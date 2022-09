Cosa fare a Firenze: sagre, eventi e mercatini per il weekend (3-4 settembre 2022)

Vi diamo 9 buoni motivi per sentirsi ancora un po' in vacanza, anche se già rientrati a Firenze: tra vintage venduto a chilo, feste paesane, festival di circo, letteratura e yoga, la guida ai migliori eventi per il primo fine settimana di settembre

- ADV -

Dopo qualche settimana sottotono per le vacanze, riprendono a pieno ritmo gli eventi a Firenze, tra feste, sagre e mercatini: la guida su cosa fare nel weekend del 3-4 settembre 2022 è ricca di appuntamenti. Si va dai musei gratis alle fiere, dal vintage di Vinokilo al festival di yoga “open air” fino a un ricco programma nei dintorni. Non perdiamo allora altro tempo, ecco le principali segnalazioni per questo fine settimana: vi diamo 9 buoni motivi per sentirsi ancora un po’ in vacanza, nonostante il meteo incerto.

Il weekend dei musei gratis a Firenze

Torna la “Domenica al Museo” del Ministero della Cultura, che apre gratuitamente le porte dei musei statali: a Firenze sono 7 i luoghi accessibili a costo zero per l’intera giornata del 4 settembre. Accanto a questa iniziativa, anche la Domenica metropolitana che riserva ai residenti a Firenze e nella Città metropolitana l’ingresso gratuito nei musei civici, visite guidate e attività per famiglie. Dettagli e orari nell’articolo sui musei di Firenze gratis per la prima domenica del mese.

Cosa fare questo weekend a Firenze: cinema all’aperto

- ADV -

Ultime possibilità per gustarsi un film nei cinema all’aperto di Firenze (meteo permettendo): sono 4 le arene estive ancora attive per eventi sotto le stelle nel weekend del 3 e 4 settembre. Al Cinema Chiardiluna per tutto il fine settimana l’anteprima di Bullet Train; il Cinema del Poggetto propone Licorice Pizza venerdì, mentre sabato chiude la stagione con Settembre. Ultimi appuntamenti anche per il grande schermo della Manifattura Tabacchi con 2 anteprime: venerdì il francese Bigger than us e sabato Nido di Vipere, film d’esordio del coreano Kim Yong-hoon. Domenica invece c’è l’occasione di (ri)vedere Ennio di Giuseppe Tornatore, David di Donatello 2022 per miglior documentario. Al cinema nel chiostro del Museo Novecento vengono proiettati Licorice Pizza (venerdì), Nostalgia (sabato) e Settembre (domenica).

Fiere, feste e mercatini: gli eventi a Firenze e dintorni (3-4 settembre 2022)

Dopo la pausa d’agosto, tra sabato 3 e domenica 4 settembre 2022 riparte il calendario di eventi per lo shopping a Firenze, come nei comuni vicini. In piazza Santissima Annunziata, proprio sabato e domenica da mattina a sera, si svolge la Fierucola del Pane, mercato di prodotti biologici e artigianato manuale anche con laboratori di biscotteria e di panificazione. Domenica, sotto il loggiato del Museo degli Innocenti ci saranno giochi per ragazzi, mentre in piazza musica e balli popolari.

- ADV -

Al Museo Marino Marini di Firenze, domenica dalle 11.00 alle 18.00 dopo la pausa estiva torna BAMMM! Books(&)Arts, mostra mercato di libri d’arte e d’artista, rarità di design, testi autografati da grandi artisti e dischi in vinile con copertine d’autore. Spostandosi in periferia, nel parcheggio del Tuscany hall, sabato e domenica riprende l’appuntamento con Collezionare a Firenze, il mercato di Artigianarte con stand di antiquariato, modernariato, collezionismo e molto altro ancora (orario 10-19, ingresso libero).

Sul fronte del vintage, segnaliamo il ritorno di Vinokilo a Firenze, il market di abiti a peso che arriva alla Limonaia di Villa Strozzi dal 1° al 4 settembre in occasione del festival Lasciati Fiorire, che prevede anche eventi e concerti. Il mercatino è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, con biglietto online a 3 euro. Ingresso libero invece per Only Usato, mercato di seconda mano nel chiostro del Conventino di via Giano della Bella 20, domenica dalle 12 alle 20, anche con l’apertura delle botteghe degli artigiani e dj set. Sempre domenica dalle 12 alle 20 è in programma l’evento organizzato da Pimp my vintage al Molo Firenze (Lungarno Colombo). Dalle 19 dj set con Michelle Davis, ingresso libero.

- ADV -

Passando alle feste di paese, Vicchio fino al 4 settembre è animata dagli oltre 100 eventi della Fiera Calda che porta per le vie del paese una “fattoria” con bestiame, prodotti agricoli e laboratori. E ancora mercatini di modernariato, vintage, ristorazione e spettacoli. Scarperia, nell’ambito delle celebrazioni del Diotto 2022, propone sabato 3 settembre una “Serata rinascimentale“, seguita domenica dalle rievocazioni della “Giornata rinascimentale” con figuranti in costume, sbandieratori e mangiafuoco. Infine a Cerreto Guidi sabato sera riparte il Palio del Cerro, preceduto dal corteo storico. Le contrade si sfidano nei tradizionali giochi: balestra, tiro con la fune, lancio degli anelli, corsa sui troppoli e nella bigoncia. Domenica i fuochi d’artificio.

