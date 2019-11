È ufficiale. Il prossimo tour di Paul McCartney toccherà anche il Lucca Summer Festival 2020 ed è già caccia ai biglietti per il concerto. A 50 anni dalla fine dei Beatles, il cantautore britannico torna ad esibirsi in Italia: l’ultima volta l’abbiamo visto nel 2013 all’Arena di Verona, la prossima estate arriverà non solo a Lucca ma anche a Napoli per due attesissime date della tournée europee “Freshen Up”, le uniche in Italia del baronetto.

Paul McCartney a Lucca, il concerto

Sir Paul arriverà alle mura storiche di Lucca sabato 13 giugno 2020 (mercoledì 10 giugno sarà invece in piazza del Plebiscito a Napoli). “Non posso credere che siano passati sette anni dal nostro ultimo concerto in Italia. Ci siamo divertiti tantissimo in quell’ultimo viaggio – Ha detto Paul McCarteny in un video rivolto ai suoi fan – siamo certi che queste saranno due serate memorabili per noi e non vediamo l’ora di tornare. Un ulteriore bonus per me è il fatto che questa sarà la mia prima volta di sempre a Lucca. Tieniti pronta a scatenarti, Italia!”. L’ultimo lavoro dell’ex Fab Four risale all’anno scorso, quando è uscito l’album Egypt Station, 14 canzoni in una sorta di viaggio musicale a tappe.

I biglietti per McCartney al Lucca Summer Festival 2020

La prevendita ufficiale dei biglietti per i concerti di Paul McCartney a Lucca e a Napoli scatta lunedì 25 novembre alle ore 10.00 sul circuito TicketOne e sul sito degli organizzatori D’Alessandro e Galli, ma i primi tagliandi saranno in pre-sale online in esclusiva per gli ascoltatori di Virgin Radio già da venerdì 22 novembre. In quest’ultimo caso sarà necessario registrarsi sul sito della stazione radiofonica per ricevere il codice con cui poi accaparrarsi un posto.

Gli ospiti del Lucca Summer Festival

Si allunga così la lista di stelle che la prossima estate saliranno sui due palchi del Summer Festival. Tra gli eventi già annunciati il concerto di Yusuf Cat Stevens in piazza Napoleone, sabato 18 luglio 2020, e l’unica data italiana di Celine Dion sabato 25 luglio davanti alle mura storiche.