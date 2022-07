Gli eventi in Toscana il 9 e 10 luglio 2022: cosa fare nel weekend

Monteriggioni si anima con una festa medievale; rievocazioni storiche anche in Lunigiana e in Val d’Orcia; a Pistoia, Arezzo e nel senese si tengono invece tre festival tutti da ascoltare; a Firenze sono protagonisti i libri e le tradizioni giapponesi: il programma del weekend in Toscana è ricco di eventi e cose da fare, tra venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 luglio 2022. Per una gita fuori porta o per chi è già in vacanza, abbiamo fatto una selezione dei principali appuntamenti.

Cosa può fare chi resta a Firenze: Piazze dei libri, festa giapponese e mercatini

Nonostante Firenze si stia svuotando, nel cuore della Toscana troviamo comunque degli eventi interessanti, durante il fine settimana del 9 e 10 luglio. Fino a domenica in 4 piazze del centro storico si mettono in mostra 13 librerie, grandi e piccole, per le Piazze dei libri, un nuovo progetto dell’Estate Fiorentina, tra stand, incontri con gli autori e iniziative a ingresso gratuito. Spostandosi in periferia il cortile esterno e la limonaia di Villa Vogel, alla periferia di Firenze, sabato 9 e domenica 10 luglio ospitano Tanabata, la festa giapponese dei desideri organizzata dall’associazione culturale nipponica Lailac (dalle 17 alle 23, ingresso libero) con esibizioni, mercatini e un angolo dedicato alle specialità gastronomiche orientali.

Questo è anche il primo weekend del Cinema all’aperto a Villa Bardini che si aggiunge alle altre arene estive della città. Infine segnaliamo che all’anfiteatro delle Cascine, lo spazio Ultravox, oltre a ospitare concerti, sabato e domenica, dalle 18 alle 24, organizza una mostra mercato di vintage e modernariato con abbigliamento, arredamento, dischi e molto altro.

I concerti del Pistoia Blues 2022

Prime date del programma del Pistoia Blues Festival 2022, che è partito il 7 luglio per continuare fino al 16 luglio. Venerdì è in programma la serata speciale a ingresso libero “Sweet Home Pistoia” che vede le esibizioni di Eugenio Finardi & Fabio Treves, Cek Franceschetti & The Stompers, Francesco Piu, Superdownhome feat. Mark Feltham & Dennis Greaves. Sabato tocca alla band USA Gov’t Mule, preceduta dal gruppo capitanato da Joe Bastianich, La Terza Classe, dai Roommates e Black Banjo. Domenica 10 luglio Elisa calcherà per la prima volta il palco di piazza Duomo. Previsti treni speciali. Informazioni sul sito ufficiale.

Eventi musicali in Toscana: Men/Go ad Arezzo fino al 9 luglio 2022

Gli eventi musicali del weekend ci portano nel sud della Toscana, ad Arezzo dove fino al 9 luglio si svolge la diciottesima edizione del MEN/GO Music Fest. Alcuni dei più importanti artisti della scena musicale italiana e internazionale arrivano sul palco allestito al Parco il Prato. Venerdì 8 luglio (serata a ingresso gratuito) sono in programma Carlo Corallo, Dumbo gets mad, Cmon Tigre, Kit Sebastian e Nu Genea live band. A seguire Freak Brothers dj set w/ Pau (Negrita) & Roy Paci. Sold out la serata di sabato, quando si esibiranno Engeezo e G. Nicastro, Claver Gold, Speranza, Massimo Pericolo e Fabri Fibra.

Lars Rock Fest 2022 a Chiusi (gratis)

Spostandosi nel senese, all’interno del parco dei Giardini Pubblici di Chiusi Scalo troviamo il Lars Rock Fest, evento musicale a ingresso libero. Si parte venerdì con il gruppo torinese Low Standards, High Fives, seguito dal cantautore folk-blues Duke Garwood, dalla rock band americana Algiers e, a chiudere la serata, il chitarrista Hola La Poyana. Sabato, la rassegna sarà aperta dallo psych-rock degli A/lpaca, seguiti dagli inglesi Porridge Radio e dallo shoegaze dei co-headliner americani Nothing. Aftershow con voce e chitarra di Heron King. Domenica il festival si chiuderà con il gruppo indie rock Big Cream, il live psichedelico di The Winstons e quello dei Faust, storica band tedesca alfiere del movimento Kraut-Rock. Finale con il dj set di Outsiders. Accanto ai concerti, nel pomeriggio il mercatino del disco, l’angolo dedicato all’editoria indipendente, workshop, attività per bambini e punto ristoro.

