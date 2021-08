Cosa fare a Firenze e dintorni il 28 e 29 agosto 2021: eventi del weekend

Se vi state chiedendo cosa fare questo weekend a Firenze, gli eventi in programma il 28 e 29 agosto 2021 sono per tutti i gusti. Dopo la “bassa marea” ferragostana, nell’ultima parte dell’estate arriva un’ondata di appuntamenti, che parte proprio questo fine settimana. Le iniziative della Città dei Lettori, i concerti all’Ultravox arena, gli spettacoli in Santo Spirito, la Festa della Birra alle Mulina, il circo contemporaneo alle porte della città e tante sagre nei dintorni di Firenze: il menu degli eventi è di tutto rispetto, vediamo i principali.

Mostre a Firenze: l’ultimo weekend di apertura per “American Art”

Partiamo dall’ultima occasione per visitare – se non l’avete ancora fatto – la bella mostra di Palazzo Strozzi “American Art 1961 – 2001” con 80 opere che sono giunte a Firenze dal prestigioso Walker Art Center di Minneapolis. Esposti anche i lavori di Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Cindy Sherman e Kara Walker (ma la lista è lunga). Qui 3 cose da sapere prima di visitare “American Art”. Gli orari di apertura da giovedì a domenica vanno dalle ore 10.00 alle 21.00.

Se siete amanti dell’arte, in questo articolo trovate le altre mostre da vedere a Firenze negli ultimi giorni di agosto, mentre qui le esposizioni toscane che stanno per chiudere i battenti.

Cosa fare a Firenze il 28 e 29 agosto 2021: La Città dei Lettori a Villa Bardini

Tra gli eventi di punta di questo weekend fiorentino figura sicuramente il Festival La Città dei Lettori 2021, in corso fino a domenica 29 agosto a Villa Bardini con un ricco programma di incontri (anche con i vincitori del Premio Strega), laboratori, passeggiate letterarie, firmacopie e pure una lezione di yoga la domenica mattina seguita dalla presentazione di un libro.

Sterminato l’elenco degli scrittori e delle scrittrici ospiti della manifestazione, tra questi segnaliamo Marco Vichi (protagonista di una passeggiata di “Paesaggi letterari” sabato 28 agosto alle 17.30, prenotazione obbligatoria, 8 euro), il poeta Franco Arminio (ore 19.30 sabato), Michela Murgia (ore 21.00 sabato), Nicola Lagioia (domenica 29 agosto ore 19.00) e Roberto Saviano (domenica ore 21.00). La maggior parte degli appuntamenti sono a ingresso gratuito, ma serve il green pass. Informazioni e dettagli sul sito della Città dei Lettori.

Gli eventi in piazza Santo Spirito

Il cuore dell’Oltrarno per questo ultimo weekend di agosto si anima con concerti e spettacoli. Sul sagrato di Santo Spirto vanno in scena gli eventi del progetto “Tradizioni popolari“, parte dell’Estate Fiorentina 2021: venerdì 27 agosto il concerto dei Baro Drom (ore 21.00), mentre sabato 28 agosto dalle 19.30 la performance del Cantiere Obraz “Azione artistica per spettatore solo”. Ingresso gratuito.

Per le celebrazioni di Sant’Agostino, la Comunità di Santo Spirito promuove poi una serie di appuntamenti, tra cui le letture drammatizzate della Compagnia delle Seggiole “Non c’è un allora dove non esiste il tempo”, a cura di Riccardo Ventrella, domenica 29 agosto alle ore 21 nel chiostro (biglietto unico 12 euro, prenotazioni al 333 2284784 dopo le ore 14). Dalle 20.30 inoltre si potranno vedere con una guida gli affreschi del Poccetti, la sala del capitolo e la sacrestia con il cristo di Michelangelo.

Cosa fare stasera a Firenze: gli eventi e i concerti in programma sabato 28 domenica 29 agosto 2021

A rendere vive queste serate estive ci pensano i tanti spazi estivi disseminati per la città, dove mangiare qualcosa, sorseggiare un drink e ascoltare buona musica. Ecco i principali appuntamenti, serata per serata.

