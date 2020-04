Fase 2: dai bar ai negozi, si studia la riapertura e l’anticipo del 27 aprile

La fine della “quarantena”, come annunciato da Conte in Parlamento, sarà graduale. Quella che va profilandosi di ora in ora è una fase 2 a più step: dal 4 maggio la riapertura delle prime attività produttive (forse con deroghe già dal 27 aprile), pochi giorni dopo via libera ai negozi che non vendono beni di prima necessità, più avanti dovrebbe toccare a bar e ristoranti, poi ai parrucchieri e ai centri estetici infine alle palestre, ma con regole feree per contenere i contagi da coronavirus. Quindi mascherine, distanza di sicurezza, accessi contingentati e sanificazione degli ambienti.

Sul calendario delle riaperture è in corso il confronto tra il premier Conte, i ministri, il gruppo di esperti guidato da Vittorio Colao, il comitato tecnico-scientifico e poi sindacati, categorie economiche ed enti locali. Dalle stanze del governo filtrano indiscrezioni sull’allentamento della stretta sugli spostamenti tra Comuni (qui i dettagli), ma anche sui diversi passi per la fine del lockdown del sistema produttivo, in base al grado di rischio dei diversi settori economici. Ecco le ipotesi.

La fase 2: chi riapre dal 4 maggio

L’idea è quella di riaccendere il motore produttivo del Paese partendo dalle aziende manifatturiere, per far ringranare la marcia all’export e a un settore cruciale del Made in Italy, e dal settore delle costruzioni e dell’edilizia, dando il via libera anche a qualche attività collegata a questi ambiti.

2,8 milioni di lavoratori saranno interessati da questo primo passo verso la nuova normalità imposta dal coronavirus. Per la riapertura dei negozi, almeno al momento, i rumors riportati dalle agenzie di stampa e dai grandi quotidiani nazionali indicano come probabile uno slittamento di qualche giorno in avanti.

Metà maggio, negozi aperti: dall’abbigliamento in poi

Da più parti la data indicata per la fase 2 dei negozi al dettaglio che non vendono beni di prima necessità è quella dell’11 maggio quando potrebbero tornare a tirare su la saracinesca anche le boutique e i grandi store di abbigliamento, ma in questo caso le regole anti-Covid imporranno di sanificare i vestiti e i camerini dopo ogni prova.

Bar, pasticcerie e ristoranti dovranno aspettare ancora per aprire al pubblico, ma sarà consentita in questa fase la vendita d’asporto oltre che la consegna a domicilio: già alcune Regioni hanno dato il via libera al take away, come la Toscana e la Campania (in quest’ultimo caso dal 27 aprile).

Seconda metà di maggio: riapertura di bar e ristoranti

Quando bar e ristoranti riapriranno al pubblico? Al momento la data ipotizzata è il 18 maggio, ma l’emergenza costringerà anche questo settore a ridisegnare la propria fisionomia: ingressi contingentati, niente folla intorno ai banconi delle caffetterie, separé e divisori in plexiglass ai tavoli. Per le altre categorie come parrucchieri ed estetiste se ne parlerà più avanti, per palestre e centri benessere forse a giugno o all’inizio dell’estate.

L’anticipo del 27 aprile

Va avanti il pressing di chi vorrebbe far ripartire alcune imprese del manifatturiero e del made in Italy già il 27 aprile. Il governo frena su questa ipotesi e pensa a poche deroghe, solo in presenza di rigidi sistemi di sicurezza e sempre rispettando il protocollo anti-covid.