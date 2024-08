Eventi del weekend a Firenze (31 agosto-1 settembre 2024)

- Pubblicità -

Eventi del weekend a Firenze: musei gratis per tutti domenica 1 settembre 2024

Come ogni prima domenica del mese, anche il 1° settembre 2024 i musei statali sono gratis. Grazie al Ministero della Cultura, tutti – fiorentini e turisti – possono visitare collezioni d’arte, ville e monumenti statali (dagli Uffizi fino al Bargello) a costo zero. Chi abita in città e provincia ha poi un’opportunità in più: grazie alla “Domenica metropolitana”, può entrare infatti gratuitamente nei musei civici (ossia quelli gestiti dal Comune: da Palazzo Vecchio fino al Museo Novecento) e partecipare a visite guidate e attività per famiglie. Qui tutti i musei aperti gratis a Firenze.

Lasciati Fiorire Festival alla Limonaia di Villa Strozzi

Il primo weekend di settembre si apre con “Lasciati Fiorire” alla Limonaia di Villa Strozzi, un festival organizzato dal collettivo di artisti “Fiore sul Vulcano” e interamente dedicato alla musica e ai talk. Si tiene da venerdì 30 agosto e prosegue fino al 1° settembre: ogni giorno, dalle ore 17:00, in via Pisana n.77 e con ingresso gratuito. Tra le tante iniziative di sabato, alle 21:00 si ricorda l’esibizione de Il Mago Del Gelato live, band che unisce funk, afrobeat e jazz con performance che animano la scena italiana; mentre domenica, alle 19:00, si tiene una lezione di Yoga al tramonto con Lisa Maccanti. Ingresso gratuito. Qui l’articolo sul festival Lasciati Fiorire con il programma completo.

I mercatini del weekend: gli eventi a Firenze e nei dintorni domenica 1 settembre

Chi non si arrende alla fine delle vacanze e vuole concedersi ancora un po’ di svago, dovrebbe sapere che tra gli eventi di questo weekend a Firenze e dintorni sono in programma anche alcuni mercatini, tutti ad ingresso libero. Domenica 1° settembre, dalle 08:00 alle 20:00, in piazza Fra’ Girolamo Savonarola c’è Savonarola Antiquaria: qui sono esposti articoli da collezione, oggettistica, libri, quadri, stampe, porcellane, mobili e tante altre curiosità.

Nella medesima giornata, dalle 09:00 alle 19:00, in piazza Dalmazia a Firenze arriva Collezionare in Dalmazia: lo shopping per gli amanti del collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee e artigianato creativo. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre anche a San Casciano Val di Pesa viene voglia di fare acquisti grazie a Artigiani in mostra. Questa volta l’appuntamento è fissato per sabato, dalle 10:00 alle 22:00, e domenica, dalle 09:00 alle 20:00 in piazza della Repubblica con prodotti di artigianato e artigianato alimentare.

Cirk Fantastik a Scandicci

Venerdì 30 e sabato 31 agosto, ma anche domenica 1 settembre 2024, torna a Scandicci il “Cirk Fantastik!”, festival internazionale di circo contemporaneo. Nel parco del Castello dell’Acciaiolo, tutti e tre i giorni dalle 18:00 alle 21:00, si tiene un programma ricco di eventi. In particolare, sabato 31 (ore 18:00) sono in cartellone i laboratori teatrali e di performance creativa per bambini e bambine a cura di Officina dei Sogni, mentre domenica 1° (ore 19:00) lo spettacolo di acrobatica e palo cinese Nos03 con manoAmano.

L’evento è adatto a tutte le età e i biglietti (10 euro intero; 6 ridotto) sono acquistabili in loco presso la biglietteria del festival dalle ore 16.00 alle 21.00. Le prenotazioni sono effettuabili via e-mail a [email protected] o tramite WhatsApp al 3891824669 (dalle 11.00 alle 16.00). Programma completo disponibile sulla pagina ufficiale Facebook dell’evento. Il Cirk Fantastik dal 5 al 15 settembre si sposterà poi al prato del Quercione nel parco delle Cascine di Firenze.

Max Gazzè in concerto per “Liberi Tutti” a Sesto Fiorentino

A partire dal 31 agosto torna “Liberi Tutti”, il concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino. Per il sabato di apertura sono in programma in piazza Vittorio Veneto, dalle ore 20:00, DJ-V in collaborazione con Radio Bruno, ZoMusic Contest e Dj Cipo; mentre domenica, alle 21:15, Max Gazzè & Orchestra popolare del Saltarello. L’ingresso agli eventi è gratuito. “Liberi Tutti” è anche street food, aperitivi e birreria e l’apertura degli stand è prevista per le ore 18:00. Ingresso libero. Programma completo sul sito del Comune di Sesto.

