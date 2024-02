Eventi del weekend a Firenze (10-11 febbraio 2024)

- Pubblicità -

Tra gli eventi del weekend a Firenze in programma per sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024, ci sono le immancabili iniziative dedicate al Carnevale: in ogni angolo di strada e anche nei dintorni della città. Per chi è invece in cerca di un po’ di arte, in questa rubrica potrà trovare alcuni spunti interessanti di mostre da visitare. E ancora sagre, mercatini e football americano. Si ricorda che in caso di maltempo alcuni eventi potrebbero essere annullati.

Eventi del weekend a Firenze: sabato 10 e domenica 11 febbraio all’insegna del Carnevale

Sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024 mascherine, coriandoli e costumi colorati porteranno un po’ di allegria nelle strade fiorentine grazie ai festeggiamenti di Carnevale. Tante le iniziative in programma nei vari quartieri della città. Domenica è in prevista la sfilata variopinta del Carnevale di pace del Quartiere 4 con partenza da piazza dell’Isolotto a partire dalle ore 14:30 e l’arrivo fissato per le ore 15:45 nel parco di Villa Vogel. E proprio qui si terranno giochi, laboratori per bambini, danze e musica da tutto il mondo.

Sabato e domenica proseguono gli appuntamenti di carnevale nel villaggio della ruota panoramica di Firenze – in piazza Vittorio Veneto – con animazione, musica e clown. Tra le varie attività, Florence Eye invita tutti quanti a partecipare al concorso per le maschere più belle. La ruota, la più alta d’Italia con i suoi 55 metri, è aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 a mezzanotte. Infine, anche nel Quartiere 5 di Firenze ci sono feste per bambini: l’appuntamento è in piazza Morandi alle ore 15:00 nella giornata del 10 febbraio e nello stesso orario nel giardino di via Allori.

Corteo medievale e carri allegorici: il Carnevale nei dintorni di Firenze

Il Carnevale è anche nei dintorni fiorentini: ce n’è uno a tema medioevale a Calenzano. Alle ore 14:00 di domenica 11 febbraio parte, da piazza Vittorio Veneto, la sfilata in costume delle nobili contee, accompagnate da alfieri e musici con arrivo previsto a Calenzano Alto. Alle 17:00 si terrà anche un curioso spettacolo di fuoco a cura degli Alfieri e Musici della Valmarina, seguito dal tradizionale rogo del Re Carnevale. E ancora giochi medievali in legno per bambini, punti ristoro, animazione e novelle per i più piccoli.

Il piazzale davanti alla chiesa parrocchiale e le vie del paese di San Mauro a Signa (frazione di Signa), nella giornata di domenica 11, saranno invase da carri allegorici realizzati dai volontari, maschere e coriandoli. La sfilata parte alle ore 14:30 e saranno in funzione anche due trenini turistici per accompagnare bambini e famiglie in giro per le strade cittadine, oltre a stand gastronomici e bancarelle. L’ingresso al Carnevale di San Mauro è gratuito, ma è possibile lasciare un’offerta per sostenere i costi della manifestazione. L’11 febbraio anche Borgo San Lorenzo è in festa e anima piazza Dante con la sfilata dei carri allegorici (dalle ore 14.30). E, dalle ore 11:00, aprono anche gli stand gastronomici della Festa del tortello e della ficattola.

Dicomano è invece uno dei più antichi carnevali della Toscana, portato avanti da 60 anni da un comitato di volontari. L’appuntamento è fissato alle ore 14:30 di domenica. A sfilare per le vie della cittadina ci sono i carri allegorici e poi musica, bande, dolci tipici del periodo e premi per le maschere più belle. Per saperne di più, è possibile leggere l’articolo dedicato agli eventi del Carnevale a Firenze nel 2024.

Un consiglio per una gita invernale al mare? Il terzo corso del Carnevale di Viareggio

Allargando lo sguardo, tra gli eventi del weekend in Toscana, e più precisamente sulla costa, si ricorda – domenica 11 febbraio 2024 – anche il terzo corso mascherato del Carnevale di Viareggio (ore 15:00). Gli imponenti carri allegorici sono pronti a fare bella mostra di sé in Versilia per il 151esimo anno della manifestazione. I temi toccati dalle opere di cartapesta vanno dall’intelligenza artificiale all’emergenza climatica, dal disagio giovanile a un singolare “Circo dei sogni”, che vede anche il volto del celebre artista Salvador Dalì. E poi tanti eventi collaterali, dai concerti alle mostre. Ecco la guida completa al Carnevale di Viareggio 2024.

