Cosa fare nel ponte dell’8 dicembre a Firenze: gli eventi

Cosa fare per il ponte dell’Immacolata? Eccoci nella consueta rubrica degli eventi in programma nel weekend a Firenze: dall’8 dicembre 2023 fino a domenica 10, la città si prepara al Natale con una serie di imperdibili iniziative. Riapre la ruota panoramica, le piste di pattinaggio si illuminano e i mercatini prendono vita al suono di “Oh oh oh, Merry Christmas!”. E ancora trenini, incontri con Babbo Natale e tante sorprese che scaldano il cuore delle famiglie e dei loro piccolini. Alcuni eventi si trovano anche nei dintorni fiorentini e non potevamo tenerceli tutti per noi.

L’apertura della ruota panoramica e della pista di pattinaggio sul ghiaccio a Firenze

Riapre la ruota panoramica nella nuova location del parco delle Cascine di Firenze venerdì 8 dicembre 2023, in occasione del weekend lungo dell’Immacolata. L’attrazione, alta 55 metri, rimarrà attiva a Firenze fino al 10 giugno. Durante il periodo natalizio arriva anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio più grande d’Italia, in piazza Vittorio Veneto fino al 15 gennaio (ore 10:00-00:00, con ultimo giro in pista fino alle 01:00), insieme a mercatini di Natale, eventi e animazione per bambini. Ma aperte anche altre piste di pattinaggio sul ghiaccio a Firenze per l’inverno 2023-2024: qui la guida.

Mercatini di Natale in tutta Firenze 8-9-10 dicembre 2023

Cosa fare per il ponte dell’8 dicembre 2023? La parola magica è “mercatini di Natale“. Proprio così, sono tornati gli omini di panpepato, le stelline, gli alberelli e il vin brulè. Dove? In tutta la città. In piazza Santa Croce con orario 10:00-23:00, in piazza Santa Maria Novella con le eccellenze dell’artigianato artistico toscano dalle 10:00 alle 20:00. Al Tepidarium del Roster, l’8 e il 9 dicembre dalle 10 alle 18, ce n’è uno benefico organizzato da un’associazione Usa, in piazza dei Ciompi c’è Creative Factory da venerdì a domenica dalle 09:30 alle 20:00 e infine in piazza Santissima Annunziata torna la Fierucola dell’Immacolata nella giornata dell’8 dicembre. Qui la guida a tutti i mercati di Natale fiorentini.

Cosa fare per il ponte dell’8 dicembre 2023: il Natale arriva fino a Campo di Marte

Il Natale arriva fino a Campo di Marte, tra viale Paoli e viale Fanti. Venerdì 8 dicembre 2023 si terrà una grande fiera del commercio ambulante della Toscana, promossa e organizzata da ANVA – Confesercenti Firenze. Addobbi e regali da mettere sotto l’albero sono solo alcune delle soprese che è possibile trovare qui, durante tutto l’arco della giornata. Saranno infatti presenti oltre 220 bancarelle, con prodotti dedicati alla moda, alle calzature, all’intimo, oltre a accessori (anche per la casa), cibo, e molte altre curiosità e occasioni da cogliere all’ultimo secondo. Il grande mercato si svolge intorno allo stadio, in viale Fanti e viale Paoli.

Green line: installazioni luminose (e non solo)

L’edizione 2023 del festival fiorentino Green Line, si chiamerà Giardino d’Inverno e avrà luogo dall’8 dicembre 2023 fino al 7 gennaio 2024. Dal centro alla periferia saranno presenti installazioni nei quartieri, videoproiezioni sul Ponte Vecchio e in piazza della Signoria e una speciale opera d’arte, firmata da Nico Vascellari, all’interno della Sala d’Arme di Palazzo Vecchio. Quest’ultima, fiore all’occhiello di questa edizione, prende il nome di OLTRE ed è uno degli eventi conclusivi di MELMA, progetto della durata di un anno e pensato da Nico Vascellari per la città di Firenze.

