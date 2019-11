La doppia faccia degli eventi del weekend a Firenze: da una parte lo shopping pre-natalizio tra mercatini e Black Friday, dall’altra le manifestazioni contro il consumismo sfrenato proprio nel fine settimana che abbraccia venerdì 29, sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. E poi tanti spettacoli, la possibilità di vistare molti musei gratis, come capita ogni prima domenica del mese, iniziative di food and wine e proiezioni gratuite di anteprime al cinema.

Vediamo allora cosa fare a Firenze nella nostra guida al fine settimana.

I musei gratis a Firenze nel weekend (30 novembre e 1 dicembre)

Due giorni per visitare i più bei musei di Firenze gratis: tra sabato 30 novembre e domenica primo dicembre ci sono tante occasioni per gli appassionati d’arte. In occasione della Festa della Toscana, nella giornata di sabato entrata a costo zero a Palazzo Pitti e nel Giardino di Boboli, mentre il primo dicembre, come ogni prima domenica del mese tutti i musei statali sono gratis e, per i fiorentini, c’è anche la Domenica metropolitana con ingresso libero e attività in quelli civici.

Dettagli e orari nel nostro articolo sui musei gratis a Firenze il 1° dicembre.

Friday for future e Sardine in piazza

Due eventi spontanei questo weekend “invadono” il cuore di Firenze, piazza della Repubblica: venerdì 29 novembre gli studenti e i ragazzi dei Fridays for future manifestano per il quarto sciopero mondiale per il clima e per l’iniziativa “Block Friday”, mentre nella serata di sabato 30 decine di migliaia di persone si sono date appuntamento per il raduno del movimento delle Sardine in occasione della visita in città del leader della Lega Matteo Salvini.

Qui gli approfondimenti su:

Friday for future del 29 novembre a Firenze

Le Sardine a Firenze in piazza della Repubblica

Shopping e offerte: Black weekend a Firenze

Un “weekend nero” a Firenze, con la caccia agli sconti: si parte ufficialmente con il Black Friday di venerdì 29 novembre, ma in molti negozi le offerte continueranno per tutto il fine settimana. Previste aperture straordinarie: venerdì ad esempio la Rinascente di piazza della Repubblica spalanca le porte dalle 8.00 alle 1.00 di notte, mentre i negozi del centro commerciale I Gigli di Campi Bisenzio rimangono aperti fino alle 23.00.

I dettagli:

Black Friday 2019 a Firenze, i principali negozi aderenti

Black Friday 2019 all’outlet di Barberino

… E la giornata del non acquisto

Per uno “scherzo” del calendario quest’anno la Giornata mondiale del non acquisto (Buy Nothing Day) cade il 29 novembre, nello stesso giorno del Black Friday. A Firenze le iniziative sono previste però sabato 30 novembre. Dalle ore 14.30 nel complesso delle Murate lo Sportello EcoEquo del Comune promuove laboratori di riciclo creativo dai vecchi copertoni delle bici agli accessori di abbigliamento; un Restart party per imparare a riparare apparecchi elettronici grazie a esperti; l’incontro Sull’Istituto Jane Goodall per l’uomo, gli animali e l’ambiente.

Durante l’evento saranno raccolti vecchi cellulari da destinare al recupero di minerali preziosi. Programma sul sito del Comune di Firenze.

Eventi del weekend a Firenze: mercatini di Natale

Entra nel vivo il conto alla rovescia per le feste e dopo l’apertura dei primi mercatini questo weekend a Firenze si moltiplicano le occasioni di shopping, con eventi a tema natalizio. Via quindi al mercatino americano nella serra dell’Orticoltura, al market di Etsy dentro lo Student Hotel, allo spazio Emergency in via Ginori, allo shopping solidale per la Croce Rossa e al mercato di Natale delle Wic nell’Ostello Tasso. Gli appuntamenti sono tanti, per questo motivo abbiamo raccolto in un articolo tutti i migliori mercatini di Natale a Fienze nel weekend del primo dicembre.

Cosa fare: Food and Wine 2019 Firenze, alla Stazione Leopolda di Firenze

Tra gli eventi del weekend spazio anche alle migliori produzioni enologiche e agroalimentari per la quinta edizione di Food & Wine in progress alla Stazione Leopolda di Firenze. Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre il meglio del Made in Tuscany si mette in mostra, dall’olio al vino, fino alle eccellenze del cibo anche con un programma di cooking shoow, degustazioni e masterclass.

Ingresso a pagamento, biglietti online sul sito di Food & wine in progress.

Cinema Odeon di Firenze: “Nour” e pomeriggio solidale

Ingresso gratuito domenica primo dicembre al cinema Odeon di Firenze in occasione della serata organizzata dalla Fondazione Il Cuore si scioglie per presentare i suoi progetti di solidarietà 2020. Tra gli ospiti anche Pietro Bartolo, europarlamentare e medico dei migranti a Lampedusa, mentre durante l’evento sarà presentato in anteprima anche il film “Nour” di Maurizio Zaccaro, ispirato proprio alla figura di Bartolo.

Appuntamento dalle 16.30, qui i dettagli sull’evento del Cuore si scioglie al cinema Odeon.

Eventi e teatro a Firenze: gli spettacoli del weekend (29-30 novembre, 1 dicembre)

Molto ricco il calendario di eventi e spettacoli nei teatri di Firenze tra il 29 e 30 novembre e il 1° dicembre. Al Teatro del Maggio musicale fiorentino sabato concerto straordinario per raccogliere fondi in favore di Venezia e di Matera, città duramente colpite dal maltempo. Sul palco l’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori e il maestro Alessandro Pinzauti.

Molto atteso poi il ritorno a Firenze del musical Notre Dame de Paris, firmato da Cocciante, dopo 17 anni di tournée: al Mandela Forum spettacoli fino al primo dicembre, sabato e domenica doppio show al pomeriggio e alla sera. Tra gli altri appuntamenti, venerdì 29 Vinicio Capossela è in concerto al Verdi, mentre sul palco del teatro di via Ghibellina domenica arriva Irene Grandi.

Vittorio Sgarbi venerdì è al Tuscany Hall con il suo spettacolo su Leonardo da Vinci; al Puccini venerdì e sabato “La gaia scienza” con la regia e la drammaturgia di Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari, Alessandra Vanzi. E ancora: alla Pergola fino al primo dicembre la rilettura del classico di Plauto “Anfitrione” firmato da Sergio Pierattini con Gigio Alberti, Barbora Bobulova, Antonio Catania, Giovanni Esposito, Valerio Santoro, Valeria Angelozzi; al Niccolini in anteprima fino al primo dicembre “Emily Dickinson – Vertigine In Altezza” spettacolo di Valeria Moretti diretto da Emanuele Gamba.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio

Per immergersi già nell’atmosfera invernale, nonostante le temperature e le condizioni meteo siano tutt’altro che polari, anche questo weekend è attivo il Firenze Winter Park con una doppia pista di pattinaggio sul ghiaccio nel giardino accanto al Tuscany Hall. Gli orari: venerdì dalle 15.00 alle 1.00; sabato dalle 10.30 alle 1.00; domenica dalle 10.30 alle 24.00.