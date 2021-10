Eventi a Firenze nel weekend (16-17 ottobre 2021): Fai, mostre e discoteche

Le ultime occasioni per le Giornate Fai d’autunno, le mostre in corso, i mercatini, le discoteche che riaprono: il programma di eventi a Firenze nel weekend del 16 e 17 ottobre 2021 è piuttosto vario. Vediamo allora cosa fare questo fine settimana in città e nei dintorni.

Eventi: Giornate Fai d’autunno a Firenze e in Toscana (16-17 ottobre 2021)

Anche a Firenze questo weekend tornano le Giornate Fai d’autunno che aprono le porte di luoghi normalmente inaccessibili al pubblico. Molte location hanno fatto già l’en plein di prenotazioni online. Sulle colline della città, i “ritardatari” possono tentare la sorte presentandosi a Villa Salviati, sede dell’Istituto Universitario Europeo, che è aperto a un numero limitato di persone non prenotate, fino al raggiungimento della capienza massima. Orario: sabato e domenica 09.30 – 17.30.

Tra la città di Firenze e le pendici delle colline fiesolane, i soli iscritti al Fai possono visitare la Villa di Fontallerta, la cui storia risale al Trecento (sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 dalle 10.00 alle 17.30). L’ingresso è da via Augusto Righi 60 e sul posto è possibile associarsi al Fondo Ambiente Italiano e quindi partecipare alla visita. Qui tutte le informazioni sulle Giornate Fai d’autunno 2021 in Toscana.

Mercatini, fiere ed eventi per lo shopping a Firenze

Dagli ultimi giorni della Fiera di Scandicci 2021, fino ai tanti mercatini, il weekend del 16-17 ottobre 2021 è pieno di eventi per lo shopping a Firenze e dintorni. Campo di Marte domenica viene invaso dai banchi di “Rionalissima”, il mercato di oltre 300 ambulanti intorno allo stadio di Firenze, lungo viale Paoli e viale Fanti. Al Tuscany Hall c’è la Fiera dell’Elettronica e, nel parcheggio esterno, l’appuntamento per collezionisti Artigianarte.

E ancora in Oltrarno la Fierucola di piazza Santo Spirito e un mercatino solidale nell’ex Leopoldine di piazza Tasso, mentre puntando verso i dintorni la grande protagonista in Mugello è la castagna con sagre e feste dedicate al Marrone IGP. Qui i mercatini e le fiere da non perdere a Firenze il 16 e 17 ottobre 2021.

Vinokilo e skate park alla Manifattura Tabacchi di Firenze

Questo fine settimana la Manifattura Tabacchi ospita le ultime date di Vinokilo, il market di vintage che si paga a peso. Accanto allo shopping anche musica, cibo e iniziative. Per entrare è necessario prenotare: qui vi spieghiamo come avere i biglietti per Vinokilo a Firenze.

Sabato 16 ottobre, inoltre, in occasione della premiere cittadina di Rigor Mortis del regista Giacomo Bernini, film sulla scena skate fiorentina, nel giardino della Ciminiera viene allestito uno skate park temporaneo. Dalle 16.00 live painting sulle tavole, contest sulla rampa e musica. Poi alle 19.30 la proiezione del film.

Riprendono i Restart Party: la “festa” per riparare da soli oggetti tecnologici

Computer rotto, cellulare che non funziona più, frullatore fermo. Per riparare piccoli elettrodomestici e oggetti tecnologici insieme a chi se ne intende, divertendosi, tornano dopo mesi di stop i Restart Party all’ExFila di Firenze (via Leto Casini, zona Gignoro).

Primo appuntamento sabato 16 ottobre dalle 15.00 alle 18.00. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge nel rispetto delle norme anti-Covid. Qui il nostro articolo su cosa sono i Restart Party.

Mostre in corso a Firenze nel weekend del 16 e 17 ottobre 2021

Sul fronte degli eventi espositivi a Firenze, questo è il primo weekend di apertura per la mostra “I Love Lego” agli Istituto degli Innocenti con 7 grandi diorami creati grazie a centinaia di migliaia di mattoncini colorati, per la gioia di grandi e piccoli. Si va dall’isola dei pirati alle astronavi spaziali fino alla facciata di Santa Maria Novella e al Campanile di Giotto in formato Lego. Orari: tuti i giorni, escluso il martedì, dalle 11 alle 18. Questo il costo dei biglietti per mostra “I Love Lego” e l’ingresso al Museo degli Innocenti: intero 13 euro, ridotto 11 euro, bambini 6-11 anni 6 euro, gratis sotto i 6 anni.

