Dalla festa del papà al vintage: gli eventi a Firenze (18-19 marzo 2023)

Da sempre, il 19 marzo 2023 è la festa del papà o “del babbo”, come si suol dire in Toscana, tanto che alcuni eventi a Firenze sembrano volerlo omaggiare. Domenica è quindi anche ricordato come “il giorno di San Giuseppe”, ricorrenza che celebra i padri e la paternità. E, come da tradizione, in questa giornata si mangiano le frittelle di riso! A fianco alle sagre dedicate a questo squisito dolce, ci sono però altre iniziative dedicate allo street food. E per finire i tanti mercatini, come la fiera della Quaresima e il Visarno Market, entrambi alle Cascine. Infine, segnaliamo che domenica (dalle ore 16:30 alle 19:00), in piazza della Signoria verranno distribuiti ovunque abbracci gratis. Ma vediamo nel dettaglio gli eventi per sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 a Firenze e dintorni, ecco cosa fare

Il mercato di domenica 19 marzo nel parco delle Cascine

Firenze si prepara all’arrivo della Pasqua con tanti eventi, così, anche domenica 19 marzo potrete fare shopping alla fiera della Quaresima nel parco delle Cascine. Un mercato con oltre 200 banchi dislocati lungo viale Lincoln e piazza Kennedy, aperto dalle ore 09:00 alle 19:00: qui potrete trovare abbigliamento, articoli per la casa, specialità alimentari (come la porchetta e il lampredotto), cosmetici, fiori, giocattoli e tanto altro ancora.

A rendere l’iniziativa ancora più coinvolgente ci saranno spettacoli itineranti lungo l’area del mercato, sia per grandi che per piccini. Un’occasione unica per chi ama le “sorprese”… non solo quelle dell’uovo di Pasqua!

Visarno Market, torna il mercato del vintage e del fatto a mano

Espositori vintage, handmade, modernariato, illustrazioni, vinili e design sono solo alcune delle tante “ciliegine sulla torta” che potrete incontrare al Visarno Market di Firenze (Ippodromo del Visarno – piazzale delle Cascine). Qui, sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 (dalle ore 10:00 alle 19:00), avrete la possibilità di fare acquisti e partecipare ad una serie di eventi: workshop e attività parallele a tema, mostre d’arte e laboratori per bambini, live performance e intrattenimento; il tutto accompagnato da un’ottima selezione musicale e una ricca area street food.

Si ricorda che sabato sarà presente anche l’iconica corsa al galoppo. L’ingresso al mercato è possibile con una modica cifra di 3 euro. Informazioni per partecipare: [email protected]

Eventi e mercatini a Firenze e dintorni, anche per la festa del papà (19 marzo)

Tanti anche i mercatini in città questo weekend. Scopriamoli insieme affinché siate in grado di scegliere quello più adatto alle vostre esigenze: nella splendida cornice di piazzale Michelangelo a Firenze si svolgerà, sia sabato che domenica, il Mercatino Regionale Piemontese (dalle ore 09:30 alle 19:30). Una vera e propria fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi.

In pieno centro storico c’è invece Indipendenza antiquaria (in piazza Indipendenza, dalle ore 08:30 alle 19:30) nelle giornate del 18 e 19 marzo 2023. Amanti dell’antiquariato e collezionisti potranno trovare qui numismatica e filatelia, mobili e oggettistica di modernariato, porcellane, dischi, libri, stampe, sculture, pezzi unici e tanti oggetti curiosi e vintage.

Se invece volete fare scorta di buoni prodotti della terra o siete amanti dell’artigianato, domenica potrete visitare la Fierucolina di Santo Spirito, dalle ore 09:00 alle 19:00. Mentre collezionismo, artigianato, piccoli mobili, oggettistica d’arredamento e stand dedicati ai sapori toscani è quello che potrete trovare nella medesima giornata a “Sapori e colori”, la mostra mercato in piazza Mino da Fiesole, nei dintorni di Firenze (dalle ore 09:00 alle 20:00). Il 19 è però anche la festa del papà, motivo per cui in piazza Santa Croce si festeggia grazie alla fiera di San Giuseppe, dalle ore 08:30 alle 19:30, con merci di vario genere. Per saperne di più sui mercatini a Firenze nel mese di marzo potete leggere il nostro articolo .

Street food e cibo di eccellenza nel weekend fiorentino

“Street food & live music” è ciò che potrete trovare al Centro Commerciale di San Donato a Novoli in via Enrico Forlanini, 1 a Firenze. L’ingresso è gratuito entrambi i giorni, dalle ore 12:00 alle 24:00 (posti a sedere). Qui potrete assaggiare tante specialità gastronomiche nazionali e internazionali accompagnate da birra artigianale. Per ulteriori informazioni potete chiamare il numero 393.5408395.

Anche al Conventino Caffè Letterario di Firenze in via Giano della Bella, 20 si sente profumo di cibo nell’aria nel weekend del 18 (ore 11:00-21:00) e 19 marzo (11:00-20:00): degustazioni di vino, masterclass, eventi, show cooking, stand enogastonomici e prelibatezze del territorio a Km zero. L’ingresso è gratuito. Per partecipare agli eventi, anch’essi gratuiti, la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 17 chiamando il numero 055.570627 oppure inviando una mail a [email protected] Per ulteriori informazioni: consultare il link ufficiale dell’evento “Il Gusto Toscano”.

Eventi a Firenze e dintorni sabato 18 e domenica 19 marzo 2023: la sagra delle frittelle

Nella piazza del borgo duecentesco di Montefioralle, nel Comune di Greve in Chianti, sabato 18 e domenica 19 torna la tradizionale sagra delle Frittelle. Questo dolce di riso viene qui cucinato secondo l’antica ricetta del luogo, tramandata di generazione in generazione, e fritto nell’apposita padella di ferro del diametro di 2 metri. Un’occasione unica non solo per mangiare, ma anche per visitare il paese, che prima era un castello (appartenente alla Lega del Chianti), cinto da mura e torri. Servizio di navetta gratuito con partenza da piazza Trento, nel paese di Greve in Chianti, ogni 30 minuti.

Ultimo weekend anche per fare una “scorpacciata” di frittelle al Circolo SMS di San Donato in Collina, frazione compresa tra i comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull’Arno. Lo squisito dolce viene preparato sul momento alla maniera tradizionale, con arance, latte, riso, zucchero e a scelta anche uvetta. Si potranno accompagnare con l’ottimo vin santo prodotto da un’azienda agricola locale. Le frittelle di San Donato sono tutte rigorosamente senza glutine e fritte nell’olio di girasole, accontentando anche chi è intollerante. Gli stand gastronomici della sagra restano aperti il sabato e la domenica dalle ore 8:30 fino ad esaurimento frittelle.