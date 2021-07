Maxischermo Europei a Firenze: i posti dove vedere le semifinali

Un maxischermo per seguire la semifinale degli Europei, vicino al centro di Firenze o in periferia. A poche ore dalla partita tra Italia e Spagna è scattata la caccia al luogo perfetto dove tifare gli azzurri. Perché in compagnia si sostiene con più forza la Nazionale. Il fischio di inizio del match degli Europei che vedrà in campo gli uomini del ct Mancini è previsto alle ore 21.00, ma per assicurarsi un’ottima visuale sul maxischermo, anche a Firenze, i supporter si muoveranno con un buon anticipo. I più gettonati sono i posti dove accompagnare la visione della sfida con un brindisi o una birra. Ecco qualche consiglio.

Off Bar: il maxischermo per vedere gli Europei a Firenze

È una delle mete predilette dai fiorentini per chi vuole vedere su un maxischermo le partite della nazionale. Anche per gli Europei di calcio 2020 l’Off Bar rinnova la possibilità di seguire i match. Appuntamento nel giardino della Fortezza da Basso, intorno al lago dei cigni.

Il maxischermo per gli europei sulla spiaggetta di Firenze: River Urban Beach

Un altro must per i tifosi fiorentini è la spiaggetta lungo l’Arno, che si trova sotto piazza Poggi, a pochi passi da Torre San Niccolò: lo spazio estivo River Urban Beach proietta sul suo maxischermo la semifinale degli Europei di calcio tra Italia e Spagna. Un punto strategico, perché di norma è piuttosto ventilato, anche in piena estate. L’accesso alla spiaggia è libero, ma solo fino a esaurimento dei posti.

I locali sul lungarno: seguire la partita degli Europei dalla Toraia o dal Molo di Firenze

Anche questi sono dei locali estivi all’aperto molto cari alla movida cittadina. Nello spazio gestito dalla Toraia, su lungarno del Tempio, è possibile gustarsi la partita degli azzurri con gli hamburger di filiera corta o con le altre prelibatezze dei chioschi. Domani poi sul menù c’è l’altra semifinale tra Inghilterra e Danimarca. Il Molo, su lungarno Colombo, ha allestito uno schermo 4×2 per far godere ai suoi clienti le emozioni degli Europei di calcio. E per chi vuole restare in forma prima del match c’è anche una lezione gratuita di Gyrokinesus, ginnastica ipopressiva e yoga (dalle 19 alle 20 su prenotazione [email protected]). Più vicino al centro di Firenze, nel giardino di Lungarno Pecori Giraldi, maxischermo per vedere gli Europei all’interno dello spazio estivo del Fiorino sull’Arno. A seguire djset.

Nel parco delle Cascine: Ultravox all’anfiteatro e Figò alle Mulina

Per chi preferisce il “central park” di Firenze, sono due i luoghi dove seguire su un maxischermo gli Europei di calcio. Il villaggio Ultravox permette di tifare gli azzurri distesi sul prato dell’anfiteatro delle Cascine. Il consiglio è di arrivare un po’ in anticipo con un telo. A poca distanza, nell’ex ippodromo delle Mulina lo spazio estivo Figò proietta la partita sul maxischermo del palco principale. È possibile anche riservare un tavolo.

Per tifare l’Italia da casa, invece, la partita Italia – Spagna è trasmessa in diretta dalle ore 20.45 su Rai Uno, anche in streaming.