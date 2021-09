Mercatini e fiere a Firenze questo weekend (17-18-19 settembre 2021)

Dagli “Svuota Cantine” allo street food, dal vintage ai prodotti contadini fino all’artigianato al Giardino Corsini: dopo una lunga pausa per la pandemia, il programma di fiere e mercatini a Firenze prevede tra il 17, 18 e 19 settembre 2021 molti eventi in città e provincia. Uno shopping per tutti i gusti. Abbiamo selezionato i migliori appuntamenti, vediamo dove andare durante il fine settimana.

Artigianato e Palazzo 2021 a Firenze: orari e biglietti

Non è un mercatino e neanche una fiera. Artigianato e Palazzo, ospitato nel giardino Corsini al Prato, va oltre la normale mostra-mercato. È una vera full immersion nel mondo dell’artigianato con 80 espositori d’eccellenza, dimostrazioni dal vivo, laboratori gratuiti in una grande bottega open air. C’è anche la mostra L’arte della carta a mano dal 1481.

Per la prima volta vengono aperti al pubblico gli spazi privati al piano terra del Palazzo, come le scuderie monumentali, la stanza dei finimenti e il garage con le auto d’epoca del principe Corsini. L’edizione 2021 di Artigianato e Palazzo si svolge da giovedì 16 a domenica 19 settembre (anche in caso di pioggia) nel Giardino Corsini, con ingresso da via della Scala 115 o dal palazzo in via Il Prato 58: gli orari vanno dalle 10.00 alle 19.30 tutti i giorni, i biglietti prevedono una donazione minima di 10 euro. Gratis i bambini fino ai 12 anni. Ricordiamo che è necessario il green pass. Sul sito ufficiale il programma di eventi.

Mercatini contadini a Firenze per il G20 dell’agricoltura (16-17-18-19 settembre 2021)

Questo weekend Firenze viene invaso da una miriade di mercati contadini, in occasione del G20 dell’agricoltura che si svolge in città. Piazza Santa Croce fino a domenica 19 settembre ospita il mercato di Coldiretti, con un market di prodotti di filiera, street food, incontri e cooking show. Altro evento in piazza della Repubblica, fino a sabato 18 settembre, con stand di produttori agricoli d’eccellenza curati dalla Copagri, Confederazione di produttori agricoli.

Inoltre si allunga l’elenco dei mercatini contadini di Firenze, con un nuovo market biologico, che sarà inaugurato sabato 18 settembre in piazza Poggi. Gli altri appuntamenti a chilometro zero del weekend sono questi: venerdì mattina al Parterre (“Spesa in campagna” della Cia), venerdì pomeriggio in piazza Tasso (Genuino Clandestino); sabato mattina nel piazzale del Re delle Cascine (“Campagna Amica” di Coldiretti) e in piazza Alberti (Cia).

Mercatini a Firenze, domenica 19 settembre: Fierucola in piazza Santo Spirito

Tornano i mercatini della Fierucola di Firenze nel cuore dell’Oltrarno: domenica 19 settembre dalle 9.00 alle 19.00 si svolge la Fierucolina di San Michele. L’evento è dedicato rigorosamente ai prodotti di stagione con i frutti della terra portati in sui banchi di piazza Santo Spirito da coltivatori diretti. Ci saranno anche proposte di artigianato.

Pimp My Vintage: mercatino allo Student Hotel di Firenze

Sul fronte dei mercatini vintage in programma questo weekend a Firenze, segnaliamo l’appuntamento con Pimp My Vintage, che domenica 19 settembre porta le sue “fiere” dedicate agli oggetti retrò nello Student Hotel, in viale Lavagnini 70 – 72. Stand selezionati, musica dal vivo, brunch, aperitivo e perfino prove aperte di ballo con Swing Studio 22.

In bella mostra sui banchi ci saranno capi e pezzi unici, vintage selezionato e artigianato, vinili, gioielli, borse e brand emergenti. L’orario va dalle 12 alle 20 e l’ingresso è gratuito, ma con green pass obbligatorio.

2 mercatini “Svuota Cantine” a Novoli il 19 settembre 2021

Chi ama curiosare tra “aggeggi” di seconda mano e andare a caccia dell’occasione, troverà pane per i suoi denti durante “Cantine in piazza” di domenica 19 settembre, uno dei mercatini organizzati dai Quartieri di Firenze. Per un giorno i cittadini che hanno partecipato al bando pubblico si trasformano in ambulanti, per vendere e scambiare oggetti usati.

Da mattina a sera 13 banchi prendono posto in via Morandi (zona Rifredi-Careggi), mentre altre 20 postazioni sono collocate in via Giardino della Bizzarria a Novoli. In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata. Qui tutte le date 2021 dei mercatini Svuota cantine a Firenze.

Fiere a Firenze: Art & Food al centro commerciale San Donato (16-19 settembre 2021)

25 stand di prodotti enogastronomici e di artigianato sono i protagonisti del mercatino “Art&Food“, dal 16 al 19 settembre all’interno del centro commerciale San Donato di Novoli. Sui banchi eccellenze culinarie italiane, sapori dall’Argentina, ma anche gioielli, abbigliamento, accessori realizzati a mano. Ingresso libero, orario di apertura dalle 9.30 alle 22.00.

Fiera di settembre a Barberino di Mugello

A Barberino di Mugello sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 torna “In Fiera“, evento organizzato dall’associazione dei commercianti con mercatini nel centro storico ed esposizioni di animali da fattoria e mezzi agricoli. Durante l’appuntamento sarà organizzata anche una ricca lotteria.

Gran finale durante la prossima settimana: martedì 21 il tradizionale mercato in versione maxi per concludere in bellezza la fiera di settembre a Barberino.

Fiere e mercatini in provincia di Firenze: la Festa del Perdono di Incisa

Tra le fiere organizzate nei dintorni di Firenze, segnaliamo l’edizione 2021 della Festa del Perdono di Incisa che si svolge dal 17 al 21 settembre. Dopo un anno di stop per la pandemia, la manifestazione torna con un ricco programma di eventi: la mostra mercato aperta tutti giorni dalle 17 a mezzanotte, un’area per gli spettacoli e il tradizionale Palio dei Ciuchi (lunedì). Programma completo sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Street Food a Montelupo Fiorentino

Chiudiamo questa rassegna di mercatini a Firenze e dintorni, con una vera e propria festa del gusto che si svolge a Montelupo Fiorentino il 17, 18 e 19 settembre 2021. Dalle ore 18.00 di venerdì in piazza dell’Unione Europea aprono i food truck, che arrivano da tutta Italia, per restare attivi anche sabato (orario 17.00 – 24.00) e domenica (dalle 11.00 a mezzanotte). Inoltre ogni sera uno spettacolo musicale diverso. Green pass obbligatorio.