Tutti gli eventi a Firenze per Pasqua e Pasquetta 2023: cosa fare

Scoppio del carro, picnic all'aperto, caccia al tesoro nel verde. In città e nei dintorni sono tanti gli appuntamenti da non perdere: 10 cose da fare durante le festività pasquali

Quello di Pasqua e Pasquetta 2023 è un weekend lungo con tantissimi eventi a Firenze per adulti e bambini, alcuni anche nei dintorni: se vi state chiedendo cosa fare sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile, non c’è che l’imbarazzo della scelta. In città non può mancare come sempre lo scoppio del carro, tradizione popolare quasi millenaria. Con queste prime giornate di primavera è possibile anche fare un bel picnic sul prato con i familiari oppure visitare qualche mercatino. E se invece le condizioni meteo non fossero delle migliori, è possibile fare un salto in qualche museo della città e curiosare tra le nuove mostre fiorentine. Per i più piccoli ci sono eventi al Parco Pazzagli e a Villa Bardini e infine, per gli amanti della musica elettronica, due grandi festival al Nelson Mandela Forum e alla stazione Leopolda. Scopriamo insieme tutte le sorprese dell’uovo di Pasqua!

Firenze ha una tradizione tutta sua: la domenica di Pasqua torna lo scoppio del carro

Che domenica di Pasqua sarebbe senza lo scoppio del carro? Firenze ha infatti una tradizione popolare tutta sua, che si replica da nove secoli, nel centro storico della città. La cerimonia a cui si assiste oggi, che sarà preceduta da vari momenti di preparazione – come il corteo della Repubblica fiorentina -, non è così diversa da quella del passato, perché propone gli stessi rituali: alle ore 11:00 l’arcivescovo di Firenze, dall’altare del Duomo, accende un razzo a forma di colomba che, sfruttando un meccanismo a fune, percorre tutta la navata centrale della chiesa e raggiunge all’esterno il Brindellone innescano i fuochi d’artificio.

Secondo la tradizione, la colombina deve tornare indietro all’altare maggiore percorrendo nuovamente da sola il percorso, altrimenti il raccolto dell’anno non avrà buoni auspici. La durata dell’intero spettacolo è di circa 20 minuti. L’evento sarà trasmesso anche in diretta tv: per saperne di più qui l’articolo su come e quando si celebra lo scoppio del carro durante la Pasqua 2023.

Una piccola curiosità: nonostante questa sia una tradizione tipicamente associata a Firenze, esiste anche un altro scoppio del carro, quello che va in scena in piazza Marsilio Ficino a Figline Valdarno per la celebrazione della Pasqua. Appuntamento quindi alle ore 10:30 per la sfilata del corteo storico, mentre alle ore 11:00 si svolgerà la messa alla Collegiata e la benedizione del drappo del 50° Palio di San Rocco, e infine alle 12:00 lo lo scoppio del carro con l’esibizione degli sbandieratori dei Borghi e Sestieri fiorentini.

Cosa fare in città: musei e mostre aperte a Firenze a Pasqua e Pasquetta 2023

Buone notizie perché a Firenze, tra i tanti eventi in occasione di Pasqua e Pasquetta 2023, ci sono anche tanti musei che resteranno aperti, e conseguentemente molte saranno anche le mostre visitabili nelle giornate di domenica 9 e lunedì 10 aprile. Fiorentini e turisti che in questi giorni animano le strade della città potranno visitare – tra gli altri – le Gallerie degli Uffizi, il Giardino di Boboli, la Galleria dell’Accademia potendo prenotare l’ingresso per evitare lunghe code, ma anche il Museo archeologico nazionale. Si ricorda inoltre che a Pasqua l’ingresso al complesso di Santa Maria Novella è gratis. Qui gli orari e l’elenco delle mostre e dei musei che sono aperti a Firenze per Pasqua e Pasquetta.

Ma non è finita: nei musei civici ci sono anche visite guidate che consentono di conoscere meglio i luoghi d’arte e scoprire le nuove mostre in corso e attività per famiglie, dal laboratorio sulla tradizione dello scoppio del carro a quello sul cioccolato nel Granducato di Toscana. Potete leggere il programma completo sul sito ufficiale di MUS.E.

Eventi a Firenze per la Pasquetta 2023: dove andare per un picnic

L’arrivo della primavera porta con sé il desiderio di fare gite fuori porta e picnic nel verde. Una tovaglia colorata, un cestino con tutto l’occorrente e, quasi dimenticavo, il pranzo a sacco naturalmente! Questo è tutto quel che vi serve a Pasquetta per fare una gita nei dintorni di Firenze: dall’area attrezzata con barbecue per le prime grigliate di stagione fino ad un grande prato dove distendersi a prendere il sole e a giocare a palla. Si ricorda che da pochi giorni ha riaperto il Parco mediceo di Pratolino, celebre soprattutto per ospitare il grande Colosso dell’Appennino del Giambologna, accessibile venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle 20:00 (ingresso gratuito, senza prenotazione). Qui potrete scoprire tutti i parchi di Firenze e dintorni dove fare un picnic.

