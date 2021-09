Cosa fare a Firenze il 25 e 26 settembre 2021: eventi, feste e musei gratis

I musei gratis, il “carro matto” del Bacco Artigiano, una sfida a base di cocktail e i festival di cinema. Per sapere cosa fare a Firenze nel weekend del 25 e 26 settembre 2021 abbiamo messo in fila i principali eventi in programma in città. Chi ama scienza e arte non ha che l’imbarazzo delle scelta tra la Notte dei ricercatori, le Giornate europee del patrimonio e i luoghi aperti per Corri la Vita. Lunga anche la lista di mercatini, fiere e festival culturali. Ecco la nostra guida.

Notte dei ricercatori a Firenze: gli eventi della “Bright Night” (24-25 settembre 2021)

Firenze si “illumina” per l’edizione 2021 della Bright night, la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, organizzata dall’Università, con eventi, incontri, attività nei musei. Le iniziative partono venerdì: tra i tanti appuntamenti le mini-conferenze dei ricercatori e il concerto di Tupa Ruja all’Orto Botanico, oltre all’apertura in notturna dell’Osservatorio di Arcetri.

Sabato 25 settembre gli eventi riguardano i luoghi della cultura, con 5 musei di Firenze aperti gratis, visite guidate all’Osservatorio Ximeniano, attività a Villa La Quiete, Villa Galileo e al Museo Galileo. Tutti i dettagli nel nostro articolo su cosa fare a Firenze durante la Notte dei ricercatori 2021.

GEP 2021, le Giornate europee del patrimonio a Firenze e in Toscana

Il 25 e 26 settembre 2021 anche a Firenze tornano le GEP – Giornate europee del patrimonio (European Heritage Days) con aperture serali dei musei a 1 euro, eventi e visite guidate. Tra i luoghi coinvolti by night gli Uffizi, il Bargello, il Museo di San Marco e quello dell’Opificio delle Pietre due. E poi visite spettacolo alla Villa della Petraia e nel giardino della Villa medicea di Castello, tour nel parco di Villa Il Ventaglio, aperture speciali a Palazzo Pitti (appartamento della Duchessa di Aosta) e nel giardino di Boboli (Museo delle Porcellane).

In occasione delle GEP prolungano il loro orario di apertura nel weekend il chiostro dello Scalzo e quello di Andrea del Sarto. I dettagli nel nostro articolo sugli eventi a Firenze per le Giornate europee del patrimonio 2021.

Cosa fare a Firenze domenica 26 settembre 2021: Corri la Vita 2021, gli eventi e i musei gratis

Gara e camminata quest’anno non si svolgeranno, ma domenica 26 settembre 2021 ci sarà la possibilità di correre da soli e visitare gratuitamente, grazie alla maglietta di Corri la Vita 2021 firmata da Salvatore Ferragamo, oltre 120 tra musei e mete culturali, di cui 30 a Firenze.

Nella lista fiorentina figurano pure location particolari, come le visite alla scala elicoidale dello stadio Artemio Franchi o alla sede storica della Società canottieri, sotto Ponte Vecchio. E ancora la casa del Brindellone protagonista dello scoppio del carro, l’osservatorio di Arcetri e i cimiteri monumentali degli inglesi, degli allori e dell’Antella. Tutti i momenti salienti della giornata potranno essere seguiti su Toscana TV e sui canali social della manifestazione. In questo articolo l’elenco dei musei gratis a Firenze per Corri la Vita 2021.

Mercatini a Firenze: gli eventi del weekend (25-26 settembre 2021)

Chi ama lo shopping avrà cosa fare tra sabato 25 e domenica 26 settembre a Firenze e dintorni. In piazza dei Ciompi sabato e domenica torna il mercatino di dischi, fumetti e vintage. Domenica invece banchi in piazza Santo Spirito e il grande mercato di “Campo di Marte in Fiera” intorno allo stadio Artemio Franchi, senza dimenticare tre Svuota Cantine tra il centro, Bellariva e Bagno a Ripoli.

Nei dintorni Scandicci ospita un mercato dell’antiquariato e dell’artigianato, Sesto Fiorentino una mostra dei fiori e Borgo San Lorenzo una grande fiera dell’agricoltura Mugellana. Nel nostro articolo tutti i migliori mercatini di Firenze, in programma il 25 e 26 settembre 2021.

Fiere: Firenze Gioca 2021 al Tuscany Hall

Torna al Tuscany Hall, sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, Firenze Gioca, la grande fiera dedicata al divertimento e ai passatempo che propone tornei, spettacoli, laboratori e incontri con ospiti speciali, come i creatori dei giochi di successo o il Tiktoker Salvo e Giorgia. Tra le sfide quelle di Risiko, Pokémon, Blood Bowl, Il Richiamo di Cthulhu, Klask. E ancora giochi di ruolo, da tavolo, un campionato di indovinelli e un’area Lego curata da Toscana Bricks. L’evento è organizzato dall’associazione ProGioco Firenze insieme all’Ingegneria del Buon Sollazzo.