Sagre a Firenze nel weekend del 3 e 4 settembre 2022

Cipolla, tortelli, ma anche tartufo e pesce. C’è tutto questo sul menù delle sagre che si svolgono nei dintorni di Firenze tra il 3 e 4 settembre 2022. Iniziamo dal Girone (Fiesole) dove dal 1 al 25 settembre il circolo Arci organizza la sagra del tartufo, con cena su due turni alle 19.30 e alle 21.15. Prenotazione consigliata: 331 4480285. A Campi Bisenzio invece la Festa della Misericordia, nel parco di Villa il Palagio, dal 3 all’11 settembre propone stand gastronomici, musica e iniziative (prenotazione tavoli obbligatoria al 3351083272).

- ADV -

Certaldo fino a domenica, sulla Terrazza Calindri, dedica una grande festa alla cipolla tipica di questo territorio: cena dalle 19, preceduta da eventi come l’aperitivo cipolloso (giovedì e venerdì) e il concorso che premia la migliore zuppa (sabato). Per informazioni, prenotazioni (sopra le 7 persone) tel. 342 56 44 500 e 329 2443993.

Ma ci sono tante altre sagre nei dintorni di Firenze: al campo sportivo di Pelago dal 2 al 4 settembre sono protagonisti tortello, salsiccia e bardiccio; allo stadio comunale di Rufina sabato e domenica cacciucco e gamberoni alla griglia; nel parco Sonnino di Montespertoli fino a domenica piatti a base di pappardelle; al Lago Viola di Vicchio dal giovedì alla domenica festa del maialino e del porcino.

Teatro e danza: al via gli eventi di Fabbrica Europa 2022

Inizia il 2 settembre la 29esima edizione di Fabbrica Europa, il festival che propone 22 giorni di spettacoli. Si parte con la prima nazionale di Gone here (yet) to come di Heine Avdal e Yukiko Shinozakil proposto dal collettivo internazionale Fieldworks al Teatro Studio di Scandicci (venerdì e sabato ore 21). Sempre nel fine settimana Sabrina Mazzuoli presenta From interstellar to calore nella sua versione open air sabato ore 17 nel Parco mediceo di Pratolino. Echoes di Cristina Kristal Rizzo domenica alle ore 11 e ore 12 nella sala bianca del Parc vede cinque corpi danzanti disegnare e ricomporre una partitura di movimenti sulla musica di Frank Ocean. Infine linguaggi contemporanei e antichi si intrecciano nel lavoro coreografico di Giuseppe Muscarello, I PUPI – Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori domenica ore 19 al Teatro Cantiere Florida.

Festival dello yoga 2022 a Firenze

Tornando in città, il parco di Villa Vogel, alla periferia di Firenze (zona Isolotto), ospita sabato 3 e domenica 4 settembre la seconda edizione del Festival dello yoga. Due giornate di lezioni, meditazione, naturopatia, shiatsu, riflessologia, conferenze e bagni sonori. Si va dal classico hatha yoga alla biodanza, passando dallo yoga per bambini fino a quello della risata. L’ingresso è libero e il programma si trova sull’evento Facebook.

Città dei Lettori a Calenzano

La Città dei Lettori continua il suo “tour”, con eventi in 6 Comuni della Città metropolitana di Firenze: prima tappa dal 1 al 3 settembre alla biblioteca civica di Calenzano, con incontri e letture. Tra gli ospiti Claudio Piersanti, che presenta l’ultimo lavoro “Quel maledetto Vronsky”, il conduttore radiofonico Marino Sinibaldi (entrambi venerdì) e Mario Desiati, vincitore quest’anno del Premio Strega (sabato). riconoscimento letterario con “Spatriati” (Einaudi). Più dettagli nel nostro articolo sulla Città dei Lettori.

Eventi nei dintorni di Firenze: Cirk Fantastik Scandicci (3-4 settembre 2022)

Il viaggio del Cirk Fantastik, festival di circo contemporaneo, parte questo fine settimana da Scandicci per poi arrivare il prossimo weekend a Firenze, nell’ambito degli eventi dell’Estate Fiorentina. Sabato e domenica, nel pomario del Parco dell’Acciaiolo di Scandicci, la kermesse presenta in anteprima “Historieta de un abrazo” e “Antipodi”, due spettacoli poetici e pieni di magia, firmati dalla Compagnia Dromosofista, che intrecciano musica dal vivo, giochi di ombre, manipolazione di oggetti e teatro fisico. Biglietti: 10 euro intero, 8 ridotto, 6 bambini.

Firenze Comics a Villa Montalvo (Campi Bisenzio)

Infine un evento da segnalare è la sesta edizione di Firenze Comics, la fiera di cosplay, fumetti e videogames ospitata il 3 e 4 settembre nel parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio con oltre 90mila metri quadrati di spazio espositivo. Contest, parate, gare di videogiochi, stand a tema, disegnatori animeranno la due giorni. Biglietti di ingresso: intero 10 euro, ridotto under 13 anni 5 euro, cosplay 5 euro. Previsti anche abbonamenti per entrambe le giornate. Programma completo su Facebook.