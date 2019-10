Festeggiare l’arrivo del Capodanno con Panariello, Conti e Pieraccioni, sul palco del Mandela Forum di Firenze il 31 dicembre 2019 per uno spettacolo tutto da ridere. Mentre sono in corso le prevendite dei biglietti per le prime 3 date di dicembre, i tre amici hanno ufficializzato una quarta serata sempre in città.

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni, mattatori in tv come in teatro nell’ultimo tour in tutta Italia, portano il loro show nel più grande palazzetto dello sport fiorentino oltre che venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 dicembre anche martedì 31 dicembre 2019.

Panariello Conti e Pieraccioni, a Firenze anche a Capodanno

L’anno scorso il trio della comicità ha brindato nella notte San Silvestro sotto i riflettori del Teatro Verdi, e ora per i festeggiamenti del Capodanno 2019 promette faville su un palcoscenico più grande, quello del Mandela Forum, dove Panariello Conti e Pieraccioni accompagneranno la platea fino al conto alla rovescia di mezzanotte, tra sketch, battute e imitazioni. Momento clou della serata il brindisi con gli artisti sul palco per salutare l’arrivo del 2020.

I biglietti per lo spettacolo di Panariello, Conti e Pieraccioni del 31 dicembre 2019

Le prevendite dei biglietti per lo spettacolo del 31 dicembre 2019 al Mandela Forum di Firenze sono partite a fine settembre anche online sul sito di TicketOne e nei punti box office, questo il costo: per festeggiare il Capodanno insieme a Panariello, Conti e Pieraccioni si va dai 69 euro del quinto settore per arrivare fino ai 140 del primo settore. I prezzi intermedi sono quelli del quarto settore che costa 92 euro, il terzo 110 e il secondo 120. In tutti i casi si tratta di posti numerati.

Lo show

L’edizione 2019 dello spettacolo, prodotto da Friends&Partners, ha già in calendario tappe in tutta Italia da Milano (18 e il 19 novembre) a Napoli (30 novembre), da Roma (2 e 3 dicembre) a Torino (9 e 10 dicembre). E poi ancora Brescia (14 dicembre), Bergamo (17 e 18 dicembre), Bologna (21 e 22 dicembre).

Solo a Firenze nelle ultime due tournée, i tre amici – ora riuniti sul palcoscenico – hanno collezionato 130mila spettatori in 36 serate, 17 nel Mandela Forum e altre 16 al Teatro Verdi.