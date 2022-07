Eventi a Firenze e in Toscana (16-17 luglio): cosa fare nel weekend

A Firenze ci sono gli eventi in piazza Santissima Annunziata, nel cuore della Toscana torna Mercantia e in giro per la regione si trovano tante cose da fare tra feste e sagre durante tutto il weekend del 16 e 17 luglio 2022. Per chi rimane in città o per chi preferisce una gita fuori porta, abbiamo messo in fila i principali appuntamenti da non perdere. Si va da una singolare sfilata estiva di carri allegorici in quel di Follonica, fino alle rievocazioni medievali e agli incontri letterari all’interno di borghi storici. Vediamo allora cosa fare in Toscana (e a Firenze) con i migliori eventi in programma nel fine settimana del 16 e 17 luglio 2022.

Eventi a Firenze nel weekend del 16 e 17 luglio 2022: cosa fare

A Firenze gli eventi di punta sono quelli del Musart festival che anima uno dei più bei angoli del centro, piazza Santissima Annunziata, con concerti e spettacoli fino al prossimo 26 luglio. Questo weekend salgono sul palco allestisto davanti alla Basilica Roberto Bolle e i suoi ospiti per uno coinvolgente gran galà della danza (sabato 16 luglio ore 21.25), mentre all’interno dell’Istituto degli Innocenti, nel cortile degli uomini, si svolge il live del poliedrico cantante calabrese Peppe Voltarelli, già fondatore del gruppo folk Il Parto delle Nuvole Pesanti (domenica ore 21.15). Sono ancora disponibili alcuni biglietti.

Sempre sul fronte della musica all’anfiteatro delle Cascine, l’Ultravox propone 3 concerti questo fine settimana: venerdì Michael Kiwanuka, tra le voci più autorevoli del soul mondiale; sabato Giovanni Truppi con un viaggio tra le più famose canzoni del cantautore napoletano; domenica Snarky Puppy, la band jazz e fusion di Brooklyn che ha vinto un Grammy. Sempre per frescheggiare la sera, sono attive le arene estive di Firenze, dal piazzale degli Uffizi fino a Villa Bardini (qui la guida ai cinema all’aperto), mentre sabato 16 luglio, nel Teatro Romano di Fiesole, alle 20.45 l’incontro con il regista Asghar Farhādi, che riceverà il Premio Fiesole ai Maestri del Cinema 2022, seguito alle 22 dalla proiezione del film Una separazione. L’ingresso è gratuito.

Il weekend del 16 e 17 luglio nei dintorni di Firenze è anche all’insegna di feste e sagre, come succede in buona parte della Toscana, tra queste segnaliamo la Festa de l’Unità di Fiesole, ogni sera nell’are verde di Montececeri, il Renai Beer festival nell’omonimo parco di Signa e le ultime date per la sagra della zuppa di Massarella (Fucecchio) con il programma di concerti del Reality Bites Festival. Qui tutte le migliori sagre vicino a Firenze.

Mercantia 2022 a Certaldo

Tra gli eventi più attesi in Toscana nel mese di luglio c’è sicuramente Mercantia, il grande festival internazionale del quarto teatro che fino a sabato 16 porta per le vie di Certaldo Alto artisti di strada, show di circo contemporaneo, improvvisazioni teatrali, concerti itineranti e mercatini artigiani. Un vero e proprio spettacolo sotto le stelle da gustarsi ogni sera dalle 20 a mezzanotte e mezzo. I biglietti per Mercantia sono in vendita al botteghino in piazza Boccaccio oppure online dove si trova anche il programma completo, ecco i prezzi: 13 euro l’intero, ridotto 11 euro.

Cosa fare in Toscana, tra artisti di strada e feste medievali (16-17 luglio)

Non c’è solo Mercantia, tra gli eventi che in Toscana sono dedicati agli artisti di strada: fino al 17 luglio nel centro di Sinalunga (Siena) torna il festival “L’incantaborgo“, a ingresso gratuito. In calendario animazione teatrale itinerante, spettacoli musicali, sbandieratori, acrobati, illusionismo, circo contemporaneo, balli popolari, show di luce e fuoco. Inoltre chiese e monumenti sono aperti by night, vengono organizzate visite guidate nel sottosuolo di Sinalunga e non mancano mercatini e street food. I dettagli sul sito di Incantaborgo.