I concerti all’anfiteatro delle Cascine: cosa c’è stasera

Riparte il cartellone estivo di concerti all’Ultravox arena dell’anfiteatro delle Cascine: sabato 28 agosto alle ore 21.30 il live dei Marlene Kuntz (biglietti a partire da 20 euro su TicketOne). L’accesso al villaggio sul prato delle cornacchie e ai punti ristoro è invece gratis. In questa area venerdì 27 il concerto di Federico Fabi per “C’eravamo quasi tour” (ingresso libero), mentre sabato 28 e domenica 29 agosto si svolgono gli incontri promossi dal quotidiano “Domani“.

Cosa fare stasera a Firenze (27-28-29 agosto): Florence Beer Festival

Poco lontano, nell’Ippodromo delle Mulina, si svolge il Florence Beer Festival 2021, una festa della birra con concerti a ingresso gratuito organizzati dallo spazio estivo Figò fino al prossimo 12 settembre. Ecco gli appuntamenti del fine settimana: venerdì 27 agosto Norge, la tribute band dei Led Zeppelin; sabato 28 agosto la serata Back to Festivalbar – Vola tutto night e domenica 29 agosto Jovaband, il gruppo che propone le canzoni di Jovanotti. Inizio dei live alle ore 21.30.

I locali sul lungarno

Sul lungarno Colombo, al Molo di Firenze, venerdì 27 Alteria in concerto, sabato 28 dj set con Leonardo Martera, domenica alla consolle Otto & John Holys, mentre alla Toraia sul lungarno del Tempio il live Acquaraggia, sabato 28 agosto, dedicato a Bob Dylan. Nello spazio Habana 500 di lungarno Pecori Girardi venerdì cena cubana e dj set di Enzo Zaruan Spina, sabato dj Salas. A Firenze sud, nello Spazio Instabile di via della Funga, sotto il ponte di Varlungo, musica live: Jump in trail & The Deiners venerdì; Soul Wounder Band, Stroboman Vs. Sm Feat Mg Pulse sabato.

In giro per la città dalla Limonaia di Villa Strozzi al giardino dell’Orticoltura

Spostandosi più lontani dal centro, al giardino dell’Orticoltura venerdì Fusibli Power Duo in concerto, con Un elettrizzante repertorio rock’n’roll anni ’50 ’60, mentre al Fico Bistrò dell’area Pettini la Banda Dell’Ortica, tributo a Enzo Jannacci (venerdì 27) e la giovane cover band dei Green Day “21 Century” (domenica 29). Infine la Limonaia di Villa Strozzi questo fine settimana ospita presentazioni di libri e musica live per “La Settimana della Cultura Emozionote” promossa dall’associazione omonima.

Estate a San Salvi: gli eventi del 27, 28 e 29 agosto 2021

A San Salvi due spettacoli teatrali: Napule ’70 dei Chille de la Balanza (venerdì e sabato) e Gli ultimi saranno ultimi del Teatro popolare d’arte con Gaia Nanni (domenica). Inizio ore 21.30. Biglietti euro 12, ridotto Coop-Arci 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: Whatsapp 335 6270739, mail [email protected]

La programmazione dei cinema all’aperto di Firenze

Le prime arene estive hanno chiuso i battenti, come quelle di Villa Bardini e del Teatro romano di Fiesole, ma molte altre rimangono in attività. Ecco il programma di eventi nei cinema all’aperto di Firenze venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 agosto 2021:

Cinema Chiardiluna

Venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 agosto 2021 – Come un gatto in tangenziale, Ritorno a Coccia di morto (anteprima 8 euro, ridotto 6)

Venerdì 27 agosto – Un divano a Tunisi

Sabato 28 agosto – Cosa sarà

Domenica 29 agosto – Un altro giro

Venerdì 27 agosto – Miss Marx

Sabato 28 agosto – arena chiusa

Domenica 29 agosto – Nomadland, versione originale sottotitolata in italiano

Venerdì 27 agosto – Che fine ha fatto Bernadette

Sabato 28 agosto – Il matrimonio di Rosa

Domenica 29 agosto – Hong Kong Express

Venerdì 27 agosto – Maternal

Sabato e domenica – Il meglio deve ancora venire

Sabato 28 agosto – Ribelle The Brave

Domenica 29 agosto – Vita di Pi

Indirizzi, prezzi e dettagli nella nostra guida ai cinema all’aperto di Firenze.