Eventi del weekend nei dintorni di Firenze: l’Antica fiera di Lastra a Signa (fino all’1 settembre)

Tra gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze si ricorda che venerdì 30, sabato 31 e domenica 1 settembre 2024 c’è l’Antica Fiera di Lastra a Signa. Il programma si svolge nel centro storico della città con iniziative per bambini, spettacoli di falconieri e trampolieri, mostra del bestiame, tornei sportivi e tanta musica. In cartellone anche il concerto di Bobo Rondelli sabato 31 alle 22:00 in piazza del Comune con il progetto “Storie Assurde” grazie al quale porta sul palco tutti i suoi pezzi più ironici e scanzonati. Domenica 1°, alle 21:30, è in programma invece il concerto della Last Minute Dirty Band allo stadio comunale con atmosfere rock’n’roll, rhythm & blues e pop degli anni ’50 e ’60. Ingresso gratuito. Programma completo qui.

Giornate rinascimentali a Scarperia

Per due giorni Scarperia si trasforma in un borgo d’altri tempi in occasione delle Giornate Rinascimentali. Sabato 31 agosto dalle 18 a mezzanotte e domenica 1 settembre dalle 11 alle 23 saranno tanti gli eventi a tema lungo le vie del centro storico con musici, bandierai, giullari, soldati, giochi, arti e mestieri, corteggi e rievocazioni storiche per un totale di oltre 800 figuranti. Nelle locande e nelle osterie saranno serviti piatti tipici del Rinascimento. L’ingresso è gratuito e la moneta ufficiale per questi due giorni sarà il fiorino. Programma e aggiornamenti sulla pagina Facebook della Proloco di Scarperia.

La Fiera Calda di Vicchio

Restando in Mugello, a Vicchio torna la tradizionale Fiera Calda, manifestazione dalle antiche origini. Dal 28 agosto fino al 1° settembre sono in programma numerosi appuntamenti nel centro storico: musica dal vivo, djset, animazione, street food e tanto altro ancora. In particolare, sabato 31 agosto, a partire dalle 20:45 nella piazzetta di Levante, si tiene la serata cubana “Pa Riba!” con ballo latino-americano insieme a Nick Dj. E se per caso a qualcuno venisse voglia di partecipare a questa rassegna, non si potrà certo perdere lo spettacolo dei fuochi d’artificio presso il Lago di Montelleri alle 23:00 di domenica 1 settembre. Ingresso libero. Programma completo sul sito del Comune di Vicchio.

Posti al fresco fuori Firenze: eventi a Vallombrosa il 31 agosto e 1 settembre

Per prendersi una pausa dalla calura cittadina, uno dei posti freschi fuori Firenze è Vallombrosa che questo weekend ospita tanti eventi gratuiti per il festival Foresta Maestra (dal 30 agosto al 1 settembre e poi il 14 settembre). In programma passeggiate botaniche nel bosco anche con intermezzi musicali, laboratori erboristici, escursioni di trekking con il CAI, visite agli arboreti sperimentali, convegni, mercatini e musica.

Tra i concerti, quello acustico a entrata libera organizzato da Apollo Festival dalle 17 di sabato sul pratone di Vallombrosa con Motta, Social Tedio e Vanz, Emma, Mazzariello. Infine domenica alle 17.30, sempre sul pratone, l’artista Michelangelo Pistoletto dialogherà con tre generazioni di studiose della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, nell’ambito della rassegna Animae Loci, per il Progetto La Toscana delle Donne. Info su www.vallombrosafirenze.org.

Palio delle contrade a Gambassi Terme

Sempre dal 28 agosto al 1 settembre, a Gambassi Terme, si tiene il Palio delle contrade. Molte altre attività danno vita al ricco programma, in particolare i tradizionali giochi come il tiro alla fune, la spinta delle botti per le vie del centro e la corsa nelle bigonce. L’evento si chiude domenica 1 settembre con la sfilata dei carri allegorici e il gioco del “Pigia Pigia”, che anticipa la proclamazione dei vincitori. Ad accompagnare la manifestazione, c’è anche una mostra mercato. Ingresso gratuito.

Il Beat Festival festeggia 10 anni a Empoli

Nel parco di Serravalle di Empoli il Beat Festival compie dieci anni. Dal 29 agosto al 7 settembre il festival propone un mix fra musica e cibo, con gli stand enogastronomici presenti per tutta la manifestazione. In particolare, sabato 31 è interamente dedicato all’Hip-Hop grazie al progetto “Art in the Park”. Dalla mattina fino a tarda notte il parco vede protagoniste varie aree e la giornata ha il suo culmine con il concerto serale, ad ingresso gratuito, di Ensi e Nerone. La prima settimana del festival si chiude domenica 1° settembre con un mix di musica e poesia che vede esibirsi sul palco anche Gio Evan.