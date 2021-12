Mercatini di Natale a Firenze nel weekend (10-11-12 dicembre 2021)

Pronti, attenti, via! È scattata la corsa al regalo. Anche nel weekend dell’11 e 12 dicembre 2021, sono tanti i mercatini di Natale a Firenze: alle Cascine fa tappa il mercato straordinario di Forte dei Marmi, in Santa Croce penultimo fine settimana di shopping, in centro si svolgono anche due appuntamenti solidali organizzati dalla Fondazione File e dall’ATT, senza dimenticare un’asta benefica e una miriade di appuntamenti in periferia. Ma andiamo con ordine e vediamo le iniziative da non perdere durante la seconda parte di questo Ponte dell’Immacolata.

Il mercato da Forte dei Marmi alle Cascine di Firenze

Una boutique a cielo aperto. Sabato 11 dicembre 2021, dalle 8 del mattino alle 8 di sera, il mercatino di Forte dei Marmi arriva nel parco delle Cascine di Firenze per una giornata di shopping di qualità. I banchi prendono posto lungo viale Lincoln, con proposte di pelletteria, collezioni moda, artigianato e molto altro.

Natale per File, il mercatino solidale in Palazzo Corsini (9-12 dicembre 2021)

Con il 2021 torna il tradizionale mercatino “Natale per File” organizzato dalla Fondazione Italiana di Leniterapia in Palazzo Corsini (lungarno Corsini 8). Le stanze dello storico edificio ospitano l’evento benefico da giovedì 9 a domenica 12 dicembre, con orario 11-19. Sui banchi abbigliamento e accessori griffati per donna e uomo, articoli per la casa, gioielli. Negli spazi “100% File” è inoltre possibile acquistare i prodotti donati da molte aziende, visitare la sala vintage o curiosare tra le propose del corner enogastronomico. Green pass obbligatorio.

Mercatini di Natale sodali a Firenze: il solidal market dell’ATT (11-12 dicembre 2021)

Altro mercatino solidale all’Hotel Albani, nel centro di Firenze, per sostenere l’ATT, l’Associazione Tumori Toscana. In mostra abbigliamento di grandi firme come Ferragamo, Prada, Montcler e Stefano Ricci, oltre a creazioni fatte a mano, bigiotteria, oggettistica e cibo di qualità. Il ricavato andrà a favore dell’assistenza domiciliare per i malati oncologici. L’appuntamento è in via Fiume 12, a due passi dalla Stazione Santa Maria Novella, sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30.

I mercatini di Natale 2021 aperti a Firenze nel weekend dell’11 e 12 dicembre

Durante il Ponte dell’Immacolata e nel weekend restano aperti anche gli altri spazi natalizi “continuativi” di Firenze. Il mercatino in piazza Santa Croce sabato 11 alle ore 11 ospita la tradizionale esibizione dei Bandierai degli Uffizi (rimandata lo scorso 8 dicembre a causa del maltempo). Ai piedi della ruota panoramica di Firenze, nei giardini della Fortezza Da Basso, fino al 24 dicembre è possibile curiosare tra gli stand dei mercatini natalizi.

Pure le 45 casette nella piazza del centro commerciale San Donato a Novoli spalancano le porte per tutto il fine settimana. Attivo infine lo Spazio Natale di Emergency, il temporary shop allestito dai volontari dell’associazione umanitaria negli spazi delle Nove Botteghe di via Gioberti, con tante idee regalo solidali e dal mondo (orario 10.00-19.30). Qui la nostra guida dettagliata a tutti i mercatini di Natale 2021 a Firenze.

Asta di Natale di Amnesty a Firenze

Non è uno dei tanti mercatini di Natale ma una vera e propria asta di beneficienza, organizzata domenica 12 dicembre 2021 a Firenze da Amnesty International. Negli spazi dello Starhotels Michelangelo di viale Fratelli Rosselli 2 saranno messi all’asta tanti oggetti donati da aziende toscane, dalle collane ai profumi, dalle borse alle creazioni di artigianato. Quest’anno si potrà partecipare anche a distanza, prenotandosi online a questo link. Per informazioni: [email protected]; 3386889408.

I mercatini di piazza dei Ciompi

Il Creative Factory, mercatino dedicato al fatto a mano e alla creatività emergente, si veste dei colori del Natale. Sabato 11 e domenica 12, dalle 9.30 alle 20, gli stand “invadono” piazza dei Ciompi con i prodotti di artigiani, maker, designer e illustratori. L’occasione giusta per acquistare regali personalizzati e sostenere piccole realtà artigianali che investono in tradizione e innovazione.

La Fierucola in piazza del Carmine

Spostandosi in Oltrarno, domenica mattina, dalle 8 alle 13, si tiene la Fierucola di piazza del Carmine. Davanti alla storica basilica arrivano le bancarelle di piccoli produttori agricoli del territorio, per una spesa e regali enogastronomici a chilometro zero (o quasi).

Vino e artigianato all’Orto San Frediano

Domenica 12 dicembre il bistrot-giardino “Orto San Frediano” ospita un mercatino di eccellenze artigiane fiorentine che arricchisce il programma di “Wine Art“. L’open day del ristorante gestito dalla chef Enrica Della Martira prevede dalle 10 alle 20 degustazioni di vini Chianti DOCG, food station dalla cucina dell’Orto e Vin Brûlé. Questo nuovo spazio è nato da un progetto di rigenerazione di uno storico vivaio dell’Oltrarno fiorentino. Ingresso gratuito.

Mercatino di solidarietà all’area Pettini delle Cure

Tra i tanti mercatini di Natale segnaliamo anche il market di solidarietà organizzato nell’area Pettini di Firenze, nella corte dello Spazio Giovani CURE, sabato 11 dicembre 2021. All’iniziativa, in programma dalle 10 alle 18, partecipano associazioni del territorio. Per l’occasione il Fico Bistrò è aperto (in versione natalizia), alle 16 sono previsti laboratori gratuiti per bambini (su prenotazione) e alle 17 cori natalizi.

Mercato dell’arte al Parterre di Firenze

Il Centro Età libera del Parterre in collaborazione con Artebellariva, promuove per sabato 11 e domenica 12 una vendita di piccoli manufatti e opere d’arte nella sala dei marmi del Parterre. Parte del ricavato andrà a favore di iniziative benefiche. Orario 10-19.

La redazione declina ogni responsabilità nel caso di cambiamenti di programma. Si consiglia di contattare gli organizzatori o consultare i canali di comunicazione dei singoli eventi