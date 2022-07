Cosa fare in Toscana: eventi, feste e sagre (23-24 luglio 2022)

Concerti, feste, sagre e rievocazioni medievali: per chi sta pensando a cosa fare nel weekend non c’è che l’imbarazzo della scelta, perché sono molti gli eventi da non perdere a Firenze e in Toscana tra venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 luglio 2022. Qualche esempio? All’Argentario c’è un festival cinematografico vista mare, in Maremma un tripudio di stand gastronomici per gustare i piatti tipici del territorio, mentre nel cuore della regione un lungo programma di concerti, dal pop al jazz fino al blues. Insomma non ci resta che iniziare questo viaggio.

Cosa fare a Firenze nel weekend: gli eventi del fine settimana (22-23-24 luglio 2022)

Partiamo da Firenze dove la protagonista indiscussa del weekend del 24 luglio 2022 è la musica con tanti eventi da non perdere. In piazza Santissima Annunziata proseguono gli appuntamenti di Musart: Goran Bregović (venerdì sera), Rock The Opera Vol.2 (sabato) e Steve Hackett (domenica) sono i nomi di questo cartellone di tutto rispetto. Lo stesso festival porta i suoi spettacoli anche nel Teatro romano di Fiesole, con Diana Winter sabato e Riccardo Mori domenica. All’anfiteatro delle Cascine ci sono i Sons of Kemet (venerdì), il dj bosniaco Solomun (sabato) e il gruppo Eugenio in Via Di Gioia (domenica).

Si danza e canta anche alla balera del Varlungo per l’edizione 2022 del Florence Folks Festival, la festa popolare urbana a ingresso gratuito che fino a sabato 23 luglio propone eventi, concerti, talk, laboratori e anche un mercatino di artigianato di qualità (qui l’approfondimento sul Florence Folks Festival). Nei dintorni, continua poi la festa della birra al parco dei Renai. Per chi non sa cosa fare la sera a Firenze, questo è il primo weekend per il cinema nel chiostro del Museo Novecento: la programmazione propone il documentario Van Gogh – I Girasoli il 22 luglio, Alcarras – l’ultimo raccolto sabato 23 e Belfast di Kenneth Branagh domenica 24 luglio (qui le altre arene estive attive a Firenze).

Per quanto riguarda i mercatini, il vecchio conventino di Firenze in via Giano della Bella sabato 23 luglio ospita l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva di Only usato, vintage market a ingresso libero accompagnato anche da dj set e dall’apertura degli studi degli artigiani (ore 12-23, ingresso gratuito). Domenica invece, da mattina a sera, fiera degli ambulanti in piazza Santo Spirito con cibo, abbigliamento, accessori e bigiotteria.

Nei dintorni di Firenze: Germogli festival (Scandicci) e Flood sul lago di Bilancino (Mugello)

Tra gli eventi nei dintorni di Firenze segnaliamo anche il Germogli Festival, rassegna nel parco di Poggio Valicaia che dal 22 al 24 luglio 2022 ha in programma spettacoli, concerti e laboratori per tutta la famiglia. Si parte al mattino con mountain bike e rugby, si prosegue il pomeriggio con le attività per bambini e al tramonto lo show di Alessandro Riccio (23 luglio) e il concerto con i Quarto Podere (24 luglio). Poi il mercatino svuota la cameretta, l’area bar bistrot con cibi e bevande a km zero. L’ingresso è gratuito sottoscrivendo la tessera annuale al costo di 2 euro.

Spostandosi in Mugello, si fa festa sul lago per la quarta edizione del Flood – Bilancino Festival, che fino al 24 luglio 2022 anima l’area dell’Andolaccio con un doppio palco, area di street food e un calendario ricco di eventi. Ogni giorno dalle 18.30 spettacoli e animazioni per i bambini, mentre alla sera sono previsti dj set, live e party. L’ingresso è a 3 euro per la serata singola, 5 euro per l’abbonamento a tutte le serate. Programma e aggiornamenti su Facebook.

E se proprio non avete trovato un evento che fa per voi, qui vi consigliamo alcuni posti freschi vicino Firenze dove dirigersi per combattere l’afa (senza accendere il climatizzatore).

Eventi in Toscana: le feste medievali durante il weekend del 23 e 24 luglio 2022

Anche questo fine settimana offre la possibilità di tornare indietro nel tempo. Nel sud della Toscana, più precisamente in provincia di Arezzo, Laterina Medievale riporta l’antico borgo indietro di secoli: gli eventi prendono il via il 23 e 24 luglio, con le “serate propiziatorie” nei giardini pubblici. Apertura dalle ore 19.00 con musici, cena nel castello (su prenotazione), giochi e spettacoli. Il clou del programma è previsto nell’ultimo fine settimana di luglio. L’ingresso è gratuito.

