I migliori eventi a Firenze nel weekend del 23 e 24 settembre 2023

Gli eventi del weekend a Firenze di sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 incantano gli occhi di tutti: tornano le Giornate europee del Patrimonio a Firenze, Corri la Vita invade le strade della nostra amata città con un’iniziativa sportiva a scopo benefico, il complesso delle Murate ha appena dato vita a una bella mostra e questo fine settimana ospita anche Firenze RiVista. Uno storico luogo fiorentino accoglie l’elegante Festival del Cinema Giapponese in Toscana, mentre in città si svolgono gli ultimi eventi della Settimana Europea della Mobilità. E come al solito, non mancano i tanti mercatini.

Giornate europee del Patrimonio 2023 a Firenze

Si parte con il gran ritorno delle Giornate europee del Patrimonio 2023 a Firenze (GEP), che coinvolgeranno come sempre musei, ville e giardini storici tramite visite guidate gratuite, eventi, un ballo in costume d’epoca e la classica apertura serale al costo simbolico di 2 euro (1 euro quest’anno va per la ricostruzione del patrimonio artistico delle zone alluvionate in Emilia Romagna). Queste giornate si terranno sia sabato 23 che domenica 24 e saranno tutte legate al tema “Patrimonio InVita” per riflettere su quanto sia vivo il patrimonio culturale immateriale. Le iniziative si dividono in diurne e serali: per saperne di più ecco il nostro articolo sulle Giornate europee del Patrimonio 2023 a Firenze.

Eventi a Firenze domenica 24 settembre: Corri la Vita 2023

Domenica 24 settembre ci sarà anche Corri la vita 2023, la manifestazione podistica benefica con un percorso che includerà le principali bellezze di Firenze. Un’iniziativa che riunirà insieme sport, cultura e solidarietà. E infatti, a proposito di ‘buone azioni’, i fondi raccolti andranno in favore di progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diminuzione delle liste di attesa e il sostegno psicologico. Per l’occasione, è possibile iscriversi e ottenere la maglietta firmata da Ferragamo, che servirà anche come “pass” per entrare gratuitamente in moltissime mete culturali. Per scoprire percorso, orari, musei gratuiti e come fare ad accedere all’evento è possibile leggere il nostro articolo su Corri la Vita 2023.

Firenze RiVista alle Murate fino a domenica 24 settembre

Fino a domenica 24 settembre il complesso delle Murate ospita Firenze RiVista 2023, il festival biennale delle riviste e dell’editoria indipendente con oltre 50 magazine, 20 case editrici e due piazze animate da stand ed eventi. Il tema scelto per questa edizione è quello dei quattro elementi (acqua, aria, terra e fuoco) che saranno indagati nelle loro tante sfaccettature. Il festival, a ingresso gratuito è aperto venerdì 22 dalle 15 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 20.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché al MAD Murate Art District (piazza delle Murate, Firenze), è appena partita la mostra Drawing Everyday. Diario visivo di Stefano Chiassai, a cura di Valentina Gensini. L’esposizione, organizzata da MUS.E in collaborazione con ADI Toscana, vede protagonista il fashion designer, stilista della linea di abbigliamento Fendi Uomo, e la sua seconda grande passione insieme alla moda, il disegno. L’esposizione è aperta anche venerdì e sabato dalle ore 14:30 alle 19:30 e l’ingresso è gratuito.

Tra gli eventi a Firenze, il Festival del Cinema Giapponese in Toscana (21-24 settembre 2023)

Da venerdì a domenica a Firenze si respirerà anche un po’ di cultura giapponese grazie al Festival del Cinema Giapponese in Toscana. L’evento nasce con l’obbiettivo di realizzare dei momenti di incontro del pubblico italiano con registi ed esperti del cinema nipponico. I film, celebri titoli del passato e di oggi, saranno presentati al Cinema la Compagnia (via Cavour, 50/r) in pellicola e in versione originale con sottotitoli in italiano. Tutte le proiezioni saranno precedute da una presentazione a cura del comitato scientifico che ha realizzato la selezione: ciò permetterà al pubblico di comprendere al meglio le opere e di esplorare nel profondo il percorso tematico.

