Mercatini ed eventi del weekend a Firenze (25-26 novembre)

Il weekend di sabato 25 e domenica 26 novembre 2023 è ricco di eventi a Firenze, soprattutto per quanto riguarda la Giornata contro la violenza sulle donne. Non solo: torna la Firenze Marathon questo fine settimana, importante rassegna sportiva. E ancora una miriade di mercatini, molti dei quali a tema natalizio. Ma anche nei dintorni fiorentini ci sono delle sorprese, in particolare all’Impruneta e a Signa. Scopriamoli in questa nostra guida.

Eventi a Firenze per la Giornata contro la violenza sulle donne (25 novembre)

Sabato 25 novembre 2023 è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Anche Firenze si mette il fiocco rosso per dare un segnale forte, grazie a numerose iniziative. Tra le tante, ricordiamo L’Eredità delle Donne, il festival dedicato all’empowerment femminile, che si svolge dal 24 al 26 novembre 2023 alla Manifattura Tabacchi, ma anche online e in tanti luoghi della città per il programma OFF, proposto da enti e associazioni.

Sempre fino a domenica, al Cinema La Compagnia si tiene anche la 44esima edizione di Cinema e Donne, il festival dedicato al cinema delle donne più longevo d’Italia. Alcune delle migliori registe contemporanee a livello internazionale, tutte under 35 o “millenials”, presenteranno un totale di dieci film. Qui i principali eventi a Firenze per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 2023.

Domenica c’è la maratona di Firenze

Domenica 26 novembre 2023 ci sarà anche la Firenze Marathon in città, seconda maratona per numeri partecipativi in Italia e tra le principali d’Europa. Quasi 10mila runner parteciperanno alla 39esima edizione di questa manifestazione sportiva, evento attesissimo in città, tra strade e luoghi medievali e rinascimentali. Il percorso è di 42,195 chilometri e, sia la partenza – prevista per le ore 08:30 – sia l’arrivo (6 ore di tempo massimo), sono previsti in piazza Duomo con il passaggio da piazza Pitti, dal parco delle Cascine e dai lungarni. Ci sarà pure il passaggio, per circa 300 metri, sulla pista dello stadio di atletica Luigi Ridolfi a Campo di Marte. Le strade lungo il percorso saranno chiuse al traffico durante la gara. Qui tutti i dettagli sulla Maratona di Firenze.

Gli eventi natalizi a Firenze: mercatini e la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Manca ancora un mese a Natale, ma l’atmosfera si sente già tra le strade di Firenze grazie ai molti mercatini, tutti ad ingresso libero. Continua quello in piazza Santa Croce, che venerdì, sabato e domenica allunga il suo orario dalle 10:00 alle 19:30). Tra gli stand, con espositori provenienti da tutta Europa, si potranno trovare artigianato, oggetti per la casa, cibo, senza dimenticare brezel, strudel e vin brulé. In programma anche eventi, canti natalizi e la possibilità di consegnare la letterina a Babbo Natale.

Prosegue anche il mercatino nella piazza del Centro San Donato a Novoli (in via Forlanini n.1), aperto tutti i giorni dalle 10:00-21:00. Addobbi, artigianato, prodotti tipici dalla Toscana, dall’Italia e dal mondo, bijoux, sono solo alcuni dei protagonisti degli stand. Da sabato pomeriggio apre inoltre la pista di pattinaggio sul ghiaccio nel parco di San Donato.

Nei dintorni, sabato 25 c’è anche il Bazar di Natale WIC (il gruppo Facebook tutto al femminile delle Woman in Charge) nella Villa di Colonnata di Sesto Fiorentino (viale XX settembre 259), dalle ore 11:00 alle 22:00. Qui si potranno trovare tante idee regalo: borse, bigiotteria, abbigliamento, prodotti per l’infanzia, arte, oggettistica, ceramica, servizi per la cura del corpo, libri, prodotti gastronomici biologici, pacchetti per agriturismi e viaggi, e tanto altro ancora. Il tutto sarà accompagnato da musica, babysitting, intrattenimento e foodtruck. L’evento sarà preceduto, venerdì 24, da un aperitivo che si terrà dalle ore 18:30 alle 21:30.

Infine domenica 26 (ore 09:00-19:00), nel centro di Signa (lungo i portici di viale Mazzini ed in piazza della Repubblica), si svolgerà anche la 19esima edizione del Mercato di Natale di Oberdrauburg con stand gastronomici, prodotti natalizi e di artigianato austriaco.

Gli eventi del weekend a Firenze: gli altri mercatini (25 e 26 novembre 2023)

Tra i tanti eventi del weekend a Firenze, sabato 25 e domenica 26 novembre 2023, ci sono anche altri mercatini a tema non necessariamente natalizio e ad ingresso libero. La Fiera di Santo Spirito (domenica 26, dalle ore 08:00 alle 20:00) propone i migliori stand di artigianato, antiquariato e prodotti tipici locali. Ma per tutto il fine settimana ci sarà anche Creart in piazza Santa Maria Novella, sempre dalle ore 08:00 alle 20:00.

Sabato 25 e domenica 26 (ore 09:00-20:00), piazza dei Ciompi a Firenze ospiterà poi il mercato interamente dedicato a fumetti, vinili, collezionismo e vintage. E per finire domenica, alle ore 11:00, presso l’InStabile Chapiteau in via della Funga n.27\b a Firenze ci sarà anche Piglia e porta a casa, dove prendere tutto quello che si vuole dietro una piccola offerta libera. E sotto il tendone, alle 17:30, Circo El Grito farà una conferenza-spettacolo con Giacomo Costantini e Andrea Farnetani dal titolo Cir-conferenza, Teoria, Prassi e Vita di un circense contemporaneo.

Frant’olio a Impruneta

Spostandoci nei dintorni di Firenze, sabato 25 e domenica 26 novembre 2023 Impruneta (presso il Loggiato del Pellegrino in piazza Buondelmonti) accoglierà gli eventi di Frant’Olio, la prima edizione della mostra mercato dell’olio extravergine di oliva. I visitatori avranno così la possibilità di partecipare a visite guidate ai frantoi e osservare il processo di estrazione dell’olio: dalla raccolta delle olive all’imbottigliamento finale. La manifestazione offrirà anche l’opportunità di degustare ed acquistare tutta la gamma di oli extravergini di oliva prodotta da ogni Frantoio partecipante. Programma sul sito del Comune di Impruneta.

Firenze Vintage Bit a Signa

Domenica 26 novembre 2023 è tempo anche di Firenze Vintage Bit, una manifestazione dedicata al mondo dei computer e console d’epoca. La rassegna si svolgerà nella sede di villa Alberti di Signa, dalle ore 09:00 alle 18:00. Un’occasione unica non solo per osservare, ma anche per giocare con vecchie tecnologie e per incontrare importanti esperti del settore.