A Palazzo Strozzi continua la mostra Shine. Jeff Koons: nella prima settimana di apertura le grandi opere scintillanti dell’artista statunitense hanno richiamato oltre 12.000 visitatori. Protagonisti 33 capolavori provenienti dalle più importanti collezioni del mondo che percorrono quarant’anni di carriera dell’arti-star. venerdì, sabato e domenica apertura dalle 10 alle 20.

Proseguono anche altri eventi espositivi nei musei di Firenze: La mirabile visione. Dante e la Commedia nell’immaginario simbolista al Bargello (sabato 08.45-18.30, venerdì e domenica 08.45-13.30); la mostra diffusa di una delle più quotate pittrici inglesi viventi, Jenny Saville (Museo Novecento, Palazzo Vecchio, Museo dell’Opera del Duomo, Museo degli Innocenti e Casa Buonarroti); AniMA. La Magia del Cinema d’Animazione da Biancaneve a Goldrake a Palazzo Medici Riccardi (venerdì, sabato e domenica 09.00 – 19.00) e l’esposizione digitale Inside Dalì alla Cattedrale dell’immagine di Santo Stefano al Ponte (venerdì e sabato apertura prolungata dalle 10 alle 20, domenica dalle 10 alle 19).

Inoltre nella Sala Gigli di Palazzo Vecchio da questo weekend fino al 15 novembre arriva un’esperienza immersiva sonora inedita dedicata al Sommo Poeta. Dante Alighieri, gli Uomini illustri e il Bene comune ricostruisce la storia di un ciclo pittorico trecentesco andato perduto, che raffigurava 22 insigni personalità del tempo, tra cui anche l’autore della Divina Commedia. Nella sala è esposta la copia del codice laurenziano dedicato agli uomini illustri fiorentini (l’originale sarà in mostra dal 25 ottobre). Venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, sono in programma performance teatrali a cura della compagnia I Nuovi.

Cosa fare di sera a Firenze: le discoteche aperte, Tenax e Otel

Il via libera è arrivato lunedì scorso. Questo weekend anche a Firenze sono aperte le prime discoteche dopo oltre un anno di chiusura. Il Tenax riparte sabato 16 ottobre con la serata Nobody’s Perfect, a cui potranno accedere massimo 500 persone (visti i limiti sulla capienza), con i dj set di Alex Neri, Philipp e Cole.

Nel pomeriggio di domenica 17 ottobre, il club di via Pratese presenta poi una line up composta da Francesco Farfa, Mannie, Matteo Zarcone aka Zee, oltre a Philipp e Cole. Ingresso solo per maggiorenni e con green pass. Qui si possono comprare online i biglietti di ingresso al Tenax. Tra le altre discoteche di Firenze aperte figura anche l’Otel che inaugura la stagione domenica 17 ottobre dalle ore 20.00 con il suo “Aperichic”.

Eventi nei teatri di Firenze, 16-17 ottobre 2021

Passiamo al cartellone teatrale fiorentino. Al Teatro Puccini la nuova produzione di Catalyst rilegge Il malato immaginario di Moliere con l’adattamento e la regia di Riccardo Rombi (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 18). Una brillante commedia toscana è invece protagonista al Teatro di Rifedi con Alessandro Paci e Diletta Oculisti impegnati in un Matrimonio per caso (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16.30).

Evento gratuito al cimitero evangelico degli Allori, sabato 16 ottobre alle 17, che diventa il palcoscenico di From Hell to Heaven concerto-spettacolo di Andrea Bezzon ispirato alla Divina Commedia, con la partecipazione dei cantanti Rossana Damianelli e Paolo Fabbroni, insieme all’attore Eric Nicholson. Prenotazione obbligatoria, info sul sito 700dante.

Sul fronte della musica, al Maggio Musicale fiorentino Zubin Mehta, venerdì 15 ottobre alle 20, dirige l’orchestra per la terza e la quinta sinfonia di Beethoven, mentre domenica 17 alle ore 16.30 va in scena L’elisir d’amore per bambini con l’elaborazione musicale e l’arrangiamento dell’opera di Donizzetti curata da Alexander Krampe.

Cosa fare nei dintorni di Firenze: gli eventi di Boccaccesca

Oltre alla già citata Fiera di Scandicci, fuori Firenze segnaliamo anche l’edizione 2021 di Boccaccesca a Certaldo, da venerdì 15 a domenica 17 ottobre. Durante tutto il weekend mercato dei prodotti d’eccellenza dell’enogastronomia e dall’artigianato, degustazioni di street food lungo le vie del paese, figuranti in costume e cuochi in piazza. Il programma completo sul sito ufficiale.