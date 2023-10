I migliori eventi a Firenze nel weekend del 28 e 29 ottobre 2023

- Pubblicità -

L’autunno comincia a farsi sentire, ma questo non ci deve scoraggiare: in questa breve guida abbiamo selezionato i migliori eventi a Firenze del weekend di sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023. Si parte con Cascine in Fiera, per poi proseguire con Vinokilo alla Manifattura Tabacchi, il più grande “negozio” di vintage al chilo d’Europa. Tra il Cinema La Compagnia e l’Istituto Francese avrà luogo il France Odeon, il meglio del cinema francese del momento. E ancora mercatini, eventi per bambini nell’attesa di Halloween e tante altre iniziative nei dintorni, alcune dedicate anche al buon olio. Infine, c’è persino un convegno di Ufologia nel centro storico fiorentino.

Cascine in Fiera (domenica 29 ottobre 2023)

Cascine in fiera 2023 è l’iniziativa in programma per domenica 29 ottobre: un mercato straordinario nel principale parco pubblico di Firenze. Sia cittadini che turisti lo sentono come un vero e proprio appuntamento fisso del periodo autunnale. Su via Lincoln, tra il ponte della tramvia e la passerella dell’Isolotto, arrivano centinaia di banchi degli ambulanti, provenienti da tutta la provincia e dalla Toscana per una giornata all’insegna dello shopping all’aria aperta. Per saperne di più è possibile leggere l’articolo su Cascine in fiera.

Vinokilo alla Manifattura Tabacchi (26-29 ottobre)

Dal 26 al 29 ottobre 2023, dalle ore 10:00 alle 20:00 (il 26 l’evento inizierà però alle 12.00), torna alla Manifattura Tabacchi (via delle Cascine, 35) Vinokilo, sigla che sta per “Vintage Kilo Sale”. Si tratta infatti di un’iniziativa che vede protagonista il più grande “negozio” di vintage al chilo d’Europa. Il tutto accompagnato da musica, cibo e bevande. Durante l’evento sarà possibile anche donare abiti usati per ricevere in cambio fino al 20% di sconto sugli acquisti. Per ulteriori informazioni sull’acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito ufficiale di Vinokilo.

Gli altri mercatini (28-29 ottobre) a Firenze

Tra gli altri mercatini, questo fine settimana si segnala anche ARTour il bello in piazza (dal 28 ottobre al 1 novembre, ore 10:00 – 20:00), che si terrà nella splendida cornice di Piazza Strozzi. Qui si troverà tutto il meglio del made in Tuscany: moda e relativi accessori, gioielli, ceramiche, bigiotteria, pelletteria, oggetti d’arte, dipinti, e tanto altro ancora. In piazza dei Ciompi si potranno invece sfogliare tanti fumetti (sia sabato che domenica, dalle ore 09:00 alle 20:00), ma anche trovare vinili, vintage e collezionismo con decine e decine di banchi provenienti da molte parti d’Italia. Infine, curioso è anche il fatto che questo weekend il noto mercato di Forte dei Marmi si sposterà per un giorno (domenica 29) a Firenze, in via Doni e dintorni (ore 08:00 – 19:00). Uno shopping glamour ma conveniente con tante boutique a cielo aperto.

France Odeon (28 ottobre – 1 novembre 2023)

Firenze, dal 28 al 1 novembre 2023, accoglierà ancora una volta France Odeon, il meglio del cinema francese del momento. Cinque giorni – tra il Cinema La Compagnia (Via Camillo Cavour, 50/R) e l’Istituto Francese (Piazza Ognissanti, 2) – all’insegna di commedie, film d’autore, di genere, grandi biografie e premiazioni speciali. Per l’occasione, saranno invitati tanti ospiti internazionali, attori, personalità della cultura, registi e sceneggiatori. A questo link è consultabile il programma completo dell’iniziativa. Prezzo dei biglietti: intero 8 euro, ridotto 7; abbonamento 5 spettacoli: 30 euro.

“Pergola”, la nuova mostra alla galleria fiorentina Etra Studio Tommasi dedicata a Vivianne Duchini

A partire dal 27 ottobre 2023 Etra Studio Tommasi, galleria fiorentina con sede in via della Pergola n. 57 e diretta da Francesca Sacchi Tommasi, ospiterà un’artista di origini italiane già da tempo affermata a Buenos Aires, dove realizza frequentemente opere pubbliche di grandissime dimensioni. Il suo nome è Vivianne Duchini. La mostra, dal titolo “Pergola”, è a cura di Diana di Nuzzo e sarà visitabile fino al 17 novembre 2023. Tra le tante opere in mostra, saranno presenti sculture in bronzo, una in marmo di Carrara e una in vetro di Murano. Giorni e orari: dal mercoledì al sabato (15:00 – 19:00) oppure su appuntamento chiamando il numero 348.2812340 oppure scrivendo a [email protected].