Eventi d’arte: mostre da vedere a Firenze il 10 e 11 febbraio

Firenze, città della cultura: sono tante le mostre da poter visitare anche in questo fine settimana. Abbiamo selezionato le principali, e le ricordiamo in breve:

Giovanni Stradano a Firenze 1523-2023. Le più strane e belle invenzioni del mondo nel Museo di Palazzo Vecchio. Gli orari: sabato e domenica, dalle 09:00 alle 19:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

nel Museo di Palazzo Vecchio. Gli orari: sabato e domenica, dalle 09:00 alle 19:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Alphonse Mucha. La seduzione dell’Art Nouveau al Museo degli Innocenti. Gli orari: sabato e domenica, dalle 09:30 alle 19:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

al Museo degli Innocenti. Gli orari: sabato e domenica, dalle 09:30 alle 19:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Different Might be Everything , opera site specific realizzata dallo street artist Kraita317 nel loggiato al piano terra del Museo Novecento. Gli orari: sabato e domenica, dalle 11:00 alle 20:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura).

, opera site specific realizzata dallo street artist nel loggiato al piano terra del Museo Novecento. Gli orari: sabato e domenica, dalle 11:00 alle 20:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura). Olivo Barbieri. Pensieri diversi a Villa Bardini. Gli orari: sabato e domenica, dalle 10:00 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 18:30).

a Villa Bardini. Gli orari: sabato e domenica, dalle 10:00 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 18:30). Pier Francesco Foschi (1502-1567). Pittore fiorentino alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Gli orari: sabato e domenica, dalle 08:15 alle 18:50 (ultimo ingresso alle 18:20).

alla Galleria dell’Accademia di Firenze. Gli orari: sabato e domenica, dalle 08:15 alle 18:50 (ultimo ingresso alle 18:20). Verso la modernità. Presenze femminili nella collezione d’arte della Banca d’Italia, presso la sede della Banca d’Italia a Firenze. Gli orari: sabato e domenica, previa prenotazione sul sito. Ingresso gratuito

Inoltre è stata prorogata fino al 20 febbraio 2024 “Viaggio di luce”, progetto espositivo che accomuna per la prima volta le opere di Claudio Parmiggiani e Abel Herrero in corso alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi. La mostra, un progetto del Museo Novecento promosso dalla Città Metropolitana di Firenze, curato da Sergio Risaliti e organizzato da MUS.E e Associazione Kontainer, riunisce le opere di due artisti di origini distanti ma accomunati dalla reciproca poetica e sensibilità verso il linguaggio pittorico. Gli orari: sabato 10 e domenica 11, dalle 10:00 alle 19:00. Per l’occasione, sabato 10 febbraio alle 18.30, presso il Cinema La Compagnia si terrà la lectio magistralis di Massimo Recalcati dal titolo Viaggio di luce, introdotta dal direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti (ingresso libero fino a esaurimento posti).

La finale del football americano all’Hard Rock Cafè

Tra gli eventi del weekend a Firenze, si ricorda che all’Hard Rock Cafè, la notte di domenica 11 febbraio 2024 è lunga grazie alla diretta della finale di campionato del football americano tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers dall’Allegiant Stadium (prevista per le 00:15, ora italiana). In attesa del match, il locale accoglierà i tifosi dalle ore 23 con allestimenti a tema e il tradizionale menù del prepartita. Per informazioni e prenotazioni, è possibile consultare il sito dell’Hard Rock Cafe Firenze.

Mercatini a Firenze e dintorni

Domenica si torna in piazza Bartali per “Bartali in fiera” il mercatino dei generi vari davanti all’entrata del Centro Commerciale di Gavinana, dalle ore 08:00 alle 20:00. Oltre ai consueti stand (abbigliamento, oggettistica in legno e in ceramica, libri, CD etc.), ci sarà l’animazione della scuola di circo “en piste” dalle 15:00 alle 17:00 che prevederà il laboratorio di giocoleria aperto a tutte le età (ovvero prova libera degli attrezzi di circo guidati da due istruttori) e animazione circense itinerante degli allievi della scuola.

Nella medesima giornata, piazza Buondelmonti all’Impruneta ospita il Bio-mercatino Mangiasano dedicato ai buoni prodotti locali, dalle ore 09:00 fino a sera. Come ogni seconda domenica del mese, per tutta la giornata si potranno acquistare frutta e ortaggi a chilometri zero e partecipare a iniziative.

Sagre a Firenze e dintorni: gli eventi (10-11 febbraio)

Tra gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze, non possono mancare le sagre nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio 2024. In particolare, ce ne sono due dedicate alle frittelle: la prima si trova al Circolo SMS di San Donato in Collina (sabato e domenica, dalle ore 08:30 fino ad esaurimento scorte); mentre la seconda a Le Sieci, presso il Circolo Culturale Ricreativo Primo Maggio, nella frazione del Comune di Pontassieve (sabato 10 dalle ore 16:00 alle 19:00, domenica 11 dalle 10:00 alle 12:00). Invece a Compiobbi, frazione del Comune di Fiesole, c’è la sagra della polenta sia sabato che domenica a cena.