Cosa fare nei dintorni di Firenze: gli eventi del Cirk Fantastik a Scandicci (27-28-29 agosto 2021)

Il circo contemporaneo internazionale è il protagonista indiscusso questo weekend a Scandicci per il festival Cirk Fantastik 2021. Al parco dell’Acciaiolo tanti spettacoli per grandi e piccoli. Venerdì 27 alle ore 18 va in scena “Rendez-vous!” della Compagnia Begherè, show tra trucchi, musica e virtuosismi circensi, mentre alle 21 “Corde Nuziali” di Circo Pitanga che combina teatro fisico e acrobazia.

Sabato 28 (ore 17) la compagnia Garofani Nexus presenta “Lei chi?”, un lavoro di ricerca attorno al tema della donna, mentre in “prima serata” arriva in Toscana “Tre piccioni con un favola”: uno spettacolo della compagnia Cieocifa che racconta una storia di incontro col diverso (anche domenica alle 19.00). Infine domenica 29 agosto gli eventi del Cirk Fantastik a Scandicci propongono alle ore 17 “Elettroradiogramma” di Alessandro De Luca e alle 21 “Nuovo Cinema Circo”, show firmato da Raffaele De Ritis che è un viaggio attraverso le tracce del circo nelle immagini filmate del Novecento. Prezzi e biglietti online sul sito di Scandicci Open City.

Fiere e mercatini a Firenze: l’antica Fiera di Lastra e la Fiera calda di Vicchio

Agli antipodi della provincia di Firenze si svolgono due fiere estive. Dal 27 al 29 agosto torna l’Antica Fiera di Lastra a Signa, alla sua 240esima edizione con spettacoli per grandi e piccini, concerti, fiera del bestiame, mercatini di artigianato e antiquariato nel centro storico della cittadina. Per entrare serve il green pass, programma completo sul sito del Comune di Lastra a Signa.

In Mugello, a Vicchio, fino a domenica 29 agosto 2021 si ripropone l’appuntamento con la Fiera Calda, una tradizione vecchia due secoli. A Ponte a Vicchio la fiera del bestiame mentre il centro storico ospita mercatini di artigianato, lavoratori, eventi di arte e spettacolo. L’ingresso ai mercati è libero, per gli appuntamenti dell’area spettacolo invece è necessario il green pass. Qui il programma completo.

Sagre a Firenze e dintorni: gli eventi gastronomici del weeekend (28-29 agosto)

Chiudiamo questa carrellata dedicata alle cose da fare a Firenze e dintorni con le immancabili sagre paesane. Al CRC di Pozzolatico (Impruneta) appuntamento con le serate della bistecca con fungo porcino, il 27, 28 e 29 agosto, organizzate in collaborazione con Emergency. La prenotazione è obbligatoria chiamando i numeri 338 8798552 e 338 1026562

Sposandosi verso il Chianti, al circolo di Chiesanuova (frazione di San Casciano Val di Pesa) è tempo della tradizionale “sagra di’ pinolo“, che torna dopo l’anno di pausa imposto dalla pandemia: si svolge all’ora di cena fino a domenica 29 agosto e sul menu ci sono anche piatti tipici toscani, oltre al classico dessert della festa, la pinolata. Ogni sera musica live.

Sempre nei dintorni di Firenze, al Lago Viola di Vicchio, fino a domenica 29 si tiene la festa del tortello e dei sapori del Mugello. Si replica anche nei primi 3 weekend di settembre. Gli stand gastronomici sono aperti a cena e, il sabato e la domenica, anche a pranzo (prenotazioni ai numeri 055 0741103 e 350 1933619).

La pappardella è la regina della tavola, per la sagra che si svolge al parco Sonnino di Montespertoli, da venerdì 27 agosto a domenica 5 settembre. Stand aperti a cena e la domenica anche all’ora di pranzo.

Infine festa de L’Unità a Fucecchio, nell’area del circolo Arci in via Pistoiese. Il ristorante e la pizzeria sono aperti tutte le sere. Venerdì sul menu c’è anche il cacciucco. Per prenotazioni 335 5395707, 366 4064362, 389 6647159. Sul fronte degli incontri, sabato 28 si parla di giovani ed Europa con la segretaria del Pd Toscana ed europarlamentare Simona Bonafè, e l’assessora regionale Alessandra Nardini. Domenica 29 agosto ospite il presidente della Regione Eugenio Giani.