C’è una quarta zona, oltre a quella rossa, quella arancione e quella gialla, che potrebbe presto essere introdotta. È allo studio del governo infatti la possibilità di istituire, con il nuovo Dpcm, una zona bianca Covid, il cui significato è intuitivo: nelle parti d’Italia in cui il contagio ha frenato in modo significativo si avrà un allentamento delle restrizioni, con la riapertura di bar, ristoranti, palestre, piscine, teatri, cinema e luoghi di cultura e aggregazione.

La proposta, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è stata avanzata dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Ci sarebbe già un’intesa di massima con il presidente Giuseppe Conte e il resto del Consiglio dei ministri.

Italia in zona bianca Covid: le regole

Non si tratterebbe, ovviamente, di una sospensione completa delle misure preventive. Anche nelle regioni d’Italia che saranno dichiarate zona bianca Covid resterebbero le regole di base, come l’obbligo di mascherina, il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale.

Ma gli allentamenti sarebbero numerosi e di un certo impatto, anche simbolico. Le regole della zona bianca Covid, se la proposta sarà accolta nel nuovo Dpcm, prevedrebbero infatti la riapertura di bar e ristoranti a pieno ritmo e senza limiti di orari. Riapertura prevista anche per le palestre, le piscine e i centri sportivi, con la ripresa dell’attività sportiva di base.

Tornerebbero ad aprire anche tutti i luoghi della cultura, chiusi dall’ottobre scorso dopo la parentesi estiva: cinema, teatri e sale da concerto, ad esempio, sarebbero aperti, anche se ancora a capienza limitata per mantenere il distanziamento interpersonale.

Resta ancora da chiarire se anche il coprifuoco resterebbe in vigore nella zona bianca Covid. Il governo sta infatti discutendo della possibilità di sospendere anche quella che è una delle misure più severe tra quelle previste per il contenimento del contagio.

Dove scatta la zona bianca: quali regioni possono entrare

Il criterio di base per stabilire dove e in quali regioni si entrerebbe in zona bianca sarebbe quello dell’indice di trasmissibilità Rt. Resta da individuare la soglia, che dovrebbe comunque essere ben al di sotto dell’1. Secondo l’ultimo rapporto dell’Iss, le uniche regioni italiane con Rt inferiore a 0,8 (soglia che, verosimilmente, è comunque troppo alta per l’ingresso in zona bianca) sono Abruzzo, Campania, Piemonte, le province autonome di Trento e Bolzano, Sardegna e Toscana. Stime che si riferiscono però al 15 dicembre scorso e quindi da aggiornare.