La casetta di Babbo Natale a Palazzo Vecchio e il trenino alle Cascine per i più piccoli

Buone notizie, soprattutto per i più piccolini. Dal 7 al 24 dicembre, mamme e papà potranno portarli a Palazzo Vecchio, nel teatrino all’interno del Cortile della Dogana, dove sarà allestita la Casetta di Babbo Natale, all’interno della quale avranno la possibilità di scrivere e “imbucare” le letterine con i loro desideri, che verranno poi spedite a Rovaniemi in Finlandia, presso il “quartier generale” di Babbo Natale. Prima di essere spedite, cinque letterine verranno estratte a sorte e i fortunati vinceranno un ingresso ad uno dei laboratori di MUS.E. E sarà proprio Babbo Natale ad accogliere i bambini che passeranno dalla casetta nel fine settimana del 9 e 10, dalle 14:30 alle 18:30.

Torna poi, al Parco delle Cascine, il Trenino nel parco: i bambini dai 3 ai 10 anni potranno salire a bordo di uno speciale trenino (che partirà dall’inizio di viale Abramo Lincoln), in un percorso a tappe (durata: circa 50 min.) alla scoperta di questa importante oasi verde della città. Al termine dell’itinerario, si potrà incontrare Babbo Natale nell’omonimo villaggio in piazzale Vittorio Veneto (8, 9 e 10 dicembre, dalle ore 15:00 alle 18:00). Informazioni sul sito dell’associazione MUS.E.

Altri eventi per famiglie con bambini in occasione del ponte dell’8 dicembre 2023

Venerdì 8 dicembre, dalle ore 12:00 alle 18:00, ci sarà il Visarno Bambini Christmas Edition all’Ippodromo del Visarno di Firenze. Avventure con i pony, possibilità di bere una cioccolata calda, laboratori natalizi e giochi in legno, divertimento assicurato con Giulivo Clown. Si terrà persino lo spettacolo “SOUL WOOD” della marionettista Silvia Diomelli e ovviamente non poteva mancare l’incontro speciale con Babbo Natale nella sua accogliente casetta. Ingresso: 5 euro per adulti ma, se due adulti accompagnano lo stesso bambino, il totale è di soli 8 euro. I bambini fino ai 13 anni entrano gratis.

E ancora, sabato 9 e domenica 10 dicembre, spazio al Natale anche in Manifattura Tabacchi: in programma performance, spettacoli e attività all’aperto gratuite che animeranno Maker Street, tra cui due appuntamenti con la caccia al tesoro e attività sportive per gli appassionati di skateboard. Inoltre, ci saranno iniziative che si svolgeranno al chiuso, tra le quali ricordiamo workshop natalizi gratuiti rivolti al pubblico dei più piccoli. Nel corso del weekend in Maker Street, si inaugurerà anche Tiny Artistic Homes, un’installazione – sotto forma di piccole case – pensata per il gioco. In questo spazio, i bambini potranno scambiare i propri giocattoli, lasciando quelli che non utilizzano più e prendendone altri. Nella stessa ottica, l’artista promuoverà anche il book crossing, attività che vuole stimolare nei più piccoli la curiosità e la condivisione di storie e letture.

“Fragmenta – tra forma e materia” nella piazza di San Firenze

Torna, nella sala della musica dell’ex Tribunale di San Firenze (piazza di San Firenze n.5), Fragmenta – Tra forma e materia, il Temporary Mall organizzato da CNA Firenze Metropolitana con il patrocinio del Comune di Firenze. Questo salone è aperto fino al 17 dicembre, con ingresso libero tutti i giorni (dalle 10:00 alle 18:00) e vede protagoniste 26 imprese dei settori dell’oreficeria, della ceramica, della moda, del design, e di tanto altro ancora.

Cosa fare per il ponte dell’8 dicembre 2023: gli eventi di Natale nei dintorni di Firenze

Questo fine settimana ci sono anche alcuni eventi natalizi nei dintorni di Firenze: a Castelfalfi (Montaione) l’8, il 9 e il 10 dicembre 2023 (ore 11:00-19:30) si alterneranno mercatini di artigianato locale, spettacoli itineranti, musica dal vivo, street foode molto altro ancora (info sul sito ufficiale). A Empoli c’è la Città del Natale. Fino al 7 gennaio 2024 le vie e piazze del centro storico s’illuminano con nuove installazioni, luci, attrazioni speciali e un grande albero di Natale installato in Piazza della Vittoria. Infine 8, 9 e 10 dicembre, nel Castello di Fucecchio ci saranno eventi dedicati a grandi e piccoli per assaporare la magia del Natale. Largo quindi ad attrazioni (alcune su prenotazione e a pagamento), spettacoli, mascotte, punti ristoro e la grande parata di Babbo Natale per le vie del centro alle ore 18:00.