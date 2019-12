Il murales di Martin Luther King in piazza Leopoldo

Nella notte fra domenica e lunedì scorsi era apparso in via de’ Cerretani. Oggi Martin Luther King è arrivato anche in piazza Leopoldo, dove ha incontrato Nelson Mandela: è il secondo intervento di street art del collettivo fiorentino Le Diesis realizzato nell’ambito dell’iniziativa antirazzista della Fondazione Il Cuore si scioglie.

Maglia di Superman indosso e occhiolino d’intesa, il murales del collettivo fiorentino Le Diesis ritrae il più celebre attivista per i diritti umani degli anni Sessanta in America. Un modo col quale la Fondazione Il Cuore si scioglie ribadisce un chiaro no al razzismo e l’impegno a lottare per i diritti e l’uguaglianza.

Messaggio rafforzato dall’incontro ideale tra Martin Luther King e Nelson Mandela, quest’ultimo ritratto a sua volta nel grande murales realizzato dallo street artist Jorit proprio in piazza Leopoldo, che diventa così una sorta di piazza dei diritti.

Street art e diritti, il progetto della Fondazione Il cuore si scioglie

L’installazione di Martin Luther King in piazza Leopoldo è l’occasione per sottolineare il coinvolgimento della Fondazione Il Cuore si scioglie contro il razzismo e per portare all’attenzione dei fiorentini due figure che con il loro agire hanno cambiato la storia e portato avanti battaglie fondamentali per i diritti.

Martin Luther King ha “incontrato” Nelson Mandela alla presenza di Sello Hatang, amministratore delegato della Nelson Mandela Foundation, in questi giorni a Firenze in occasione dell’anniversario della morte di Nelson. La promozione dei diritti, l’inclusione e la lotta al razzismo sono fra i temi fondanti della campagna di solidarietà 2020 della Fondazione Il Cuore si scioglie, che si presenta alla città con il supporto di opere di street art che compaiono settimana dopo settimana sui muri del centro e della periferia di Firenze, in collaborazione con il Comune di Firenze. Le opere del collettivo di artisti Le Diesis ritraggono personaggi passati e attuali che con la loro vita stanno cambiando il corso della stotia, ponendo l’accento sui temi che la Fondazione Il Cuore si scioglie sostiene abitualmente e richiamando l’attenzione di tutte le generazioni.

Martin Luther King in piazza Leopoldo

Martin Luther King in particolare ha ispirato il titolo della campagna della Fondazione per il 2020 con il discorso tenuto davanti a centinaia di migliaia di persone nel 1963 e l’invito ad agire racchiuso nelle parole “Time is now- Il momento è adesso”. Gli altri personaggi della storia recente e contemporanea che richiameranno i temi dei progetti della Fondazione sono ancora misteriosi e verranno svelati settimana dopo settimana. Fino al 12 gennaio 2020, infatti, verranno installate ogni sette giorni tre opere in tutta Firenze, in luoghi inediti che verranno svelati solo ad installazione avvenuta sui canali social della Fondazione, dalle strade del centro fino alla periferia. Chi vorrà potrà scatta una foto e condividerla su Facebook e Instagram con l’hashtag #ilmomentoèadesso. I primi venti 20 post riceveranno una copia dell’opera in digitale e una cartolina a edizione limitata del personaggio, che i Postini Fiorentini spediranno gratuitamente a chi uno desidera.

“La Fondazione Il Cuore si scioglie è in prima fila per la lotta al razzismo e si impegna per tenere alta l’attenzione sul tema dei diritti. Con Martin Luther King, che ha aperto la serie dei #superhumans, puntiamo a sensibilizzare la città sui temi dell’antirazzismo. Possiamo dire che da oggi piazza Leopoldo, con il murales di Nelson Mandela e la figura di Martin Luther King, diventa la Piazza dei Diritti di Firenze” ha affermato Giulio Caravella, consigliere Fondazione Il Cuore si scioglie.

Sono intervenuti all’inaugurazione, oltre a Sello Hatang, Claudio Vanni, consigliere Fondazione Il Cuore si scioglie, Andrea Vannucci, assessore al Welfare del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, assessore alle politiche giovanili del Comune di Firenze, Cristiano Balli, presidente Quartiere 5, Viviana Quaglia, presidente sezione soci Firenze Nord Ovest.