Musica elettronica: a Firenze Lattexplus e Decibel Easter edition

Tra i tanti eventi a Firenze, per gli amanti della musica elettronica, il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta 2023 ha in serbo due sorprese. Domenica alla Stazione Leopolda si balla con il progetto Lattexplus Experience che porta alla consolle la dj e producer americana The Blessed Madonna, accompagnata da Barbara Boeing, nome di spicco della musica elettronica indipendente brasiliana, e da Speaking Minds, progetto musicale del dj e producer Simone Sinatti. Biglietti su Dice.fm.

Al Mandela Forum (piazza Enrico Berlinguer) si terrà poi il Decibel Easter Edition sia domenica 9 che lunedì 10 aprile. Il festival vedrà esibirsi sul palco, da mezzogiorno a mezzanotte mettendo “un disco a testa” una serie di artisti, quali Nina Kraviz, Deborah De Luca, Chris Liebing, e ancora Marco Carola, Loco Dice e Ilario Alicante. Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito ufficiale del festival Decibel Open Air.

Eventi per grandi e bambini a Pasquetta 2023: caccia al tesoro con vista su Firenze

Tanti eventi in programma a Firenze anche per i bambini questo lunedì di Pasquetta 2023. Per i “piccoli” di età compresa tra i 4 e i 10 anni a Villa Bardini a Firenze torna la “Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani” (ore 10:00), un’iniziativa che li avvicinerà in maniera ludica e gioiosa all’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale del luogo. Partecipare è molto semplice: all’ingresso tutti i visitatori riceveranno una mappa dettagliata del giardino con evidenziati 12 punti di interesse privi di nome, sparsi per tutte le zone del giardino. I visitatori dovranno orientarsi nel parco, individuarli, raccogliere le informazioni e risolvere l’indovinello.

Sulla mappa sarà anche indicato un elenco di curiosità che i partecipanti potranno spuntare quando le incontreranno durante il percorso. La caccia al tesoro potrà essere svolta in autonomia. Il progetto è realizzato in collaborazione con la libreria per bambini Farollo e Falpalà di Firenze, che animerà la giornata anche con delle letture. Prima di prendere parte all’evento dal vivo, potrete giocare anche alla Caccia al Tesoro Botanico digitale per conquistare il certificato del piccolo botanico.

Pasquetta per tutta la famiglia al parco Pazzagli

Il 10 aprile al Parco Pazzagli di Firenze in via Sant’Andrea a Rovezzano n.5 ci saranno (dalle ore 11:00 alle 19:00) animazioni per grandi e piccini, laboratori artistici, di fiori di carta e anche di giardinaggio per bambini, un gonfiabile per giocare e molto altro ancora. Il programma completo è consultabile sul sito ufficiale del parco di arte contemporanea, nel quale sono presenti oltre 250 opere del Maestro Enzo Pazzagli. In caso di maltempo l’evento si terrà al coperto nel tendone. Per accedere è sufficiente prenotarsi (WhatsApp 347.7335332, [email protected]) e pagare un contributo fisso. Sul luogo è presente anche un grande parcheggio sul cavalcavia che va verso Il Girone-Pontassieve, subito dopo il semaforo.

Eventi nei dintorni di Firenze: le rievocazioni storiche per Pasqua e Pasquetta

Questo fine settimana ci sono anche alcune rievocazioni storiche nei dintorni della città. A Grassina (Bagno a Ripoli) venerdì 7 aprile (dalle ore 20:30) si terrà la rievocazione storica della Passione di Cristo sul calvario: 500 figure in costume che compongono il corteo storico danno vita ad uno dei momenti più rappresentativi della serata. L’arrivo in prossimità del Calvario è il preludio della fusione dei due eventi fino allora separati (corteo e scene), che il coordinamento di una collaudata regia riesce tutti gli anni ad integrare con abilità e suggestione.

A Signa, domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023, si terranno le celebrazioni per la Festa della Beata Giovanna. In particolare, il lunedì di Pasquetta 2023 sono tanti gli eventi proprio qui, nei dintorni di Firenze: dalle ore 9:30 per le vie principali del paese sfilerà il corteo storico, con il gonfalone, gli alabardieri, i musici e le bandiere delle Arti minori e delle Arti maggiori. La cerimonia si concluderà in piazza Cavour, centro storico di Signa, davanti alla Pieve di San Giovanni Battista. All’interno della chiesa verrà poi liberato il passerotto, tenuto in mano da un bambino che sfila nel corteo a dorso di un ciuchino: il volo attraverso le navate predirà il futuro dell’annata.