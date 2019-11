Non più un concertone al piazzale Michelangelo, ma un programma diffuso di eventi in 20 diversi luoghi della città, dal centro alla periferia: Firenze si prepara a festeggiare il Capodanno 2020 in piazza e lo fa aumentando il numero delle location dove la sera del 31 dicembre si brinderà all’anno nuovo, tra feste e concerti gratis. Inizia infatti a delinearsi la geografia fiorentina della notte di San Silvestro.

Il Comune di Firenze ha pubblicato l’avviso per individuare associazioni e società interessate ad animare 12 spazi pubblici a cui se ne aggiungeranno altri con le iniziative gestite direttamente da Palazzo Vecchio e dall’associazione Muse. Vediamo allora le prime anticipazioni sui festeggiamenti per la notte più lunga dell’anno.

Capodanno Firenze, 2020 in piazza: i luoghi del centro e gli eventi

Per il Capodanno 2020, a Firenze c’è un cambio di rotta: nessun maxi concerto a piazzale Michelangelo, in compenso musica, eventi, esibizioni invaderanno molte piazze del centro storico. E così danze e acrobazie arriveranno in piazza della Signoria, interessata anche dalle installazioni luminose del Firenze Light Festival che quest’anno prende il nome di Moon F-light. Musica gospel invece tra piazza Duomo e il sagrato, jazz nella vicina piazza San Lorenzo, davanti alla basilica, un programma unico di musica unirà poi tre logge-piazze di Firenze: la Loggia del Porcellino (piazza del Mercato nuovo), la Loggia del Grano (dietro Palazzo Vecchio, all’uscita degli Uffizi) e la Loggia del Pesce (piazza dei Ciompi).

Il 31 dicembre il rock animerà inoltre piazza della Repubblica, mentre piazza Santissima Annunziata sarà dedicata all’animazione per famiglie e bambini.

San Silvestro, eventi e concerti itineranti in Oltrarno

Nell’Oltrarno di Firenze per festeggiare il Capodanno 2020 ci saranno band itineranti. Sotto la Torre di San Niccolò (piazza Poggi) la notte di San Silvestro sarà all’insegna di musica, danze e giochi di luce, piazza del Carmine aspetterà l’anno nuovo su note pop.

31 dicembre: iniziative anche in periferia

Il Capodanno di Firenze arriverà con i suoi eventi anche in periferia: in piazza Dalmazia, a Rifredi, si attenderà il 2020 con la musica popolare. Il programma dettagliato verrà reso noto dopo il 5 dicembre, giorno in cui scade l’avviso pubblico del Comune di Firenze.