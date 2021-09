Eventi a Firenze 18-19 settembre 2021: cosa fare tra feste e tour

Se vi state chiedendo cosa fare questo fine settimana, la risposta è che ci sono tanti eventi a Firenze tra sabato 18 e domenica 19 settembre 2021. Ma veramente tanti. Mercatini, visite guidate a tema, musei gratis, nuove mostre, festival, rievocazioni medievali, feste dei tifosi, laboratori per bambini. E alcuni di questi appuntamenti sono anche a prova di pioggia, tante volte il meteo del weekend riservasse qualche cattiva sorpresa. Abbiamo selezionato le iniziative più interessanti, ecco la nostra guida.

Al giardino Corsini torna “Artigianato e Palazzo”

È uno degli eventi di punta di questo weekend a Firenze: fino a domenica 19 settembre 2021 si svolge la 27esima edizione di “Artigianato a Palazzo” con 80 artigiani, mostre e laboratori gratuiti. La novità è l’apertura, oltre allo splendido giardino Corsini, degli spazi privati del palazzo, come le scuderie, la stanza dei finimenti, la falegnameria e il garage dove ammirare le auto d’epoca del Principe Corsini.

L’appuntamento si è aperto giovedì e va avanti tutti i giorni fino a domenica con orario 10.00 – 19.30, anche in caso di pioggia. Due gli ingressi: direttamente dal cancello del giardino, in via della Scala 115, o dal Palazzo Corsini di via Il Prato 58. Per accedere ad Artigianato e Palazzo serve il green pass e per i biglietti è consigliata una donazione minima di 10 euro. Programma sul sito ufficiale.

Vintage, usato, cibo, artigianato: fiere e mercatini a Firenze il 18 e 19 settembre 2021

Lunga la lista di mercatini che si svolgono in città. In occasione del G20 dell’agricoltura in piazza Santa Croce e piazza della Repubblica prendono posto due mercati contadini durante il weekend, mentre domenica in Santo Spirito torna la Fierucola e lo stesso giorno il market firmato da Pimp My Vintage fa tappa allo Student Hotel di viale Lavagnini. Nel Quartiere 5, sempre domenica, appuntamento con una nuova riedizione dei mercatini Svuota Cantine.

Fiere ed eventi sono protagonisti pure nei dintorni di Firenze durante questo fine settimana: a Barberino di Mugello c’è “InFiera“, a Incisa la Festa del Perdono, mentre a Montelupo fiorentino festa con lo street food. Qui i dettagli sui mercatini e le fiere in programma il 18 e 19 settembre a Firenze e provincia.

Il Festival Copula Mundi al Lumen (Parco del Mensola)

Per l’edizione 2021 il festival Copula Mundi di Firenze cambia location e approda con i suoi eventi nel neonato spazio Lumen (Laboratorio Urbano Mensola), da venerdì 17 e domenica 19 settembre. 2 palchi e 7 aree tematiche ospitano incontri dedicati alla rigenerazione urbana, laboratori, concerti, talk, spettacoli teatrali, performance di danza, mostre fotografiche, mercati di autoproduzione, attività per adulti e bambini.

A disposizione anche uno spazio ristoro. L’ingresso è libero (green pass obbligatorio) e l’orario del festival va dalle 15.30 a mezzanotte. Il programma è molto ricco e rimandiamo al sito del Lumen per i dettagli.

Cosa fare con i bambini a Firenze: Cirk Fantastik, eventi fino al 19 settembre

Questo è l’ultimo weekend del Festival internazionale di circo contemporaneo Cirk Fantastik, che è tornato nel prato delle Cascine, accanto al Piazzale del Re con il suo grande tendone. Il cartellone prevede show, ma anche laboratori gratuiti per bambini.

Tra gli eventi del fine settimana lo spettacolo della compagnia “Teatro delle Foglie” intitolato La Dolce Follia tra acrobazie per aria e per terra, giocoleria con palline di ogni dimensione, tango e comicità. Biglietti ridotti per i soci di Unicoop Firenze, Arci, under 12, over 65, famiiglie (adulto con bambino). Il programma sul sito del Cirk Fantastik.

