“Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si ha mangiato bene”, diceva Virginia Woolf. Ma potremmo aggiungere che a stomaco vuoto non si possa minimamente pensare neanche a fare shopping. Proprio per questo è d’obbligo una sosta a Il Borro Tuscan Bistro dove è possibile degustare prodotti di nicchia a due passi da via Tornabuoni, sul lungarno Acciaiuoli.

Chiamarlo solo ristorante potrebbe essere riduttivo. Potremmo quasi definirlo una bottega, dove provare e acquistare prodotti ricercati: dai vini e distillati, alle paste artigianali, alle conserve e i sott’oli, fino a dolci e biscotti. Non solo. Perché con l’autunno lo chef Andrea Campani ha deciso di organizzare un ciclo di eventi all’insegna del buon cibo e del buon bere, con temi e ospiti ogni volta differenti.

Borro Tuscan Bistro: Storie da bere

Prenderanno vita le “Storie da bere” (28 novembre e 12 dicembre) durante le quali sarà possibile addentrarsi nel mondo del vino artigianale, scoprendone tutti i segreti direttamente dai produttori, i cui vini saranno accompagnati dai piatti dello chef che ne esalteranno caratteristiche e unicità.

Per chi invece è amante degli incontri al buio, il 14 novembre ed il 5 dicembre ad affiancare lo chef in cucina ci saranno degli ospiti misteriosi che sveleranno le loro ricette preferite.

Nel menù di tutti i giorni invece, tra un bicchiere di vino e l’altro, è possibile gustare piatti come la tartare di manzo con capperi fritti, verdure croccanti e uovo marinato e l’intramontabile pacchero di Gragnano con ragù alla toscana.