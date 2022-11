Cosa fare il 1 novembre 2022 a Firenze: gli eventi per il ponte

Musei, mostre, mercatini da visitare il 1 novembre 2022 a Firenze: informazioni utili, consigli, e molto altro ancora per passare un ponte di Ognissanti all'insegna della cultura e del relax in buona compagnia

Cosa fare il 1 novembre 2022 a Firenze e quali sono gli eventi in città? Abbiamo noi la soluzione che fa al caso vostro: il meteo per questo ponte di Ognissanti promette bene, sperando di non “gufarla” troppo. In questa guida quindi, forniamo informazioni utili, consigli e spunti per scegliere cosa visitare tra musei, mostre e mercatini per passare una giornata all’insegna della cultura e del relax in buona compagnia.

Il meteo di martedì 1 novembre 2022 a Firenze

Fermiamoci un attimo: prima di raccontarvi tutti gli eventi in città, diamo un’occhiata al meteo fiorentino. Martedì 1 novembre 2022 le temperature oscilleranno tra una minima di 10°C e una massima di 22°C con qualche nuvola, ma niente di preoccupante. Temperature quasi calde, se pensiamo a quelle normalmente presenti nel mese di novembre degli anni precedenti a questo. Per rimanere sempre aggiornati sul meteo della Toscana potete consultare il sito del consorzio Lamma.

Musei aperti a Firenze il 1 novembre (alcuni anche gratis)

A Firenze sono moltissimi i musei aperti il 1 novembre. Tra questi, ricordiamo la Galleria degli Uffizi nel piazzale degli Uffizi, 6 (dalle 08:15 alle 18:50), Palazzo Pitti in piazza de’ Pitti, 1 (dalle 08:15 alle 18:50) e la Galleria dell’Accademia in via Ricasoli, 58/60 (dalle 08:15 alle 18:50). La chiesa il museo di Orsanmichele in via dell’Arte della Lana saranno aperti martedì dalle ore 10:00 alle 18:00 (accessi regolamentati con visite accompagnate di massimo 30 persone per gruppo con partenza ai seguenti orari: 10:30; 11:40; 12:50; 14:15; 15:25; 16:35); mentre Palazzo Davanzati sarà aperto dalle ore 08:15 alle 13:50.

I musei civici seguiranno gli orari di apertura e chiusura usuali: dunque saranno aperti anche il 1° novembre il museo di Palazzo Vecchio in p.za della Signoria, 6 (dalle ore 09:00 alle 19:00), il museo Novecento in p.za di Santa Maria Novella, 10 (dalle ore 11:00 alle 20:00) e Mad Murate Art District nella piazza delle Murate (dalle ore 14:30 alle 19:30). Il complesso di Santa Maria Novella in p.za Santa Maria Novella, 18 sarà aperto dalle ore 13:00 alle 17:00, mentre Palazzo Medici Riccardi in via Camillo Cavour, 3 dalle ore 08:30 alle 19:00.

Riguardo alle aperture dei musei statali e luoghi della cultura della Direzione regionale musei della Toscana per la festività di Ognissanti, il 1° novembre saranno aperti: il museo di San Marco in p.za San Marco, 3 dalle ore 08.15 alle 13.50 e il Maf – Museo archeologico nazionale in piazza della Santissima Annunziata, 9b dalle ore 08.30 alle 14.00 (ultimo ingresso ore 13.15).

Per l’occasione, saranno visitabili gratuitamente anche il Cenacolo di Andrea del Sarto (via di S. Salvi, 16) dalle ore 8:15 alle 13:50, il Chiostro dello Scalzo (via Camillo Cavour, 69) dalle ore 08:15 alle 13:50 e il cenacolo di Sant’Apollonia (via Ventisette Aprile, 1) dalle ore 08:15 alle 13:50. Sempre a ingresso gratuito saranno anche il Parco di Villa il Ventaglio (via Giovanni Aldini, 12) dalle ore 08:15 alle 16.30, la Villa medicea della Petraia (Via della Petraia, 40): ingresso solo alle ore 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 15:00 con visite accompagnate per un massimo di 20 persone senza prenotazione; giardino e parco visitabili dalle ore 8:30 alle 16:00 (ultimo ingresso ore 15:30).

Apertura straordinaria dalle ore 08:30 alle 14:00 anche al Giardino della Villa medicea di Castello (via di Castello, 44/46). La Villa medicea di Cerreto Guidi (con visite accompagnate a cura dello staff senza prenotazione alle ore 09:00; 10:00; 11:00; 12:00; 15:00 e 16:00) e museo storico della Caccia (via dei Ponti Medicei, 7) saranno visitabili solo martedì 1 novembre 2022. Infine, la sinagoga e il museo ebraico (via Luigi Carlo Farini, 6) saranno aperti dalle ore 10:00 alle 17:30 (la biglietteria chiude 45 minuti prima).