Eventi alla Manifattura Tabacchi di Firenze: God is Green

In questo terzo weekend di settembre alla Manifattura Tabacchi si svolge la quarta edizione di God is Green il festival dedicato alla sostenibilità e al futuro. Il programma di incontri e talk è legato ai temi della nuova mostra Superblast, realizzata da 6 artisti dell’ultima residenza artistica nell’ex complesso industriale.

In calendario anche un flower makert (sabato 18 e domenica 19 settembre orario 10.00 – 18.00) e un laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni di Green BioScience (sabato e domenica 10-13 e 15-19). Ingresso libero, green pass obbligatorio. Qui gli eventi di settembre alla Manifattura Tabacchi.

Firenze Rivista alle Murate

Dal 17 al 19 settembre alle Murate si tiene l’edizione 2021 di Firenze Rivista, festival delle riviste e dell’editoria indipendente, con eventi all’aperto nelle due piazze del complesso, piazza delle Murate e piazza della Madonna della Neve. Incontri, talk, presentazioni di libri e workshop gratuiti sono al centro di un lungo weekend di iniziative. www.firenzerivista.it.

Partita sul maxischermo e festa della curva Fiesole all’anfiteatro delle Cascine

Lo spazio Ultravox, nel prato accanto all’anfiteatro delle Cascine, sabato 18 settembre apre i suoi stand di street food anche a pranzo per proseguire, dalle 15.00, con la partita Genoa – Fiorentina sul maxi schermo.

Sabato sera sempre all’Ultravox delle Cascine arriva la Festa della Curva Fiesole: alle 22.00 gli Eurotunz e alle 23 Mirkoesse (ingresso libero). Domenica infine un percorso inusuale in bici alle Cascine condotto da Gianmaria Vassallo e dedicato ai racconti popolari del parco. Partenza dal prato delle Cornacchie alle 18.30. In regalo a tutti i partecipanti una borraccia e un aperitivo da gustare al tramonto.

Cosa fare a Firenze il 18 e 19 settembre 2021: gli eventi collaterali al G20

Come già accennato, questo weekend Firenze è più verde per i tanti eventi in programma tra sabato 18 e domenica 19 settembre in occasione del G20 dell’agricoltura. Tra le iniziative collaterali la possibilità di entrare gratis nel museo Bardini, oltre a visite guidate e attività per famiglie che – a costo zero – interessano il Forte Belvedere, Torre San Niccolò, il Terzo Giardino sotto piazza Poggi e Villa Bardini.

Da vedere anche l’installazione, tra alberi e aiuole, che fino a domenica trasforma piazza Duomo in un parco urbano. In questo articolo tutti gli eventi collaterali al G20 di Firenze.

Mostre a Firenze: Inside Dalì, un’esposizione digitale

In attesa dell’inaugurazione della nuova mostra di Palazzo Strozzi su Jeff Koons, in città aprono i battenti altri eventi espositivi. Questo è il primo weekend per la mostra digitale “Inside Dalì” nella Cattedrale dell’immagine di Santo Stefano al Ponte.

I capolavori del maestro del surrealismo vengono proiettati sulle architetture della chiesa creando un viaggio 3D nelle più famose opere di Salvador Dalì. In più sono esposte anche alcune produzioni meno conosciute, come dischi, libri e 100 xilografie dedicate alla Divina Commedia. L’orario va tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Qui le immagini e le informazioni sui biglietti per la mostra digitale su Dalì a Firenze.

Eventi nei musei di Firenze: concerto a Casa Martelli e apertura per l’Opificio delle Pietre Dure

Continua il programma di eventi “Estate al Bargello 2021”, che porta nel salone da ballo di Casa Martelli (via Ferdinando Zannetti 8) i concerti dell’Orchestra da Camera Fiorentina. Sabato 18 settembre i visitatori potranno assistere all’esibizione di Ludovico e Elettra Mealli, rispettivamente al violino e al violoncello, che interpreteranno alcuni brani del repertorio di Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti e Mozart. L’ingresso è gratis e il museo è aperto ogni sabato per 4 visite accompagnate alle ore 9, 10, 11 e 12.