Eventi in Toscana: la festa medievale di Monteriggioni (9-10 luglio 2022)

Quest’anno una delle più famose feste medievali della Toscana, “Monteriggioni di Torri si Corona” cambia pelle per due eventi che ci porteranno indietro nel tempo fino al 1213 quando nacque il castello (sabato 9 luglio) e al 1554 per l’assedio alla città (domenica 10 luglio). In entrambe le date il borgo alle porte di Siena apre alle 11 del mattino con un lungo programma di iniziative, rievocazioni storiche, esibizioni del corteo storico e cibo nelle taverne. Biglietti su TicketOne (6 euro), aggiornamenti sulla pagina Facebook. Info: 0577 304834.

Il Palio di Casole d’Elsa

Tra gli eventi folkloristi da segnalare durante questo weekend in Toscana anche il Palio di Casole d’Elsa (Siena), che anima il borgo storico fino a domenica 10 luglio. Una festa che è iniziata la settimana scorsa e che vede venerdì le qualificazioni (ore 17) e l’estrazione dei cavalli vincitori con l’assegnazione alle 6 contrade (ore 22). Sabato alle 18 le prove seguite dalle cene delle contrade e domenica l’attesa sfida che si corre alle 19,30, preceduta nel pomeriggio dalla sfilata delle contrade e dalla benedizione dei cavalli. Chiusura in grande stile con i fuochi d’artificio.

Eventi folkloristici in Toscana nel weekend del 10 luglio: disfida di Fivizzano e Giostra di Simone

Sul fronte delle rievocazioni storiche segnaliamo altre due cose da fare agli antipodi della Toscana. A Fivizzano, in Lunigiana, torna la Disfida degli arcieri di Terra e Corte, ben 3 giorni di festa rinascimentale, dall’8 al 10 luglio. In programma cortei storici, mercatino, antichi mestieri, stand gastronomici e la disfida vera e propria (domenica alle ore 21) in cui si ricorda la sfida che nel 1572 vide contrapposti gli arcieri del borgo (terra) e quelli dei villaggi intorno (corte). Venerdì e sabato l’orario va dalle 17 a mezzanotte. Aggiornamenti sulla pagina Facebook.

In Val d’Orcia, a Montisi (frazione di Montalcino) invece sabato 9 luglio rivive la Giostra di Simone, rievocazione di una giostra medievale in cui scontrano le 4 contrade del Paese. Dalle 21 corteo storico e fiaccolata, alle 22 esibizione degli sbandieratori e dei tamburini e alle 22.30 la gara.

Festival delle Colline Geotermiche

Passando alla provincia di Pisa, è partita l’11esima edizione del Festival delle colline geotermiche, che interessa con i suoi spettacoli teatrali i comuni di Castelnuovo Val di Cecina, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo e Pomarance. La direzione artistica è di Marco Pasquinucci. Per la prima volta nella storia della kermesse, le 3 giornate inaugurali, dal 7 al 9 luglio, sono piene di appuntamenti tra show, laboratori, esperienziali di cinestetica e danzaterapia e passeggiate guidate, tra la centrale di Larderello, Pomarance e il giardino di Villa Ginori a Castelnuovo Val di Cecina. Il programma completo sul sito di Officine Papage, che organizza il festival.

Festa del vino a Rosignano Marittimo

Finiamo con un evento sulla costa toscana, a Rosignano Marittimo (Livorno), dove sabato 9 e domenica 10 luglio 2022 si svolge la 40esima festa del vino organizzata dalla Proloco. Dalle 15 a mezzanotte mercatini e degustazioni. Dalle 19 in poi è attivo il ristorante area feste l’oliveta con specialità tipiche.