Cosa fare a primavera? Gli eventi di aprile 2024 a Firenze

Nel mese di aprile 2024, Firenze fiorisce di eventi e anche di attività da fare all’aria aperta. Dalla Mostra mercato dei fiori al Giardino dell’Orticoltura a quella dell’Artigianato alla Fortezza da Basso, dal Bright Festival tra la Stazione Leopolda e il The Social Hub a quello di Letteratura working class al Presidio ex GKN e tante altre a iniziative dedicate a cultura, sport e intrattenimento. Un mese fertile che prepara il terreno al tempo dell’estate, un mese che ci invita a uscire di casa per incontrare arte, natura, nuove tecnologie e tanto altro. Ecco una breve guida per saper sempre cosa fare a Firenze e per conoscere i principali eventi di aprile 2024 nel dettaglio.

Gli eventi culturali di aprile a Firenze: Materia Prima Festival

Sono gli ultimi due spettacoli di Materia Prima Festival quelli del 2 e del 5 aprile 2024. Per chi non avesse ancora avuto l’occasione di incontrare l’interessante proposta teatrale e performativa di questa rassegna, c’è ancora modo di scoprire gli ultimi eventi al Teatro Cantiere Florida: martedì 2 aprile spazio alla proiezione del documentario Essere o non essere, Amleto, un progetto portato avanti da Elisa Taddei e Krill Teatro con i detenuti e le detenute della Compagnia di Sollicciano; venerdì 5 aprile invece, va in scena Solo quando lavoro sono felice, un lavoro ideato da Lorenzo Marangoni che, insieme a Niccolò Fettarappa Sandri si interroga sul ruolo del lavoro nelle nostre vite.

Materia Prima Festival

2 e 5 aprile 2024

Teatro Cantiere Florida, Via Pisana, 111r – Firenze

Il programma su materiaprimafestival.com

Gli eventi culturali di aprile a Firenze: il Festival di letteratura working class

Un festival letterario in un territorio industriale? Esiste! È il Festival di letteratura working class, un’iniziativa che giunge alla sua seconda edizione dopo il successo dello scorso anno. Dal 5 al 7 aprile a Campi Bisenzio, Edizioni Alegre e il Collettivo di fabbrica Gkn – con la collaborazione dell’Arci Firenze – chiamano a raccolta la cittadinanza per una tre giorni che indaga i linguaggi e le geografie della letteratura working class attraverso il dialogo con ospiti provenienti dalla Svezia, dall’Inghilterra, dalla Norvegia, dalla Francia, dalla Spagna. Il festival è a ingresso libero ed è stato finanziato attraverso una campagna di crowdfunding realizzata su Produzioni dal basso.

Festival di letteratura working class

5-7 aprile 2024

Presidio ex Gkn, via Fratelli Cervi 1 – Campi Bisenzio (FI)

Il programma sul sito di Edizioni Alegre

Eventi di aprile all’aria aperta: Firenze Flower Show

Tra il 6 e il 7 aprile 2024, torna la manifestazione primaverile per eccellenza: Firenze Flower Show. Si tratta di una mostra-mercato di piante rare e inconsuete ospitata nel romantico Giardino Corsini, in via della Scala 115 (a due passi dalla Stazione SMN). Insieme alla scoperta di alcuni dei migliori espositori del territorio nazionale, i visitatori potranno partecipare ad attività collaterali gratuite, rivolte ad adulti e bambini: corsi di giardinaggio, dimostrazioni creative e laboratori didattici.

Firenze Flower Show

6-7 aprile 2024, 09:00 – 20:00

Giardino Corsini, via della Scala 115 – Firenze

Informazioni e prezzi biglietti

La Mezza Maratona di Firenze

Solidarietà e tutela dell’ambiente sono i valori che contraddistinguono la Mezza Maratona di Firenze, una giornata dedicata all’attività fisica, al benessere e all’aggregazione cittadina promossa da UISP per coinvolgere tutta la città. La corsa si svolge domenica 7 aprile dalle ore 9:00 e parte dal Lungarno della Zecca (all’altezza delle Cascine) per poi concludersi in Piazza Santa Croce. Esistono varie modalità di partecipazione alla manifestazione: oltre alla “mezza maratona” (che prevede un percorso di 21,08km), ci sono la Mezzaperuno, il percorso non competitivo di 10,5km e la Charity Walk. Quest’ultima invita la cittadinanza a una passeggiata aperta per riflettere sul tema L’arte di esser Donne: le donne “progressiste” della storia fiorentina. Questa Camminata dei Diritti nasce per ripercorrere la storia delle donne che, con le loro rivoluzioni, hanno lasciato un segno indelebile nella storia della città.

