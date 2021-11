Mercatini a Firenze nel weekend (13-14 novembre 2021): dove andare

Tutti a caccia di mercatini, in città o nei dintorni di Firenze: sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 il programma dello shopping offre un grande mercato intorno allo stadio di Campo di Marte, artigianato artistico, antiquariato, vintage, abiti griffati e pure olio extravergine di oliva. Questo weekend è animato inoltre da diverse fiere novembrine. I più previdenti sono già a caccia di regali da mettere sotto l’albero, ma i primi mercatini di Natale in Toscana partiranno ufficialmente il fine settimana successivo, compreso il tradizionale market in stile tedesco davanti Santa Croce. Andiamo con ordine quindi e vediamo quali sono gli appuntamenti più vicini per lo shopping.

I mercatini in piazza dei Ciompi, nel cuore di Firenze (13-14 novembre 2021)

Questo weekend il calendario dei mercatini in piazza dei Ciompi prevede l’appuntamento con il Creative Factory. Sabato 13 e domenica 14 novembre 2021, da mattino a sera, artigiani, designer e maker mettono in mostra le loro creazioni uniche e originali. Tradizione e innovazione: sono questi gli ingredienti del market organizzato dall’associazione Heyart.

Tra le idee presenti negli stand anche gli oggetti realizzati con il riuso creativo delle custodie in legno di vini pregiati, i manufatti in terra rossa di Montelupo o un brand artigianale di borse, accessori e complementi di arredo.

La Fierucola in piazza del Carmine

I mercatini organizzati dall’associazione La Fierucola arrivano domenica 14 novembre 2021 in piazza del Carmine, nell’Oltrarno di Firenze. Questa iniziativa è in programma dalle ore 8 alle 15 con banchi alimentari di piccoli produttori, per fare una spesa di qualità e a chilometro zero (o quasi). Nel terzo weekend del mese invece gli stand torneranno nella consueta location di piazza Santo Spirito.

Hand made a Palazzo San Niccolò

Seconda e ultima domenica per il mercatino organizzato nell’elegante contesto di Palazzo San Niccolò, nel quartiere omonimo dell’Oltrarno Fiorentino: ll 14 novembre, dalle 10 alle 20, si svolge Hand Made MMXXI Fall Edition, appuntamento dedicato allo shopping di qualità, a ingresso gratuito.

Tra i banchi si potranno trovare vestiti e accessori, profumi e cosmetici, gioielli e bijoux, articoli per la casa e prodotti enogastronomici. L’evento, che si svolge nel rispetto delle norme anti-Covid è organizzato da Strana.mente Events. L’ingresso è da via di San Niccolò n° 79.

Fiera d’autunno: il mercato allo stadio di Campo di Marte

Nel programma di mercatini per il fine settimana del 14 novembre, l’evento di punta è sicuramente la Fiera d’autunno 2021, il grande mercato che domenica si svolge a Campo di Marte vicino allo stadio Artemio Franchi. Ad organizzare l’iniziativa la Fiva Confcommercio, l’associazione di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche.

Dalle ore 9 alle 19, 300 ambulanti popolano viale Fanti, viale Maratona e viale Paoli offrendo porchetta, brigidini, abbigliamento, accessori, calzature, giochi, oggetti per la casa e tante idee regalo per il Natale.

Mercatini vintage a Firenze: “Dal Kitsch al Kitsch” al Parterre (12-14 novembre 2021)

Piatti, vasi, bambole, soprammobili, bigiotteria, libri, vecchi oggetti con colori forti, marcati o vistosamente decorati. Sono loro i protagonisti della mostra mercato Dal kitsch al kitsch organizzata nella sala del Parterre di piazza della Libertà dalla LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con il sostegno del Quartiere 2 di Firenze. Da venerdì 12 a domenica 15 novembre si potrà curiosare tra tanti oggetti particolari, da acquistare con un’offerta.