Mostre da visitare a Firenze

Sono davvero tante le mostre in corso a Firenze e le potrete visitare anche nella giornata del 1 novembre. Si parte con le più recenti, come quella su Escher al Museo degli Innocenti, uno degli artisti più amati al mondo, con oltre 200 opere, e quella sui lavori di Elliott Erwitt a Villa Bardini con circa 70 scatti del grande fotografo.

Non solo: negli spazi di Palazzo Strozzi si potrà visitare anche “Nel tuo tempo“, la più grande mostra di Olafur Eliasson mai realizzata in Italia. Per saperne di più, potete leggere il nostro pezzo sull’esposizione dedicata a Olafur Eliasson a Palazzo Strozzi, mentre al Museo Novecento c’è la mostra Tony Cragg. Transfer. Un’ampia monografica che presenta una selezione di opere su carta e di sculture monumentali esposte all’interno e nel chiostro del museo. E ancora, a Palazzo Medici Riccardi è in corso Passione Novecento. Da Paul Klee a Damien Hirst, che presenta una prestigiosa selezione di opere di maestri del XX secolo provenienti da collezioni private fiorentine e toscane.

Se quello che state cercando è invece una mostra immersiva virtuale, “Da Vinci Experience” farà sicuramente al caso vostro: avete gli ultimi dieci giorni di tempo per poterla visitare. Dedicata al genio vinciano, l’esposizione è aperta all’interno della Cattedrale dell’Immagine, nell’ex chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte dalle ore 10:00 alle 18:30 (ultimo ingresso un’ora prima). Infine segnaliamo anche il museo del treno nel cuore di Firenze, con la mostra in corso #HZero. L’impresa ferroviaria in miniatura, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella, sarà invece aperta straordinariamente martedì 1° novembre dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso un’ora prima).

“France Odeon” al Cinema La Compagnia di Firenze

L’edizione 2022 del France Odeon è attualmente in corso a Firenze: proiezioni e incontri per celebrare la produzione cinematografica francese con i suoi film più rappresentativi. Si ritrovano in città per questa occasione ospiti internazionali, attori, personalità della cultura, registi e sceneggiatori. In particolare, ricordiamo l’appuntamento martedì 1 novembre al Cinema La Compagnia (via Camillo Cavour, 50/R): alle ore 16.30 con Les Amandiers di Valeria Bruni Tedeschi e alle ore 19.00 con la consegna dei 3 Premi Foglia d’Oro, con la presenza sul palco di Drusilla Foer, del regista Fabio Grassadonia, del produttore Riccardo Neri e dell’attrice Antonia Truppo. A seguire, la proiezione del film di chiusura Peter Von Kant di François Ozon.

Mercatini a Firenze e dintorni, cosa fare: gli eventi per il 1 novembre 2022

Fino al 1 novembre, dalle ore 10:00 alle 20:00, torna anche ARTour – Il bello in piazza in piazza Strozzi a Firenze: la mostra mercato del meglio del Made in Tuscany. Per l’occasione, sarà quindi possibile ammirare ed acquistare il vero fatto a mano fiorentino e toscano negli stand di 26 espositori: moda e relativi accessori, gioielli, ceramiche, bigiotteria, pelletteria, oggetti d’arte e dipinti.

Passando agli eventi fuori Firenze, e più precisamente nel Comune di Reggello (piazza Aldo Moro), martedì 1 novembre 2022 continua la rassegna dell’Olio extravergine d’oliva dalle ore 10:00 alle 21:00. L’evento segna l’inizio della stagione olearia, presentando al pubblico il prodotto di punta del territorio di Reggello e dintorni. Nel corso della kermesse, sarà possibile acquistare il prezioso olio in anteprima, oppure semplicemente degustarlo, insieme ad altri prodotti tipici locali. Il programma prevede anche altre iniziative come passeggiate, percorsi e- bike, eventi per ragazzi e famiglie, degustazioni guidate, cooking show, eventi culturali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Reggello oppure scaricando la brochure in formato PDF.

Eventi per bambini: caccia al tesoro nel Parco Pazzagli

Gli eventi di Halloween continuano al Parco d’arte Enzo Pazzagli di Rovezzano (via Sant’Andrea a Rovezzano 5), anche il 1° novembre. Alle 13 il pranzo (o con un picnic sul prato o ai chioschi di street food), alle 15 laboratorio artistico, alle ore 16 lo spettacolo dello stravagante Mago Pannocchia. I piccoli potranno partecipare mascherati e dopo lo show ci sarà la premiazione dei costumi più belli. Biglietti da 7 euro. Per prenotazioni: WhatsApp 3477335332.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma. Si consiglia di consultare i canali di comunicazione ufficiali degli eventi per eventuali modifiche.