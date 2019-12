Un brindisi sul palco. A Firenze la parola d’ordine per passare il veglione di Capodanno 2020 a teatro è una: commedia. Che sia nera o brillante, un classico italiano o una produzione contemporanea, musicale o “psicologica”, l’ingrediente principale degli spettacoli in programma a San Silvestro è proprio il sorriso, per chiudere in bellezza l’anno e iniziarne uno nuovo con il piede giusto.

Per chi non ama passare il 31 dicembre in piazza, i teatri sono una buona alternativa per aspettare lo scoccare di mezzanotte fuori casa e brindare a sipario aperto. Vediamo i principali appuntamenti, in fondo all’articolo il calendario sintetico.

Capodanno al Teatro Verdi

La notte di San Silvestro vede protagonista Vincenzo Salemme, reduce da due stagioni teatrali sempre con il pieno di pubblico: sul palco del Verdi di Firenze arriva con l’ormai rodata commedia “Con tutto il Cuore” (31 dicembre). La trama ruota attorno a un prof di lettere antiche, Ottavio Camaldoli, sottoposto a un trapianto: il cuore che ha ricevuto in dono proviene però da un feroce delinquente che nel momento della morte aveva promesso vendetta. Da questo fatto si scatenato equivoci e situazioni esilaranti.

Nel pomeriggio del primo gennaio, poi il tradizionale concerto di Capodanno del Teatro Verdi di Firenze insieme all’orchestra della Toscana diretta da Beatrice Venezi, con le musiche di Puccini, Verdi, Rossini e Strauss.

Capodanno 2020 al Teatro della Pergola di Firenze

Una delle più fortunate commedie del repertorio di Eduardo De Filippo anima la notte del 31 dicembre al Teatro della Pergola. “Ditegli sempre di sì” è proposto dalla compagnia Elledieffe (Compagnia di teatro di Luca De Fipilippo diretta da Carolina Rosi) con la regia di Roberto Andò. Situazioni bizzarre per una riflessione sul confine labile tra sanità mentale e pazzia, sul matto che esce di manicomio e si ritrova in un mondo altrettanto folle.

Alessandro Riccio al Teatro Puccini di Firenze

Musica e canzoni, risate e situazioni surreali. Il 31 dicembre il Teatro Puccini di Firenze propone un’esclusiva: lo spettacolo di Alessandro Riccio “Ore Piccole”, una nuova produzione per salutare l’arrivo del 2020 insieme a una comitiva di personaggi assurdi e divertentissimi. In scena anche Gaia Nanni, Ciro Masella, una coppia di ballerini di burlesque (Viola Panik e Mr. Punch) oltre al giovanissimo Vieri Raddi che è il filo conduttore di questo viaggio.

Veglione di Capodanno con Panariello, Conti e Pieraccioni

L’anno scorso brindarono al Teatro Verdi, per festeggiare il Capodanno 2020 hanno scelto un palcoscenico più grande: il 31 dicembre Panariello, Conti e Pieraccioni portano il loro fortunato show al Mandela Forum di Firenze. Sketch irresistibili, battute fulminanti e nuovi personaggi promettono un San Silvestro scoppiettante con il trio di amici riuniti in scena. Quella del 31 è l’ultima data fiorentina.

Teatro di Rifredi, 31 dicembre con Malvaldi

Un detective e un mistero da svelare: fin qui non c’è niente di nuovo. Questa volta però a condurre un’indagine sui generis è Pellegrino Artusi, il celebre esperto gastronomico, che in un castello della Maremma si trova alle prese con ricette, omicidi tentati e riusciti. Il Capodanno al Teatro di Rifredi, alla prima periferia di Firenze, è con “Odore di chiuso” la trasposizione teatrale dell’omonimo romanzo di Marco Malvaldi, firmata da Angelo Savelli e che vede in scena, tra gli altri, Sergio Forconi e Andrea Kaemmerle.

Cenone e spettacolo allo Spazio Alfieri

Ormai lo Spazio Alferi, il cinema-teatro di via dell’Ulivo, nel centro di Firenze, ha abituato il pubblico a spettacoli originali per festeggiare il Capodanno a teatro. Per attendere l’arrivo del 2020 propone prima il cenone curato dai Ragazzi di Sipario (ore 20.30), poi lo show “Tutto l’anno in 90 minuti” della Bignami Shakespeare Company con interpretazioni, sketch e canzoni che coinvolgono il pubblico in un racconto teatrale dell’anno che sta per finire (dalle ore 22.30). Poi allo scoccare di mezzanotte brindisi con panettone e spumante.

Gli altri teatri di Firenze

Il programma del 31 dicembre è ancora lungo. Al Teatro di Cestello “Stasera grande rivista – Una notte sul Nilo” di Oreste Pelagatti con la regia di Bruno Maresco riporta gli spettarori indietro fino agli anni d’oro dell’avanspettacolo. La trasposizione teatrale del romanzo di Aldo Palazzeschi “Sorelle Materassi” è protagonista a Teatro Le Laudi con il libero adattamento di Ugo Chiti e la regia di Michele Fabbri (dalle ore 21.30 e poi brindisi di mezzanotte). Al Teatro Reims “Black Comedy”, un’opera dal ritmo serrato scritta nel 1965 da Peter Shaffer, che troviamo qui nella versione portata in scena dalla Nuova Compagnia di Prosa, diretta da Antonio Susini.

Capodanno 2020 a Teatro nei dintorni di Firenze

Chiudiamo questa rassegna di eventi per il veglione di Capodanno con alcuni spettacoli nei pressi di Firenze. Al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio il countdown per il 2020 è affidato alla commedia dal ritmo frenetico “Camicia su misura” diretta da Andrea Bruni Savelli.

Al Teatro Niccolini di San Casciano invece un 31 dicembre tutto in musica con “Altri figurini” e le evoluzioni comico-musicali della Bandakadabra, estrosa formazione di fiati e percussioni che arriva dall’arte di strada. Note anche sul palco del Teatro Corsini di Barberino di Mugello con lo spettacolo “Troppe arie”, un viaggio tra classica, opera, virtuosismi e gag con il Trio Trioche, tre attori-musicisti.

Capodanno 2020 a Firenze a teatro, gli spettacoli: calendario, orari e prezzi dei biglietti

Ecco quindi il cartellone in sintesi per il 31 dicembre, con il prezzo indicativo dei biglietti, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita.

Teatri nei dintorni di Firenze