Spostandoci nel Casentino, Chiusi della Verna (Arezzo) per due giorni torna indietro nel Milleduecento per “La corte in festa” , manifestazione che rievoca la donazione del monte della Verna a San Francesco da parte del conte Orlando Cattani. Previsti spettacoli, duelli, esibizioni, tornei e stand gastronomici. Gli eventi in costume ci riportano verso Firenze, ma questa volta al confine tra la Toscana e l’Emilia Romagna, perché sabato 16 e domenica 17 luglio 2022 si svolge la festa medievale di Palazzuolo sul Senio, organizzata dal Gruppo storico Oste Ghibellina con mercatini, visite guidate, musici, giocolieri, spettacoli di teatro e musica medievale.

Concerti in Toscana: ultimi eventi per il Pistoia Blues (fino al 16 luglio 2022)

Ultime date per il Pistoia Blues, festival che è tornato a rivivere dopo due anni di stop per la pandemia. C’è grande attesa per il concerto dei Simple Minds, venerdì 15 luglio, impegnati nel tour che celebra i 40 anni di carriera del gruppo. Sabato invece sul palco di piazza Duomo salirà il cantautore inglese Paolo Nutini. Fino a venerdì nel centro di Pistoia c’è anche il tradizionale mercatino del Blues dedicato all’artigianato, all’abbigliamento etnico, al modernariato, al vintage e al collezionismo. Fino a domenica infine nella zona sportiva di Cireglio si tiene la Festa dei Rioni con aperitivi e concerti.

La Città dei lettori a Monteriggioni (Siena)

Dopo la tradizionale festa medievale, questo weekend uno dei più bei borghi della Toscana ospita gli eventi della Città dei Lettori, festival nato a Firenze che il 15 e 16 luglio 2022 fa tappa per la prima volta a Monteriggioni. Le presentazioni, le attività per ragazzi e gli incontri con gli autori si terranno tra l’Osteria Letteraria in Piazza 1° Maggio e Piazza Dante Alighieri, a ingresso gratuito. In programma i talk con Letizia Fuochi, Marco Vichi e Fabio Modugno. Previsti anche due concerti serali in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus: Peppe Voltarelli (venerdì) e Lorenzo Polidori (sabato), entrambi in piazza Dante (biglietti a 2 euro, info e prenotazioni: 0577 304834; [email protected]).

Cosa fare la sera in Toscana: gli eventi sulla costa

Nel livornese uno tra gli eventi principali di questo weekend è il Beat 2022, festival dedicato alla musica di qualità che si tiene il 16 e 17 luglio a Cecina, con due appuntamenti ad ingresso gratuito, a Villa Guerrazzi nel parco della Cinquantina. Sabato alle 21.30 il live dell’iconico gruppo italiano progressive-rock Il Banco del Muto Soccorso, mentre domenica sempre alle 21.30 il sound afro-cubano del pianista cubano Omar Sosa accompagnato dal percussionista e batterista Ernesttico, uniti nel Duo B-Black.

Più nell’interno, dal 15 al 17 luglio a Riparbella (Pisa) si tiene “Ripawine“: dalle ore 18 in poi le varie degustazione guidano i visitatori nei vicoli del paese per scoprire le cantine e i piatti tipici locali. A Marina di Castagneto Carducci (Livorno) domenica 17 luglio fa tappa il mercatino da Forte dei Marmi, in viale Italia dalle 16 a mezzanotte. Scendendo verso la Maremma, tra gli eventi del weekend segnaliamo infine il carnevale follonichese 2022, la sfilata estiva dei carri allegorici degli otto rioni, in calendario venerdì 15 luglio dalle ore 21, a ingresso gratuito.

La redazione non è responsabile di eventuali cambiamenti programma. Si consiglia quindi di consultare i canali di comunicazione dei singoli eventi