Eventi in Toscana da non perdere nel weekend (5-6 agosto)

Effetto Venezia a Livorno e musei statali gratuiti sono solo alcuni degli eventi che si potranno trovare in Toscana nel weekend di sabato 5 e domenica 6 agosto 2023. E ancora tante sorprese per gli amanti del cinema all’aperto e della musica. Per chi è in cerca di medioevo, le mura di Lucca racchiudono una sorpresa, mentre ad Arezzo c’è la più antica fiera antiquaria sul territorio nazionale e in Maremma una festa della sostenibilità. Ecco cosa fare in questo primo fine settimana d’agosto.

Eventi in programma domenica 6 agosto 2023: musei statali gratis in tutta la Toscana

Anche in Toscana la prima domenica del mese i musei statali sono gratis. Il 6 agosto torna infatti la Domenica al museo, iniziativa del ministero della Cultura che apre le porte dei luoghi d’arte statali a tutti. Dall’area archeologica di Roselle (Grosseto) al Museo nazionale di Villa Guinigi (Lucca), dalla pinacoteca nazionale di Siena alla Basilica di San Francesco ad Arezzo, sono tanti gli ‘scrigni’ svelati al pubblico gratuitamente in questa domenica d’agosto.

Parallelamente all’iniziativa nazionale, chi vive a Firenze e nella Città metropolitana sempre domenica 6 agosto può entrare gratis nei musei civici, quelli gestiti dal Comune (Palazzo Vecchio, complesso di Santa Maria Novella, Museo Bardini, solo per fare qualche esempio). In più, vengono organizzate visite guidate e attività speciali per famiglie, gratuite ma su prenotazione. Per saperne di più potete leggere il nostro articolo dedicato ai musei gratis la prima domenica del mese.

Firenze, musica e cinema all’aperto (5-6 agosto)

Questo weekend ha in serbo anche tante sorprese a tema musica e cinema all’aperto. Si parte con gli eventi in programma grazie alla rassegna “Il mondo in Santo Spirito” (sul sagrato della Basilica di Santo Spirito nell’Oltrarno fiorentino): venerdì 4 agosto, alle ore 21:30, si esibirà in concerto Peppe Voltarelli, artista cult del cantautorato italiano e più volte vincitore del premio Tenco. Sabato 5, sempre alle 21:30, è poi la volta di Mediterranean (musiche dal mediterraneo) con Quartet. L’iniziativa fa parte dell’Estate fiorentina.

Si prosegue con La Notte della Pizzica e della Taranta, a cura di Amistade Sud Sound Project, negli spazi del Conventino Caffè Letterario di Firenze (via Giano della Bella, n.20). Sabato 5 si terrà quindi un mini stage gratuito di pizzica (ore 19:30), a seguire cena con omaggio alla tradizione enogastronomica pugliese (20:00), e infine concerto con pizziche e tarante salentine (21:00). L’ingresso è libero e per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 366.2031768. Eventi e concerti si terranno, per tutto il mese di agosto, anche nei tanti locali estivi a Firenze: per saperne di più, è possibile consultare la nostra guida.

Si segnala infine che, a partire da domenica 6 agosto, ci sarà anche il cinema all’aperto al Teatro romano di Fiesole, grandi film nell’antico semicerchio. Ma le arene estive a Firenze sono davvero numerose e potrete scoprirle tutte leggendo questo articolo dedicato al cinema all’aperto 2023 a Firenze.

Effetto Venezia a Livorno

Fino al 6 agosto 2023 torna anche Effetto Venezia a Livorno, una delle più amate manifestazioni dell’estate toscana. Questa edizione s’intitola “Il cinema è la città” ed è interamente dedicata alla Settima Arte. Come nelle migliori favole, il quartiere di Venezia, famoso per i suoi ponti storici e per i canali medicei navigabili, si trasforma in palcoscenico al fine di ospitare opere teatrali, musica, installazioni, animazione di strada, giochi di luce e mercatini. Tra le tante iniziative in programma ricordiamo la presenza di Nicola Piovani (sabato 5) con “La musica è pericolosa – Concertato”, ma per consultare il programma completo e saperne di più sull’ingresso al festival è possibile dare un’occhiata al sito ufficiale di Effetto Venezia.

Eventi in Toscana (sabato 5 e domenica 6 agosto 2023): Festa medievale a Lucca

Lucca, città della Toscana piccola ma sempre piena di eventi. Questo weekend si racconta la sua storia attraverso una festa medievale che si snoderà tra le mura, le casermette, i sotterranei e gli spalti delle sue Mura, cuore della manifestazione. Sabato 5 e domenica 6 tornei cavallereschi, duelli, gare di balestra e tanto altro ancora saranno protagonisti del festival Lucca Historiae Fest. Tra gli appuntamenti, sabato 5 agosto (ore 15:00) nei sotterranei del baluardo San Pietro ci sarà il torneo delle due Repubbliche, Lucca contro Pisa, una competizione tra balestrieri. Domenica 6 agosto (ore 16:00), nell’ex Cavallerizza di piazzale Verdi, ci sarà invece la parata nazionale della tradizione della Lega italiana sbandieratori. Per consultare il programma, è possibile visitare il sito ufficiale.

Cosa fare in Maremma: Festambiente a Rispescia

Dibattiti, cinema, teatro, libri, musica, cibo, escursioni e tanto altro ancora, sempre con un occhio di riguardo verso la sostenibilità, saranno al centro di Festambiente a Ripescia (Grosseto), nel cuore della Maremma Toscana, fino a domenica 6 agosto 2023. Un’edizione speciale, che cade nell’anno del congresso nazionale di Legambiente, che promuove la kermesse. I tre ettari alle porte del parco in cui ha sede il polo nazionale per l’agroecologia dell’associazione del cigno verde si trasformano in un cantiere di buone pratiche ambientali con tantissime iniziative in programma. Anche nel 2023 l’accesso alla manifestazione di Festambiente è gratuito.

Mercatini in Toscana: Arezzo Antiquaria (5 e 6 agosto)

Tra i mercatini in Toscana ce n’è uno davvero imperdibile: si tratta della Fiera Antiquaria di Arezzo, la più antica sul territorio nazionale, che si svolge anche nel pieno dell’estate, sabato 5 e domenica 6 agosto 2023. Dal lontano 1968, ogni prima domenica del mese e il sabato precedente, in piazza grande e nelle vie del centro storico cittadino, la manifestazione vede protagonisti una grande varietà di oggetti d’arte, mobili, gioielli, orologi, libri, stampe antiche, e chi più ne ha più ne metta. Non solo: per chi non è appassionato di antichità, la Fiera Antiquaria di Arezzo offre un vastissimo assortimento di modernariato, vintage e artigianato di qualità.