Questi gli orari di Firenze Gioca 2021: sabato 25 dalle 12 a mezzanotte, domenica 26 settembre dalle 10 alle 19. Prezzi dei biglietti: 7 euro intero, ridotto 5 euro (bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, soci Unicoop Firenze, convenzioni), gratis i bambini sotto i 6 anni. Per gli over 12 è obbligatorio il green pass.

Bacco artigiano 2021 a Rufina e Carro matto a Firenze: gli eventi

Dopo l’edizione ridotta dell’anno scorso, nel 2021 il Bacco Artigiano torna protagonista tra Rufina e il centro di Firenze, dove sabato 25 settembre arriva il Carro Matto. Il programma di eventi però è già iniziato sulla montagna fiorentina. La Villa Poggio Reale di Rufina è il cuore della manifestazione con mostre d’arte, ristorante, enoteca, concerti nel parco e degustazioni delle bottiglie di Chianti Rufina. Domenica, nel centro del paese, raduno di auto d’epoca e sfilata del corteo storico, per finire alle 22.30 con i fuochi d’artificio alla Villa Poggio Reale.

Per quanto riguarda Firenze, sabato 25 settembre va in scena la principale rievocazione del Bacco artigiano, con l’offerta del vino del contado alla Signoria di Firenze: il Carro matto 2021 carico di fiaschi di vino sfilerà insieme al corteo storico dal palagio di Parte Guelfa (ore 15.30), lungo via Calimala e via Roma per arrivare in piazza Duomo dove si svolgerà la benedizione. La sfilata proseguirà per via Calzaioli e infine in piazza della Repubblica con l’offerta del vino alla signoria di Firenze rappresentata dal sindaco Dario Nardella.

Cosa fare a Firenze: gli eventi di “Genius Loci” in Santa Croce, fino al 25 settembre

In questo ultimo weekend di settembre va in scena inoltre il festival Genius Loci, che come da tradizione invita il pubblico a scoprire il complesso di Santa Croce, con eventi e iniziative fino a sabato 25 settembre.

Venerdì 24 settembre sono protagonisti del festival Stefano Massini e Whisky Trail, il sassofonista Dimitri Grechi Espinoza e il fotografo Paolo Ninfa, l’alfiere del prog John Greaves, il trio jazz Oliphantre. Sabato 25 concerto all’alba con Ghimel Trio. L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria online su Eventbrite dove si trova anche il programma completo.

Cinema: Florence Queer Festival, il programma del weekend

È ripartita la stagione dei festival cinematografici alla Compagnia. Questo fine settimana è in cartellone il Florence Queer Festival, dedicato alla produzione internazionale a tematica LGBTQIA+, con mostre, incontri, eventi e il concorso per corti Videoqueer. Come l’anno scorso, alle proiezioni in sala si affiancano quelle online.

Tra i film in programma questo weekend il documentario Il fico del Regime di Ottavio Mai e Giovanni Minerba (sabato ore 15.30), un omaggio a Giò Stajano per raccontare i suoi impegni culturali, mentre domenica 26 vengono proiettati due lavori dedicati allo scrittore Pier Vittorio Tondelli: il documentario Un weekend postmoderno (ore 15.30) e a seguire una breve anteprima del film Ciao Libertini! Gli anni Ottanta secondo Pier Vittorio Tondelli alla presenza del regista Stefano Pistolini. Programma completo sul sito del Florence Queer Festival.

Gli eventi della Firenze Cocktail Week 2021

Fino a domenica 26 settembre si svolge l’edizione 2021 della Firenze Cocktail Week, che coinvolge 45 bar e locali della città. Sul “menù” incontri, masterclass, serate a tema e night shift con ospiti italiani e internazionali. La rassegna prevede iniziative culturali e ricreative. Gran finale domenica 26 settembre alle ore 16 al Dome di via Il Prato 18 rosso, che ospita l’Awards Ceremony (su invito) durante la quale saranno premiati i bar tender e i migliori cocktail. Questo il pdf con il programma di eventi.

Festa dello sport a Novoli e Festa della cultura nel Quartiere 3

Per le famiglie alle prese con la scelta di un’attività per i più piccoli, sabato 25 e domenica 26 settembre al complesso sportivo Palamattioli in via Benedetto Dei si tiene la Festa dello Sport del Quartiere 5 di Firenze. Dalle 16 alle 19 tante discipline da provare grazie alle società sportive del territorio. Per i bambini dai 12 anni in su serve il green pass.

A Firenze sud, nel parco dell’Anconella, sabato e domenica è protagonista la prima edizione della Festa della cultura del Quartiere 3. Dalle 16.00 alle 20.00 oltre 50 associazioni culturali del territorio propongono musica, teatro, danza, performance, conferenze, laboratori per adulti e bambini. L’ingresso è gratuito Per info: [email protected]

Per eventuali cambiamenti di programma, dovuti anche all’emergenza Covid, consigliamo sempre di consultare i siti ufficiale degli organizzatori.