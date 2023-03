Dove vedere la partita Fiorentina-Sivasspor stasera in tv: Sky o Tv8?

Sfida insidiosa per i viola, che sono impegnati in casa contro il Sivasspor Kulübü, squadra della città turca di Sivas. Dove vedere la partita di andata degli ottavi di finale di Conference League

“In Europa le difficoltà possono arrivare da un momento all’altro”. Vincenzo Italiano mette in guardia i suoi. È arrivato il giorno degli ottavi di finale di Conference League: stasera la Fiorentina affronta i turchi del Sivasspor Kulübü e chi non potrà andare allo stadio Artemio Franchi seguirà la partita in tv, ecco dove vederla (anche in chiaro su Tv8).

Conference League stasera in tv: dove vedere Fiorentina-Sivasspor e l’orario

A differenza di altri incontri, la partita dei quarti di finale tra Fiorentina e Sivasspor di stasera si potrà vedere in chiaro su Tv8. Il prepartita con i commenti da studio inizierà alle ore 20.30, mentre la diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze è fissata dalle ore 20.55. A seguire il post match con le analisi (dalle 23.00 circa) e poi l’approfondimento “Terzo tempo Europa” con i risultati di Europa e Conference League. Il canale è visibile sul digitale terrestre e su Tivùsat al tasto 8 del telecomando (numero 125 della piattaforma Sky) oppure in streaming sul sito dell’emittente.

Per quanto riguarda le tv a pagamento, la partita di Conference League in cui sarà impegnata la Fiorentina contro il Sivasspor verrà trasmessa su Sky Sport Football (canale 203) e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN. Su quest’ultima piattaforma la telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini e il commento tecnico invece all’ex viola Manuel Pasqual.

La partita

Una sfida insidiosa, perché la squadra turca di Sivas allenata da Riza Calimbay, quasi sconosciuta da noi, ha chiuso in testa il girone eliminatorio, davanti a Cluj, Slavia Praga e Ballkani. “Il calcio turco sta diventando una realtà sempre più importante. Quindi vietato abbassare la guardia – ha osservato l’allenatore viola Vincenzo Italiano alla vigilia del match – cerchiamo di sfruttare al meglio la fiducia e l’entusiasmo che ci stanno trasmettendo la vittoria in campionato con il Milan e questo momento positivo”. Il ritorno degli ottavi di finale di Conference League è fissato per giovedì 16 marzo in Turchia, allo stadio Yeni 4 Eylül di Sivas, con inizio alle ore 18.45: in questo caso in molti sceglieranno di vedere Sivasspor-Fiorentina in diretta tv.