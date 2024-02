Eventi a Firenze nel weekend (3-4 febbraio) tra cibo e carnevale

- Pubblicità -

Eccoci tornati all’appuntamento settimanale con la rubrica degli eventi del weekend a Firenze: sabato 3 e domenica 4 febbraio sono tanti gli eventi dedicati al Carnevale, mentre si rinnova l’appuntamento con Taste 2024, il salone di Pitti Immagine dedicato al settore del cibo e delle bevande. Si prosegue poi con i mercatini – come quello dello scambio e del dono – e le sagre dedicate alla polenta e alle frittelle.

Taste 2024 alla Fortezza da Basso

Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5: tre giorni all’insegna del buon cibo in città con tantissime novità. Sono oltre 100 le nuove realtà a Taste 2024, il salone di Pitti Immagine dedicato al settore food & beverage e ospitato alla Fortezza da Basso di Firenze, che permette a un pubblico di buyer internazionali di approfondire i prodotti Made in Italy, eccellenze artigianali e produzioni innovative. Gli orari: il pubblico appassionato avrà la possibilità di partecipare sabato e domenica (dalle ore 14:30 alle 18:30), mentre lunedì il salone sarà aperto per l’intera giornata. I biglietti d’ingresso a Taste 2024 sono acquistabili al prezzo di 25 euro a persona, all’ingresso della manifestazione oppure online. I bambini sotto i 12 anni non pagano. Per saperne di più è possibile leggere il nostro articolo dedicato a Taste Firenze 2024.

Gli eventi del Carnevale a Firenze il 3 e 4 febbraio 2024

Sono tanti gli eventi di Carnevale in questo fine settimana: sabato 3 e domenica 4 febbraio (dalle 15:00 alle 21:00), coriandoli e iniziative arriveranno anche al villaggio della ruota panoramica di Firenze – allestito in piazza Vittorio Veneto – con musica, animazione e clown. Tra le varie attività, Florence Eye invita tutti quanti a partecipare al concorso per le maschere più belle. La ruota panoramica, la più alta d’Italia con i suoi 55 metri, è aperta tutti i giorni dalle 10:00 a mezzanotte.

Festa anche a San Donato a Novoli, che vede protagonista la sfilata in maschera del Carnevale di pace, in programma il 4 febbraio. L’appuntamento è alle ore 14:30 con la partenza della parata dal parco si Dan Donato accompagnata da musiche e danze. Si prosegue poi nella piazza interna del centro commerciale alle 16:00 con la presentazione e le esibizioni delle diverse associazioni. Un altro evento di Carnevale è quello che si terrà sabato 3 febbraio, a partire dalle ore 15:00, presso i giardini pubblici di Via San Piero a Quaracchi.

Anche nei dintorni fiorentini c’è aria di festa: si rinnova infatti l’appuntamento con il Carnevale di Sesto Fiorentino, che prevede un programma di eventi intitolato Il Paese dei Balocchi. Nel pomeriggio di domenica 4 febbraio è prevista animazione in piazza Vittorio Veneto e, alle ore 16:30, sfilate delle maschere con premiazioni delle più belle. Nella medesima giornata c’è poi il Carnevale di San Mauro a Signa, iniziativa durante la quale si vedranno sfilare (dalle ore 14:30) carri allegorici realizzati dai volontari, maschere e coriandoli. Questo fine settimana continua inoltre il Carnevale di Borgo San Lorenzo in piazza Dante con la parata dei carri allegorici in carta pesta (dalle ore 14.30). E, dalle ore 11:00, aprono anche gli stand gastronomici della Festa del tortello e della ficattola.

Domenica i musei sono gratis a Firenze

Come ogni prima domenica del mese, anche il 4 febbraio 2024, i musei statali di Firenze saranno ad accesso gratuito per tutti. Per l’occasione, non sarà tuttavia possibile prenotarsi. Questo mese c’è però una novità perché, alla lista dei luoghi accessibili a costo zero, si aggiunge il Museo di Orsanmichele, gioiello fiorentino riaperto recentemente dopo lunghi lavori di sistemazione. Ma la prima domenica del mese entrano gratis nei musei civici fiorentini (ossia quelli gestiti direttamente dal Comune) anche i residenti a Firenze e provincia. Questi ultimi potranno partecipare inoltre a visite speciali e attività per famiglie (su prenotazione). Sempre domenica i residenti nella Città metropolitana hanno diritto a uno speciale pass gratuito che dà l’accesso a 3 monumenti collegati al Duomo. Qui i dettagli sui musei gratuiti a Firenze il 4 febbraio 2024.

Mercatini a Firenze il 4 febbraio

Per tutti gli amanti del collezionismo, dell’antiquariato e del vintage, buone notizie. Domenica torna Collezionare in piazza Dalmazia, dalle ore 09:00 alle 19:00. Decine di stand prendono posto su entrambi i lati della piazza fra oggetti curiosi e introvabili altrove. E, tra gli eventi del weekend a Firenze ricordiamo, sempre nella giornata del 4 febbraio, l’imperdibile mercatino dello scambio e del dono al Circolo Arci R. Andreoni in via A. d’Orso n.8. “Quello che non serve a me, può servire a te”, questo lo slogan dell’iniziativa, purché sia pulito, in buono stato e funzionante naturalmente. L’obiettivo è infatti quello di riciclare tutto – dall’abbigliamento ai libri – dando una seconda vita agli oggetti. Entrambi i mercatini sono ad ingresso gratuito.

Eventi del weekend nei dintorni di Firenze: le sagre di sabato 3 e domenica 4 febbraio

Tra gli eventi del weekend nei dintorni di Firenze, non possono mancare le sagre nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024. In particolare, ce ne sono due dedicate alle frittelle: la prima si trova al Circolo SMS di San Donato in Collina (sabato e domenica, dalle ore 08:30 fino ad esaurimento scorte); mentre la seconda a Le Sieci, presso il Circolo Culturale Ricreativo Primo Maggio, nella frazione del Comune di Pontassieve (sabato 4 dalle ore 16:00 alle 19:00, domenica 5 dalle 10:00 alle 12:00). Invece a Compiobbi, frazione del Comune di Fiesole, c’è la sagra della polenta sia sabato che domenica.