Mezza Maratona di Firenze

6-7 aprile 2024, dalle 9:00

Lungarno della Zecca e Santa Croce – Firenze

Maggiori informazioni: www.halfmarathonfirenze.it

Nel mese di aprile, due eventi sul riuso al Conventino Caffè Letterario di Firenze

Domenica 14 aprile 2024, Il Conventino Caffè Letterario di Firenze ospita due eventi speciali all’interno di una giornata dedicata al riuso e al second hand: il primo è Only Usato, un format che prevede l’allestimento di un mercatino di vestiti e oggetti di seconda mano; il secondo è Repair Party, un’attività realizzata in collaborazione con Mani Tese per offrire a visitatori e visitatrici un servizio di riparazione di capi di abbigliamento. Un’ottima occasione per partecipare alle buone pratiche dell’economia circolare che promuovono la regola delle 4R: riusa, ricicla, riduci, recupera. E proprio in questa stagione primaverile, sono molti i mercatini dove trovare oggetti preziosi e in buono stato a basso prezzo, un’ottima occasione è lo Svuota cantine, i primi si svolgono nei dintorni di Firenze.

Only usato e Repair Party

Il Conventino Caffè letterario – Firenze

14 aprile 2024

Tra arte e tecnologia, il Bright Festival

Tra gli eventi di aprile a Firenze, c’è un festival che si spinge verso le frontiere della creatività digitale. Dal 19 al 21 aprile, tra la Stazione Leopolda e The Social Hub, Bright Festival propone una serie di appuntamenti a ingresso gratuito con obbligo di prenotazione dedicati alle discipline dell’arte digitale, del lighting design e della musica elettronica. Installazioni, mostre ed esperienze immersive ma anche spazio alla formazione con workshop, masterclass e lezioni. Bright Festival dal 2019 propone un formato di eventi che, da Firenze, è stato poi esportato in tutto il mondo.

Bright Festival

19-21 aprile

Stazione Leopolda e The Social Hub

Info e programma: www.brightfestival.com

Gli eventi a Firenze per festeggiare il 25 aprile

In occasione della Festa della Liberazione, Firenze si mobilita per la grande manifestazione in piazza Santo Spirito dedicata al 25 aprile. Come ogni anno, centinaia di persone si ritrovano fin dal pomeriggio per il tradizionale corteo che inizia e termina nella piazza. Il palco allestito per l’occasione ospita invece musica in orario pomeridiano e serale, accompagnata da cibo e bevande dei vari banchi che popolano la piazza.

Festa della Liberazione

25 aprile 2024

Piazza Santo Spirito – Firenze

La Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze

Tra valorizzazione di antichi saperi e tecnologie high tech, la Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze giunge alla sua 88esima edizione e torna a presentare alla Fortezza da Basso una settimana dedicata al lavoro di artigiani e imprese artigiane. Dal 25 aprile all’1 maggio 2024, visitatori e visitatrici potranno incontrare la grande varietà e l’alta qualità di un settore che è stato capace di ereditare i saperi e di rinnovarne la tradizione. In concomitanza con la manifestazione, sarà possibile visitare il Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze, il principale evento fieristico in Italia nel campo della conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale artistico mondiale.

Mostra Internazionale dell’Artigianato

25 aprile – 1 maggio 2024

Fortezza da Basso – Firenze

Informazioni e biglietti: mostrartigianato.it

Mostra mercato di piante e fiori primaverile di Firenze

È una delle iniziative più attese di aprile, quella della Mostra mercato di piante e fiori primaverile di Firenze che si tiene ogni anno al Giardino dell’Orticoltura. E quest’anno l’appuntamento è ancora più speciale perché si celebrano i 170 anni dalla nascita della Società Toscana di Orticoltura. Dal 25 aprile al primo maggio, oltre 75 espositori specialisti del settore florovivaistico italiano presentano un’ampissima varietà di piante e fiori, insieme a un ricco programma culturale e una serie di corsi gratuiti. L’ingresso è gratuito.

Mostra mercato di piante e fiori primaverile di Firenze

25 aprile – 1 maggio 2024, 9:00-19:00

Giardino dell’Orticoltura – Firenze

Per maggiori informazioni: www.societatoscanaorticultura.it