze: eccellenze francesi e salone del soldatino (11-12 marzo 2023)

Sognate per un attimo di portare suoni, colori e profumi francesi a Firenze. Buone notizie in arrivo: questo fine settimana potrete vedere realizzati i vostri desideri. Dove? In piazza Matteotti a Scandicci dove, dal 10 fino a domenica 12 marzo, sarà allestito il “Mercatino Regionale Francese” (tutti i giorni dalle ore 9 alle 20). Saranno protagoniste per l’occasione specialità enogastronomiche francesi d’eccellenza (un’ampia varietà di formaggi, vini delle regioni vinicole d’Oltralpe, baguette e croissant sfornati al momento, crêpes e macarons e molto altro ancora) e prodotti di artigianato tipici (lavanda ed oli essenziali, tovaglie provenziali, saponi, profumi e non solo).

Spostandosi a Calenzano, tutte le tipologie di soldatini, da quelli in piombo fino a quelli in carta, di tutte le dimensioni ed epoche, proposti da oltre 80 espositori sono solo alcune delle sorprese che potrete incontrare sabato 11 (dalle ore 15:00 alle 17:00) e domenica 12 marzo 2023 (dalle ore 09:00 alle 16:00) al “Salone del Soldatino e della Bambola d’epoca”. Un importante appuntamento italiano di questo settore al Delta Florence in via Vittorio Emanuele 3, dove si riuniscono collezionisti di tutto il mondo. Nell’ambito del salone si terrà contemporaneamente il 21° Concorso Internazionale del soldatino model da collezione “Frammenti di storia” al quale parteciperanno club da tutte le parti d’Italia.

Mostra Mercato 2023: la primavera è in arrivo alla Fattoria di Maiano

I mercatini di questo fine settimana non finiscono qui. Giunta alla sua decima edizione, “Arte, Artigianato ed Agricoltura” è la Mostra Mercato 2023 con cui la Fattoria di Maiano, nei dintorni di Fiesole, si prepara all’arrivo della primavera. Sabato 11 e domenica 12 marzo, dalle ore 09:30 alle 18:30, potrete trovare espositori e artigiani provenienti dalla Toscana e da tutta Italia tra l’antico borgo di Maiano, i giardini e i piazzali della Fattoria, che presenteranno le loro ultime creazioni originali.

Ci saranno anche tante attività correlate e street-food con il solo utilizzo di prodotti toscani. L’ingresso è a pagamento e nel biglietto è compresa anche l’entrata al grande parco con il laghetto delle Colonne, gli animali e i tanti percorsi con le aree sosta per i pic-nic. Sul sito della Fattoria di Maiano potete trovare ulteriori informazioni utili su “Arte, Artigianato ed Agricoltura 2023”.

Cosa fare a Firenze: gli eventi al Conventino nell’attesa della Festa di San Patrizio (12 marzo)

La Festa di San Patrizio o Saint Patrick’s Day è una festa di origine cristiana che si celebra il 17 marzo di ogni anno (quest’anno sarà di venerdì) in onore di San Patrizio, patrono d’Irlanda. L’evento commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il V secolo proprio grazie a Patrizio, ai tempi vescovo di questa terra.

Nell’attesa della ricorrenza, questo weekend a Firenze saranno organizzati alcuni eventi. Al Conventino Caffè Letterario (via Giano della Bella, 20) domenica 12 marzo 2023 ci sarà “Aspettando San Patrizio: la Festa irlandese a Firenze”. Dalle ore 16.00 alle 17.30 il Concerto dei Willos con esibizioni danzanti a cura di IRIS Bunch (ingresso libero). A seguire, dalle 17:30 alle 18:30, lo stage di danze irlandesi a cura di IRIS Accademia Danze Irlandesi. Per finire, dalle ore 18:30 alle 19:00, un aperitivo aperto a tutti a cura del Conventino Caffè Letterario. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 340 2745594 o inviare una e-mail a [email protected]