Al cinema si affiancheranno anche eventi dedicati ai prodotti tipici giapponesi, come il sake, con degustazioni che arricchiranno le tre serate del festival. Come evento collaterale, è inoltre prevista una piccola mostra di oggetti appartenuti a Mario Verdone, messi a disposizione dalla sua famiglia, che testimoniano il legame tra lo studioso toscano e il mondo del cinema giapponese. L’ingresso al festival è libero e sul sito ufficiale del Cinema la Compagnia, alla sezione dedicata, è possibile consultare il programma completo delle proiezioni.

Pedalata e sport per la settimana europea della mobilità

Questa è però anche la Settimana Europea della Mobilità (SEM) e la nostra città aderisce all’iniziativa della Commissione Europa per la promozione della mobilità urbana sostenibile e per il miglioramento della qualità della vita. In particolare, si ricorda l’appuntamento di sabato 23 settembre con la pedalata dal Quartiere 2 al Quartiere 3 lungo le piste ciclabili: il ritrovo è previsto alle ore 17:00 in piazza Oberdan per poi proseguire in via Scipione Ammirato e arrivare fino all’area 30 di via di Ripoli. Ad accompagnare i ciclisti la Pattuglia dei Vigili in bicicletta. Al termine della pedalata, prevista per le ore 18:00 circa, nel giardino di via Lituania si svolgerà “La Lentissima”, una curiosa sfida in bicicletta dove vince chi va più piano, per promuovere la moderazione della velocità dei mezzi a motore in città.

Del calendario di iniziative per Settimana Europea della Mobilità (SEM) fa parte anche la Festa dello Sport del Quartiere 5. Il Q5 organizzerà eventi gratuiti sabato 23 e domenica 24 al Pala Mattioli (in via Benedetto Dei n. 56) dalle ore 16:00 alle 19:00 al fine di scoprire il potenziale dell’attività fisica e dello sport.

Mercatini a Firenze (sabato 23 e domenica 24)

E infine, anche questo weekend a Firenze vede protagonisti moltissimi mercatini (tutti ad ingresso gratuito), e non solo tanti eventi. Torna Collezionare a Firenze – Artigianarte (sabato 23 e domenica 24, dalle ore 10:00 alle 19:00) all’interno del giardino del Tuscany Hall (via Fabrizio de André angolo, Lungarno Aldo Moro, 3) che offre una vetrina preziosa di collezionismo, piccolo antiquariato, modernariato, vintage, curiosità cartacee e artigianato creativo. Si prosegue con la Fiera del vintage e collezionismo (sabato 23 e domenica 24, dalle ore 09:00 alle 20:00) in piazza dei Ciompi, una mostra mercato dedicata a disco, fumetti, oggettistica e abbigliamento vintage.

Ma domenica 24 (dalle ore 08:00 alle 20:00) anche piazza Santa Spirito è in Fiera con una mostra mercato di artigianato, antiquariato, prodotti tipici e generi vari. Sia sabato che domenica (dalle ore 10:00 alle 19:00) c’è un bel mercato anche in Borgo Pinti n.58 (angolo via Colonna), e più precisamente nel chiostro della Chiesa di Santa Maria Maddalena De’ Pazzi organizzato dall’associazione Ortinterrazza. E infine, dal 21 al 24 (dalle ore 12:00 alle 24:00) ci sarà la Festa della Birra nel Centro di San Donato in via Forlanini a Novoli. Birrifici provenienti da tutto il mondo (Belgio, Germania, Spagna, Italia, e non solo) sono protagonisti di questo evento, e non mancheranno neanche spettacoli musicali serali.