Spostandosi nel senese, a Radda in Chianti si svolge la seconda edizione della Rievocazione storica della visita di Re Giorgio VI. Sabato 23 e domenica 24 luglio dalle ore 16.00 si potrà assistere all’ingresso delle truppe in paese, all’apertura del campo alleato e alle ricostruzioni di eventi storici, come la visita di Giorgio VI e il conferimento del cavalierato al generale britannico Leese.

Serravezza Blues Festival

La musica ci porta fino al nord della Toscana, per l’edizione 2022 del Serravezza Blues Festival che si tiene fino a domenica 24 luglio nel Parco di Palazzo Mediceo, a ingresso gratuito. Accanto al palco principale è allestito il Blues Village, 3.000 metri quadri con cibo, birra e la mostra-mercato dei liutai provenienti da tutta Italia. Venerdì sera sono protagonisti i finalisti del concorso “Road to Seravezza Blues”, mentre sabato salirà sul palco prima Katie Bradley, cantante e armonicista di origini britanniche, poi i francesi Big Dez. Chiusura in grande stile domenica con Big Daddy Wilson.

Jazz & Wine in Montalcino 2022

I migliori vini e la grande musica, fino al 24 luglio, sono i due ingredienti del Jazz & Wine in Montalcino 2022, uno degli eventi da non perdere questo fine settimana in Toscana, se vi trovate vicino alla capitale del Brunello. La manifestazione, giunta alla 25esima edizione, porta sul palco della Fortezza medievale Richard Galliano insieme ad Adrien Moignard e Diego Imbert (venerdì), il grande bassista John Patitucci, vincitore di due Grammy Awards, con Rogerio Boccato e Yotam Silberstein (sabato) e per finire il concerto speciale di Mario Biondi con i fratelli Scannapieco, dedicato alla memoria di Paolo Rubei.

Le sagre in Toscana questo weekend (23-24 luglio 2022): cosa fare e dove andare

Sterminato il programma di feste, eventi paesani e sagre nei dintorni di Firenze e in tutta la Toscana, anche durante il fine settimana del 23 e 24 luglio. A Pietramala, frazione di Firenzuola, c’è la sagra del tortello (solo sabato), a Fucecchio quella della bistecca organizzata dalla contrada della Ferruzza, vicino Vinci torna Sant’Amato a Tavola, festa paesana che unisce specialità gastronomiche a spettacoli e musica.

Più nel nord della regione in tavola arrivano i maccheroni (Sillicagnana, frazione di San Romano in Garfagnana), a Capannori la zuppa fratoiana e il fungo porcino con polenta per due distinte sagre, mentre Forno, nei pressi di Massa, è animata dalla sagra di Sant’Anna con piatti tipici della cucina locale. Nel pisano si mangiano le pallette di polenta ai funghi (san Giuliano), zuppe e carne alla brace per la festa Rossoverde (Buti), senza dimenticare le pappardelle alla lepre (Staffoli, nel comune di Santa Croce sull’Arno).

A fare la parte del leone pure i patti di mare. A Bientina, nel pisano, si celebra il totano fritto, mentre sia Badesse (Monteriggioni, nel senese) sia Piombino (Livorno) propongono la sagra del pesce. Tante sagre anche in Maremma durante questo weekend. La festa dello sport di Follonica propone pici, donzelle e rosticciana, a Roccalbegna si uniscono la festa della birra e la sagra dello gnocco. Doppio appuntamento a Orbetello con il tortello maremmano nel parco ex idroscalo e la sagra della panzanella e del maiale alla griglia nella frazione di San Donato. Infine gli strozzapreti insieme ai piatti tipici della Maremma sono sul menù a Sticciano scalo (Roccastrada) e a Campagnatico.

Gli eventi sulla costa Toscana

Concludiamo con due cose da fare sulla costa Toscana, da quella degli etruschi all’Argentario. A Cecina (Livorno), negli spazi di Villa Guerrazzi, apre il Paese dei Balocchi. Dal 22 al 24 luglio si può assistere a spettacoli di acrobatica circense, fuoco, clownerie, manipolazione di oggetti, giocoleria contemporanea, musica e agli show degli artisti itineranti. Presenti anche un punto ristoro e un’area relax con giochi artigianali. Biglietti 11 euro l’intero, ridotto 8 euro.

All’Argentario si apre questo weekend la quinta edizione del Pop Corn Festival del Corto, con 20 film in concorso, tra corti d’autore e opere prime, che concorreranno al premio istituito da Raffaella Carrà, grande sostenitrice della kermesse. Proiezioni, eventi e incontri con ospiti del mondo cinematografico e artistico trasformano il suggestivo Piazzale dei Rioni di Porto Santo Stefano in un red carpet sotto le stelle. Programma completo sul sito ufficiale.

