Maratona di Firenze 2021: data, mappa del percorso e iscrizione

Inizia il riscaldamento per la maratona di Firenze 2021, che dopo un anno di stop per la pandemia torna in una sola data e con un percorso che prevede la partenza dal Duomo e il passaggio nello stadio di atletica. In questa 37esima edizione non ci sarà invece la staffetta, annullata anche la passeggiata per famiglie “Family run”. Intanto è possibile fare l’iscrizione online per l’Asics Firenze Marathon 2021.

Sempre per gli eventi podistici, la mezza maratona di Firenze organizzata da Uisp è stata confermata per il 31 ottobre 2021 da piazza Santa Croce.

La data della maratona di Firenze 2021 e come fare l’iscrizione

La maratona di Firenze è fissata per domenica 28 novembre 2021, mentre le date delle prossime edizioni saranno il 27 novembre 2022 e il 26 novembre 2023. Chi si era iscritto all’evento dell’anno scorso, annullato per l’emergenza Covid, può partecipare gratuitamente alla corsa di quest’anno o ai prossimi due appuntamenti della Firenze Marathon, richiedendo il voucher con una mail all’indirizzo [email protected]

Le iscrizioni alla maratona di Firenze si possono fare online fino al 19 novembre 2021: fino al 10 novembre il costo è di 60 euro, dal giorno successivo la quota di partecipazione sale a 80 euro. Ogni atleta riceverà il pacco gara ufficiale con il materiale tecnico Asics, sul percorso saranno presenti punti ristoro, per lo spugnaggio e per il servizio sanitario, mentre in piazza Santa Maria Novella verrà allestito il deposito borse e lo spogliatoio.

La mappa del percorso della maratona di Firenze 2021, partenza dal Duomo e passaggio allo stadio

Anche per il 2021 è stato confermato il classico percorso della Firenze Marathon con partenza e arrivo in piazza Duomo e il passaggio all’interno dello stadio di atletica di Campo di Marte. Dal centro, i podisti si dirigeranno prima verso i viali, la Fortezza e il parco delle Cascine, poi toccheranno l’Oltrarno, passeranno al 19esimo chilometro su Ponte Vecchio proseguendo verso sud sui lungarni Colombo e Aldo Moro.

I corridori continueranno in direzione di Campo di Marte e dello stadio Artemio Franchi e attraverseranno la pista di atletica dell’Asics Firenze Marathon Stadium. Infine torneranno verso il centro. Qui si può scaricare il pdf con la mappa del percorso della maratona di Firenze, mentre sul sito ufficiale si trova anche l’elenco delle vie toccate dai podisti che saranno chiuse al traffico nella mattinata di domenica 28 novembre 2021.

L’Expo della Firenze Marathon

Nei giorni precedenti alla maratona, venerdì 26 e sabato 27 novembre 2021 dalle ore 9.30 alle 20.00, nella Palazzina Militare Barbasetti di Prun in viale Malta 10, vicino allo stadio di atletica, sarà aperto il Firenze Marathon Expò 2021. Qui sarà possibile ritirare il pettorale, ma anche curiosare tra i vari stand dedicati al mondo del running, del jogging e del fitness. Per accedere all’area espositiva all’aperto e al chiuso sarà necessario il green pass e sarà obbligatorio indossare la mascherina.