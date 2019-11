A Firenze è già tempo di mercatini di Natale: avete letto bene, questo weekend partono i primi eventi di shopping dedicati alla caccia al regalo, che si affiancano agli altri appuntamenti previsti tra sabato 16 e domenica 17 novembre 2019.

Se alla periferia della città si respira già aria natalizia, nel centro storico un evento benefico mette sul banco abbigliamento e accessori delle grandi griffe. E ancora a Coverciano va in scena un mercatino del barratto e del dono e alle porte di Firenze si assaggia l’olio nuovo o si scoprono i prodotti tipici del Giappone. Per non perdere i migliori mercatini del fine settimana, abbiamo stilato una guida.

Charity for ANT, mercatino delle grandi firme nel centro di Firenze

Questo weekend a Firenze si svolge uno dei mercatini benefici più attesi in città: Charity for ANT 2019, evento di shopping solidale che porta in Palazzo Borghese (via Ghibellina 110) i prodotti di abbigliamento e gli accessori messi a disposizione da oltre 70 maison di moda, tra venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre. Si va da Armani a Ferragamo, da Moschino a Rocco Barocco.

Si tratta della 12esima edizione della manifestazione organizzata dalla delegazione fiorentina della Fondazione ANT per finanziate l’assistenza domiciliare dei malati di tumore. Ingresso libero, orario continuato dalle 10.00 alle 19.00.

Fierucola dell’olio nuovo in Santo Spirito e mercatini nei dintorni di Firenze (17 novembre)

L’oro verde toscano è il protagonista di tanti mercatini a Firenze e dintorni: questo weekend segnaliamo la Fierucola dell’olio nuovo in piazza Santo Spirito, domenica 17 novembre da mattina a sera.

Fuori città si tiene inoltre “Prim.olio 2019”, la festa dell’olio di Bagno a Ripoli con gli stand di oltre 50 aziende agricole, lezioni di gusto per assaggiare il nuovo raccolto e punto ristoro, sabato 16 e domenica 17 novembre nei giardini Nano Campeggi (ore 10.00 – 19.00). Confermato anche il mercato su via Roma.

Mercatini a Firenze nel weekend: Natale a Novoli

È uno dei primi mercatini di Natale a prendere il via a Firenze. Da sabato 16 novembre una 30ina di espositori arrivano nella piazza del centro commerciale San Donato, tra via di Novoli e via Forlanini. Negli stand decorazioni natalizie, composizioni floreali, presepi, oggetti fatti a mano, prodotto gastronomici da tutta Italia. Orario: 10.00 – 19.00. E se non vi basta qui trovate le date dei migliori mercatini di Natale a Firenze.

Indipendenza antiquaria

Come ogni terzo weekend del mese, sabato e domenica in piazza Indipendenza torna uno dei mercatini antiquari più importanti di Firenze (quello che un tempo si svolgeva nei giardini della Fortezza e che poi è stato spostato in piazza Vittorio Veneto). Cento operatori del settore mettono in vetrina mobili antichi, modernariato, numismatica, libri, stampa, opere d’arte, porcellane e oggetti vintage. L’appuntamento è in entrambi i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Fiera in viale Europa

Fuori dal centro ci sono anche i mercatini in viale Europa, a Firenze sud: il penultimo appuntamento dell’anno è previsto domenica 17 novembre dalle 8.00 alle 20.00 con stand di artigianato, oggettistica e street food. L’evento si svolge nel controviale che per l’occasione è chiuso al traffico.

Compro? No, baratto: mercatino dello scambio e del dono al circolo Andreoni

Ormai è diventato un appuntamento fisso dove barattare oggetti o regalare ciò che non si usa più. Nato da un’idea dei un gruppo spontaneo di cittadini, il mercatino dello scambio e del dono è in programma domenica 17 novembre alla periferia di Firenze, negli spazi del circolo Andreoni a Coverciano (ore 15.00 – 17.00).

Tutti possono portare abiti, accessori per adulti e bambini, biancheria per la casa, scarpe, giochi. Prevista anche una merenda a km 0 a cura dell’Alveare di Coverciano. In occasione dell’evento saranno raccolti capi di abbigliamento, coperte e alimenti non deperibili per i migranti ospitati da don Massimo Biancalani a Vicofaro (Pistoia).

Non solo mercatini a Firenze: festival giapponese (15-17 novembre)

Chiudiamo con un evento alle porte di Firenze, il Festival giapponese nell’auditorium del Centro Rogers di Scandicci. Oltre a spettacoli e alle dimostrazioni, c’è il bazar, un vero e proprio mercatino nipponico che ospita 11 espositori con prodotti alimentari dal Paese orientale, borse artigianali, stampe, kimono e tè biologico. La kermesse va dal 15 al 17 novembre è l’ingresso è a pagamento (2 euro), gratis per i soci Lailac.