Tutto il ricavato sosterrà le attività e i progetti della LILT. Questi gli orari: venerdì 15.30-19.00; sabato e domenica 10.00-12.30 e 15.30-19.00. L’ingresso è gratuito, obbligatorio il green pass. Per informazioni: telefono 055 576939.

Temporary shop solidale

Per quanto riguarda i mercatini benefici, segnaliamo anche quello organizzato a Firenze, presso il negozio “Il Sole nel borgo” in via della Spada 30, dalla Fondazione ANT: si tratta di un temporary shop che apre le porte da giovedì 11 e resta attivo fino a sabato 13 novembre con orario continuato 10-19.

In esclusiva viene proposta la nuova collezione del brand Simplicity New York, insieme ad altri prodotti griffati. Il ricavato sarà interamente devoluto alle attività di assistenza domiciliare e specialistica che ANT offre gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie.

Antiquariato e vintage: Collezionare a Firenze – Artigianarte, edizione di novembre 2021

Come ogni secondo weekend del mese, il 13 e 14 novembre i mercatini di Collezionare a Firenze – Artigianarte fanno tappa nell’area parcheggio del Tuscany hall, il Teatro Tenda di Firenze. La mostra mercato di antiquariato e modernariato, che propone vintage libri e monili è aperta a ingresso gratuito dalle 10.00 alle 19.00, sia il sabato che la domenica. Per informazioni: telefono 348.3396638, mail [email protected]

I mercatini nei dintorni di Firenze: olio e sagra a Calenzano

Alle porte di Firenze l’oro verde toscano è al centro della mostra mercato dell’olio extravergine di oliva che Calenzano ospita questo weekend (13-14 novembre) e il fine settimana successivo al centro espositivo ST.ART in via Garibaldi 7.

Accanto agli stand anche la 30esima edizione della sagra “Ce l’ho con l’olio” e gli eventi speciali come le passeggiate alla scoperta degli olivi particolari del territorio (domenica ore 10), i laboratori per bambini e le corse tra gli olivi. Ingresso con green pass. Info e prenotazioni: 055 0502161 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Il programma completo sul sito del Comune di Calenzano.

Eventi in Mugello: la Fiera di Galliano e le mercanzie in piazza a San Piero a Sieve

Sempre per una gita fuori porta, Galliano, frazione di Barberino di Mugello, organizza per domenica 14, dalle ore 10 in poi, una giornata di festa con la fiera di novembre, proponendo musica, animazione per bambini e un mercatino delle curiosità in piazza.

Per le vie centrali di San Piero a Sieve, come ogni seconda domenica del mese, il 14 novembre si rinnova l’appuntamento con mercanzie in piazza, mercato dell’artigianato, antiquariato, svuota cantine e per questa edizione di novembre c’è inoltre la festa delle ciambelline a cura della parrocchia. Orario 9-18.

Fiere nei dintorni di Firenze: Autumnia 2021 a Figline Valdarno

Non solo il grande mercato dei prodotti agroalimentari, ma anche cooking show, dimostrazioni di antiche tradizioni artigiane, incontri e laboratori per grandi e piccoli, oltre a una piazza della salute dove fare visite mediche specialistiche gratis. È tutto questo Autumnia 2021, la fiera dedicata ad agricoltura, ambiente e alimentazione in programma nel centro storico di Figline da venerdì 12 a domenica 14 novembre 2021, con ingresso gratuito.

Nove aree tematiche e un ricco cartellone di appuntamenti, tra cui anche le iniziative per famiglie, dalla fattoria degli animali a Pompieropoli, piccola cittadella dei vigili del fuoco. Obbligatorio il green pass. Programma e informazioni sul sito ufficiale.

Ultima domenica per la Fiera di Novembre a Fucecchio

Sempre nei dintorni di Firenze, domenica 14 novembre 2021 si concludono i mercatini della Fiera di Fucecchio. Le bancarelle prendono posto per le vie del centro, i negozi sono aperti per l’occasione, mentre in piazza Aldo Moro sono attive le giostre del luna park.

