Eventi a Firenze per il ponte di San Giovanni (22-23-24 giugno)

Dalle iniziative per festeggiare il patrono agli eventi in attesa del Tour de France fino alla ceramica di Montelupo: cosa fare in questo lungo weekend fiorentino

I tanti eventi a Firenze per il ponte di San Giovanni – con i “fohi” e le iniziative per festeggiare il patrono della città – sono un ulteriore e valido motivo per rimanere in città: domenica 23 (dalle ore 07:00 alle 23:00) e lunedì 24 giugno (dalle 07:00 alle 15:00) infatti si vota per il ballottaggio. Per gli amanti della corsa sabato 22 si terrà la Notturna di San Giovanni, per chi è amante della bicicletta ci saranno tante iniziative nell’attesa della partenza del Tour de France e ancora un festival nel parco delle Cascine, il cinema sotto le stelle, yoga, mercatini e tanto altro ancora. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti da mettere in agenda per questo weekend fiorentino.

Celebrazioni di San Giovanni e fuochi

Lunedì 24 giugno Firenze festeggia il suo santo patrono, San Giovanni, con molti eventi (in programma fino al 27 giugno) e i tanto amati “fohi” d’artificio. In particolare, la mattina del 24 alle 08:30, il Corteo degli Omaggi sfilerà da via Folco Portinari verso piazza Duomo e alla Loggia del Bigallo si unirà al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina per poi dirigersi verso via Calzaiuoli e piazza della Signoria, dove si svolgerà la consegna della Croce di San Giovanni al sindaco di Firenze. Alle ore 09:00, piazza della Signoria si colorerà poi con l’esibizione dei Bandierai degli Uffizi. Subito dopo il corteo lascerà piazza della Signoria per riprendere via Calzaiuoli e arrivare in piazza del Duomo. Alle 10:00, presso la Loggia del Bigallo, l’Ostensione del Reliquiario della Società di San Giovanni Battista e delle Croci di San Giovanni.

A seguire, il corteo si sposterà nel Battistero di San Giovanni per celebrare l’Offerta dei Ceri all’Arcivescovo e al capitolo fiorentino da parte del sindaco e della Società di San Giovanni Battista. Alle ore 10:30 appuntamento nella cattedrale di Santa Maria del Fiore per la Messa Solenne in onore del Patrono. La Croce di San Giovanni è realizzata per l’occasione dalla Bottega Orafa Paolo Penko, plasmata in argento con l’antica tecnica della fusione a cera persa e impreziosita dalla tecnica del cesoro e da nove castoni. In serata, alle 21:00 sul Lungarno della Zecca Vecchia, si terrà il Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, poco prima dei Fuochi di San Giovanni (ore 22:00 circa).

Cetilar Run Notturna di San Giovanni

Appuntamento in piazza Duomo alle ore 21:00 di sabato 22 giugno per la partenza della Cetilar Run Notturna di San Giovanni, gara che fa parte del calendario regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Gli amanti della corsa che decideranno di partecipare avranno la possibilità di prendere parte ad un percorso agonistico lungo 10 km tra i monumenti più importanti della città. Una perfetta fusione tra sport e cultura tra le mura fiorentine. L’arrivo è previsto sempre in piazza S. Giovanni, di fronte al Duomo. Per saperne di più e scoprire l’intero percorso visitare il sito ufficiale.

Iniziative in vista del Tour de France

Nell’attesa della partenza della prima tappa del Tour de France da Firenze, grazie ai Musei Civici Fiorentini e MUS.E, si terranno una serie di appuntamenti a tema per appassionati di ciclismo e non solo: dalle visite speciali al Museo Gino Bartali ai percorsi in bicicletta fino alle visite guidate al Memoriale delle Deportazioni.

Al grande campione fiorentino Gino Bartali è dedicato il museo che porta il suo nome a Ponte a Ema, località dove il ciclista nacque e avviò la sua carriera. Eccezionalmente sarà aperto gratuitamente al pubblico con orari speciali anche durante il ponte di San Giovanni: sabato 22 e domenica 23 dalle 13:00 alle 18:00; lunedì 24 dalle 10:00 alle 13:00. Al museo sono previste attività per bambini dai 5 ai 10 anni (sabato 22 e domenica 23 giugno – ore 15:00) e visite guidate per giovani e adulti (sabato 22 e domenica 23 giugno – ore 16:00 e 17:00). La prenotazione è obbligatoria in entrambi i casi scrivendo a [email protected] oppure chiamando il numero 055.2768224.

