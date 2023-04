Mercatini a Firenze per Pasqua e Pasquetta

- Pubblicità -

Artigianato, creatività, fiori, vintage o antiquariato. C’è tutto questo sulle bancarelle dei mercatini organizzati a Pasqua e Pasquetta 2023 nel centro di Firenze, come nei dintorni. Chi non si accontenta della sorpresa dell’uovo troverà tante occasioni per fare shopping lungo vie e piazze, tra piccole produzioni e idee originali.

Vigilia di Pasqua a Firenze: mercatino in piazza Ognissanti

Prima che a Firenze entrino nel vivo i preparativi per lo scoppio del carro e per la Pasqua, in piazza Ognissanti sabato 8 aprile 2023 si svolge la mostra mercato dedicata al collezionismo vintage e all’artigianato artistico. Questo suggestivo angolo del centro storico, come ogni secondo sabato del mese, è la location dell’iniziativa promossa da Mercatotenda. L’orario di apertura va dalle 9 alle 20.

Artour in piazza Strozzi, per scoprire il Made in Tuscany

L’artigianato toscano è protagonista per tutto il “weekend lungo” di Pasqua e Pasquetta nel cuore di Firenze, per un nuovo appuntamento con i mercatini di ARTour – Il bello in piazza. Da venerdì 7 a lunedì 10 aprile gli stand prendono posto davanti a Palazzo Strozzi. La mostra mercato organizzata da CNA Firenze propone il fatto a mano fiorentino e toscano: abbigliamento, accessori, accessori, gioielli, ceramiche, bigiotteria, pelletteria, oggetti d’arte, dipinti. Orario 10-20.

I mercatini artigiani di Pasqua e Pasquetta 2023 a Firenze: Ars Manualis

Sempre in centro, un’altra iniziativa dedicata al saper fare e all’ingegno artigiano è quella di Ars Manualis in piazza Santa Maria Novella, in programma da venerdì 7 aprile al lunedì dell’Angelo. Maestri orafi, ceramisti, pellettieri, cappellai e molti altri presentano al pubblico le loro creazioni, ogni giorno dalle 10 alle 20. Un’occasione anche per visitare i monumenti della città. Il complesso di Santa Maria Novella, ad esempio, nel giorno di Pasqua è accessibile a tutti, gratuitamente (qui gli altri musei aperti a Firenze durante le festività pasquali).

Una tre giorni della creatività in piazza dei Ciompi

L’associazione Heayart ha previsto un’edizione speciale dei suoi mercatini “Creative Factory” per Pasqua e Pasquetta, sempre nel centro di Firenze. 3 giorni dedicati alla scoperta dei manufatti, che durante questo urban market in piazza dei Ciompi saranno presentati direttamente dai piccoli artigiani, da sabato 8 a lunedì 10 aprile 2023. L’orario va dalle 9.30 alle 20.00.

I mercatini per una gita di Pasquetta nei dintorni di Firenze

Fuori Firenze, a Greve in Chianti la Pasquetta è all’insegna del vintage e dell’antiquariato con il “mercato delle Cose del Passato” che prende posto proprio nell’antico mercatale del paese: piazza Matteotti. Da mattina a sera 70 espositori metteranno in mostra mobili antichi, porcellane, modernariato, ricami, cartoline, stampe, chincaglieria e tante curiosità. La manifestazione è alla sua cinquantesima edizione.

I colori e i profumi della primavera invadono la storica piazza dei Vicari a Scarperia nel giorno di Pasquetta per la 21esima edizione della mostra mercato “2000 Fiori“. Nel cuore della cittadina mugellana, vivaisti toscani allestiscono stand con fiori delle specie più diverse, piante da interno e da estero. Un’occasione anche per conoscere i monumenti di Scarperia: per il lunedì dell’Angelo saranno aperti il Palazzo dei Vicari e il Museo dei Ferri Taglienti (orario 10:00-13:00 e 14:30-18:30) e la Proloco organizza visite guidate (per prenotazioni 55-8468165, [email protected]).