Tra gli eventi del weekend a Firenze: il Convegno di Ufologia (domenica 29 ottobre)

Da sempre il fenomeno UFO affascina l’essere umano, tanto che l’atteggiamento delle varie istituzioni e dei media rispetto al tema è cambiato molte volte nel corso della storia recente. Un lungo racconto fatto di eventi sorprendenti, segreti, realtà spesso concepibili a stento e bugie: domenica 29 ottobre 2023, il GAUS (Gruppo Accademico Ufologico Scandicci) insieme ai propri ospiti e relatori, proverà a capire e a dare risposta a tutte queste domande, grazie al XXIV Convegno Internazionale di Ufologia di Firenze. Un appuntamento sia per grandi appassionati che per studiosi del settore, che si svolgerà all’Auditorium di Santa Apollonia in via San Gallo, n. 25 a partire dalle ore 09:30. Per partecipare all’evento è possibile consultare il sito ufficiale di GAUS, alla pagina dedicata al convegno UFO: le regole del gioco (sezione “Come partecipare & Info”).

Primi eventi di Halloween (per bambini) in questo weekend fiorentino

Tanti anche gli eventi per bambini in attesa di Halloween, la festa più paurosa di sempre. Si parte con sabato 28 con un divertente party in maschera dalle ore 15:30 alle 18:30 al Teatro del Progresso in via Vittorio Emanuele II n. 135. In programma per l’occasione laboratori creativi, attività e letture da brividi per i bimbi da 4 anni in su. Prenotazione obbligatoria tramite mail a [email protected]. Domenica 29 ottobre 2023 (ore 16:00 – 18:00) andrà invece in scena, all’Hard Rock Café di Firenze, una merenda da paura accompagnata da uno spettacolo di magia per bambini, oltre al trucca bimbi e tante altre soprese (prenotazioni anche online).

Il Parco d’arte Enzo Pazzagli di Rovezzano sarà invece già in festa, proponendo anche questa domenica di ottobre spettacoli di magia e animazione in attesa della notte più misteriosa dell’anno. In particolare, dalle ore 15:00 alle 16:00 ci sarà il Laboratorio artistico dedicato ad Halloween (su prenotazione); alle 16:00 il Concorso delle maschere più spaventose e alle ore 16:30 lo spettacolo “Mago cecchini show”.

Finali Mondiali della Ferrari in Mugello (dal 24 al 30 ottobre 2023)

Fino a lunedì 30 ottobre 2023 l’Autodromo Internazionale del Mugello (Via Senni, 15 Scarperia e San Piero) sarà l’indiscusso teatro delle Finali Mondiali della Ferrari, che riuniscono i concorrenti di tutti i campionati monomarca internazionali. L’ingresso è gratuito da venerdì 27 fino a domenica 29 (ingresso Palagio) e ai punti ristoro al Correntaio; le tribune, invece, saranno aperte ai dipendenti Ferrari sabato e domenica, e ai soci degli Scuderia Ferrari Club da venerdì a domenica, i quali potranno accedere anche al paddock.

Camminata tra gli Olivi nei dintorni di Firenze

Domenica 29 ottobre saranno ben 140 le città italiane che prenderanno parte alla XVII edizione della giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi. Immersi nel suggestivo paesaggio delle campagne, famiglie e appassionati potranno camminare, terminando poi la loro visita in un frantoio, in un’azienda olivicola o all’interno di un palazzo storico, dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici. Nel territorio dell’area metropolitana di Firenze le camminate sono previste nei seguenti comuni: Fiesole, Reggello, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa e Castellina in Chianti. Per i dettagli dei singoli eventi è possibile consultare il programma, la cui locandina è liberamente scaricabile in formato PDF qui.

4 frantoi aperti all’Impruneta

Aspettando Frant’Olio, la prima mostra mercato dell’olio EVO del territorio, nei giorni del 27, 28 e 29 Ottobre sarà possibile visitare gratuitamente i quattro frantoi dell’Impruneta che aderiscono alla manifestazione. Per la precisione, venerdì 27 (ore 18:00) visita alla Fattoria Triboli (via di Cappello, n.44); sabato 28 (ore 10:00) al Frantoio Inalbi (via delle Terre Bianche, n.32); sabato 28 (ore 15:00) all’Antico Frantoio Doglia (via Imprunetana per Pozzolatico, n.23) e domenica 29 (ore 10:00) il Frantoio Villa l’Olmo (via Imprunetana per Tavarnuzze, n.21).

La prenotazione è obbligatoria contattando il numero 055.2036468 oppure inviando una mail a [email protected]. I visitatori potranno assistere alla raccolta delle olive (salvo condizioni meteorologiche avverse e eccessiva distanza dall’oliveta), spesso fatta a mano per preservarne la qualità, al fine di imparare l’arte della selezione delle migliori varietà.