Saranno inoltre organizzati speciali percorsi in bicicletta a partecipazione gratuita. Un itinerario, della durata di tre ore inclusa la visita, è fissato anche per sabato 22 e domenica 23 giugno alle ore 09:00 e prevede un percorso in bicicletta con partenza da piazza Bartali e arrivo al museo. Nello stesso periodo è prevista anche l’apertura straordinaria del Memoriale delle Deportazioni in piazza Bartali: sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 dalle 10:00 alle 13:00 con visite guidate e gratuite tutti i giorni alle ore 10:00, 11:00 e 12:00. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected] oppure chiamando il numero 055.2768224.

Eventi a Firenze per il ponte di San Giovanni (22-23-24 giugno): Cinema sotto le stelle

Ha da poco riaperto il Cinema Chiardiluna (via Monte Oliveto, n.1) per la stagione estiva 2024 con una lunga programmazione di film nella storica arena open air dell’Oltrarno fiorentino. Sabato 22 ci sarà la proiezione di “Un mondo a parte”, regia di Riccardo Milani (ore 21:30), mentre domenica 23 è la volta di “Romeo è Giulietta”, diretto da Giovanni Veronesi (ore 21:30).

I film all’aperto si potranno vedere anche al Cinema del Poggetto (via Michele Mercati, n.24/b). In programma per sabato 22 “C’è ancora domani”, regia di Paola Cortellesi, mentre per domenica 23 “Un mondo a parte”, diretto da Riccardo Milani. Infine, al Cinema di Castello (via Reginaldo Giuliani, n. 374) sono in programma sabato 22 “Una bugia per due” di Rudy Milstein, mentre domenica 23 e lunedì 24 giugno “I bambini di Gaza sulle onde della libertà” di Loris Lai.

Dieci Festival all’Ultravox (21-23 giugno 2024)

Da venerdì 21 fino a domenica 23 giugno 2024 torna anche il Dieci Festival presso il Prato della Tinaia nel parco delle Cascine, all’interno della rassegna estiva di Ultravox Firenze. Tre giorni all’insegna di workshop, talk, market vintage, concerti live e DJ set. Tra i tanti eventi in programma si ricorda venerdì 21, alle ore 22:00, il concerto live di Giovanni Truppi; sabato 22, alle 18:00, il talk “Fuori Dagli Schermi” con Factanza & Ora Decima e domenica 23 l’evento SVAPE + COLLA sempre alle 18:00. Maggiori informazioni e programma completo dell’iniziativa sul sito ufficiale di Dieci.

Eventi a Firenze e nei dintorni per il ponte di San Giovanni: mercatini (22-23-24 giugno)

Per il ponte di San Giovanni ci sono anche alcuni mercatini a Firenze e nei dintorni. Dalle ore 08:00 alle 20:00 di domenica 23 giugno Santo Spirito è in fiera con stand dedicati all’artigianato, al cibo di qualità e alla cura del benessere. Gli appassionati di fumetti, vinili e abbigliamento vintage possono fare un salto in piazza dei Ciompi sabato 22, domenica 23 oppure lunedì 24, dalle 09:00 alle 20:00. Chi invece vuole cambiare aria, ha la possibilità di fare un giro a Greve in Chianti dove, domenica 23 dalle 10:30 alle 18:00, si terrà Il Pagliaio, mercato del biologico e dell’artigianato.

Eventi nei dintorni fiorentini: Festival di yoga e meditazione a Scopeti (21, 22 e 23 giugno 2024)

Da venerdì 21 fino a domenica 23 giugno, nei dintorni fiorentini, torna il Bahkti Festival a Villa Vindravana (Scopeti – San Casciano): 3 giorni all’insegna di yoga, musica e meditazione. Tra i tanti eventi in programma si ricorda il workshop di avvicinamento all’handpan, uno degli ultimi strumenti inventati al mondo, che si terrà venerdì 21 dalle ore 16:15 alle 18:00; il laboratorio di yoga e scrittura creativa “Le parole dello yoga” sabato 22 dalle 08:15 alle 20:00 e il “Thai Yoga Massage: l’amore nella pratica” di domenica 23 giugno dalle ore 11:15 alle 13:00. Per saperne di più e vedere il programma completo: www.bhaktifestival.it.

Cèramica a Montelupo Fiorentino (21, 22 e 23)

Da venerdì 21 fino a domenica 23 giugno 2024 torna anche Cèramica a Montelupo Fiorentino: un evento dedicato a questa tipologia di produzione, sia tradizionale che contemporanea. Un programma di tre giorni (consultabile su montelupoeventi.it) comprensivo di un’imperdibile mostra mercato con la presenza di artisti ed artigiani da tutta Italia ed alcune presenze dall’estero, ma anche eventi, residenze, laboratori nel distretto della ceramica, mercati, attività per i più piccoli, botteghe aperte, cibo e spettacoli teatrali, musicali e di danza. Orari di apertura: venerdì 21 dalle ore 17:00 alle 24:00; sabato 22 e domenica 23 dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 24:00.