Apertura straordinaria sabato 18 settembre per il Museo l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze (via degli Alfani 78), dalle ore 15.00 alle 22.00. Il biglietto costa 4 euro (ridotto 2 euro), ma prenotando online è possibile partecipare a visite guidate comprese nel prezzo dell’ingresso.

Traviata al Maggio musicale Fiorentino

Sono ripresi gli eventi nel Teatro dell’opera di Firenze. Venerdì 17 va in scena la prima della Traviata con la regia di Davide Livermore. Sul podio Zubin Mehta. Il nuovo allestimento ambienta l’opera di Giuseppe Verdi in una Parigi del 1968. Le prossime recite sono in programma il 22, 24, 28 settembre, 2 e 5 ottobre. Qui i prezzi e le informazioni sulla Traviata al Maggio Musicale Fiorentino.

IT.A.CÀ, il festiva del turismo responsabile

Firenze è una delle tappe del festival IT.A.CÀ, che dal 17 al 19 settembre 2021 porta i suoi eventi nelle zone periferiche. Tra questi anche i Grand Tour, pedalate per riscoprire i quartieri in sella alla bicicletta (Cascine, Isolotto, Novoli, San Jacopino, Rovezzano, Firenze sud), reading in tramvia, passeggiate urbane, laboratori creativi. Qui il programma.

Cosa fare fuori dal centro di Firenze: la festa medievale di Brozzi (18 settembre)

Dopo un anno di stop per l’emergenza sanitaria, torna la Festa medievale di Brozzi in programma nel pomeriggio di sabato 18 settembre. Dalle 15.30 sarà possibile curiosare tra i banchi, vedere le rievocazioni degli antichi mestieri, partecipare a giochi di dadi e di tavoliere e assistere a tanti spettacoli teatrali itineranti.

Chiude i festeggiamenti l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi. L’ingresso è gratuito ma è necessario il green pass. Per informazioni: Centro per l’Età Libera Insieme per Brozzi – Gruppo 334 telefono 055.300161, mail [email protected]

Eventi per bambini a Firenze: Festa dello Sport il 18 e 19 settembre

Continuano gli appuntamenti con le Feste dello Sport organizzate dai Quartieri fiorentini, questo weekend tocca al Q4. Sabato 18 e domenica 19 settembre all’impianto sportivo del Filarete bambini e ragazzi possono provare tante discipline diverse negli spazi intorno alla pista di atletica e nel palazzetto.

Si va dal basket alla pallavolo, dal tiro con l’arco alla scherma. Inoltre sabato sarà possibile targare la propria bici, grazie alla Polizia di Comunità e Sezione Ciclisti. La Festa dello Sport del Q4 è aperta il 18 settembre dalle 15 alle 19 e domenica 19 dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Cosa fare di diverso a Firenze: tour di “Amici miei” o alla scoperta delle buchette del vino

Nel weekend partono delle visite guidate molto particolari per scoprire Firenze sotto un’altra luce. Dal 19 settembre, ogni domenica mattina alle ore 10.00, una guida turistica accompagna i visitatori nei luoghi dove è stato girato il film cult “Amici Miei”, come il Bar Necchi dove venivano organizzate le “zingarate” o la casa del Pirozzi. Partenza da San Miniato al Monte per una durata totale di 3 ore. Costo: 10 euro a persona. Per prenotazioni e informazioni [email protected]

Un altro itinerario curioso è quello organizzato dall’associazione buchette del vino, sabato 18 settembre alle 17.00. Si tratta di una caccia al tesoro per grandi e piccoli con partenza da piazza San Simone. La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotare scrivendo una mail a [email protected] Si replica per l’ultima volta domenica 25 settembre.